Alman İçerik Üreticisi Tek Tek Anlattı: "Almanlar Türkiye'yi Neden Sevmiyor?"

Türkiye’ye gelen yabancıların en çok zorlandığı ve bir o kadar da bağımlısı olduğu şeylerin başında şüphesiz mutfak kültürümüz geliyor. Sokak lezzetlerinden ev yemeklerine kadar uzanan bu geniş yelpaze, kilo kontrolünü neredeyse imkansız hale getiriyor. İçerikte de vurgulandığı gibi, yemeklerin fazla güzel olması aslında buradaki yaşamın en cezbedici ama bir o kadar da tehlikeli yanlarından biri. Bunun yanı sıra, Akdeniz ikliminin getirdiği sıcaklarla mücadele etmek için geliştirilen kapalı alanlardaki aşırı klima kullanımı, dışarıdaki kavurucu sıcak ile içerideki kutup soğuğu arasında kalan Avrupalıları bir hayli şaşırtıyor. Son dönemde sosyal medyada da gündem olduğu üzere Avrupa'da klima kullanımı pek yaygın değil.

Ancak hepsinden öte, Türkiye’nin sokak kedileri gerçeği var ki, bu durum yabancılar için bambaşka bir dünya. Adım başı karşınıza çıkan, mahallenin muhtarı gibi takılan o tatlı kedileri sevmekten, onlarla vakit geçirmekten gideceğiniz her yere geç kalmanız işten bile değil. Kedilerle kurulan bu samimi bağ, sokakların o kaotik yapısını bir anda yumuşatıyor ve burayı sevmek için en büyük bahanelerden biri haline geliyor.