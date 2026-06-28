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Alman İçerik Üreticisi Tek Tek Anlattı: "Almanlar Türkiye'yi Neden Sevmiyor?"

Alman İçerik Üreticisi Tek Tek Anlattı: "Almanlar Türkiye'yi Neden Sevmiyor?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.06.2026 - 10:21

İçerik Devam Ediyor

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Türkiye’ye seyahat eden yabancıların geri bildirimleri, pek çoğumuzu yakından ilgilendiriyor. Özellikle Türkiye'de uzun süre vakit geçiren ya da yerleşik hayata uyum sağlayan Avrupalıların gözlemleri, toplumsal alışkanlıklarımızı dışarıdan bir gözle yeniden değerlendirmemizi sağlıyor.

Uzun süredir Türkiye'de yaşayan Alman içerik üreticisi Julia Graner, Almanların neden Türkleri sevmediğini ironik bir dille anlattı. Ülkemizin birbirinden özel yanlarını ele alan içerik üreticisinin videosu hem Türkler hem yabancı kullanıcılar tarafından beğenildi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DaDX9OHKXdl/
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Klima detayı burada da karşımıza çıktı.

Klima detayı burada da karşımıza çıktı.

Türkiye’ye gelen yabancıların en çok zorlandığı ve bir o kadar da bağımlısı olduğu şeylerin başında şüphesiz mutfak kültürümüz geliyor. Sokak lezzetlerinden ev yemeklerine kadar uzanan bu geniş yelpaze, kilo kontrolünü neredeyse imkansız hale getiriyor. İçerikte de vurgulandığı gibi, yemeklerin fazla güzel olması aslında buradaki yaşamın en cezbedici ama bir o kadar da tehlikeli yanlarından biri. Bunun yanı sıra, Akdeniz ikliminin getirdiği sıcaklarla mücadele etmek için geliştirilen kapalı alanlardaki aşırı klima kullanımı, dışarıdaki kavurucu sıcak ile içerideki kutup soğuğu arasında kalan Avrupalıları bir hayli şaşırtıyor. Son dönemde sosyal medyada da gündem olduğu üzere Avrupa'da klima kullanımı pek yaygın değil. 

Ancak hepsinden öte, Türkiye’nin sokak kedileri gerçeği var ki, bu durum yabancılar için bambaşka bir dünya. Adım başı karşınıza çıkan, mahallenin muhtarı gibi takılan o tatlı kedileri sevmekten, onlarla vakit geçirmekten gideceğiniz her yere geç kalmanız işten bile değil. Kedilerle kurulan bu samimi bağ, sokakların o kaotik yapısını bir anda yumuşatıyor ve burayı sevmek için en büyük bahanelerden biri haline geliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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