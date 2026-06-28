Alman İçerik Üreticisi Tek Tek Anlattı: "Almanlar Türkiye'yi Neden Sevmiyor?"

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Türkiye’ye seyahat eden yabancıların geri bildirimleri, pek çoğumuzu yakından ilgilendiriyor. Özellikle Türkiye'de uzun süre vakit geçiren ya da yerleşik hayata uyum sağlayan Avrupalıların gözlemleri, toplumsal alışkanlıklarımızı dışarıdan bir gözle yeniden değerlendirmemizi sağlıyor.
Uzun süredir Türkiye'de yaşayan Alman içerik üreticisi Julia Graner, Almanların neden Türkleri sevmediğini ironik bir dille anlattı. Ülkemizin birbirinden özel yanlarını ele alan içerik üreticisinin videosu hem Türkler hem yabancı kullanıcılar tarafından beğenildi.
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Klima detayı burada da karşımıza çıktı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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