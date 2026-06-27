Avrupa'da Neden Klima Yok? Fransa'da Çığırından Çıkan Sıcaklar Yüzünden Bir Otobüs Şoförü Kaza Yaptı

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Bildiğiniz üzere bir süredir sakin geçen yaz, sert yüzünü net bir şekilde göstermeye başladı. Hem ülkemizde hem dünyada yoğun sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıkların daha da artacağı belirtilirken, Avrupa ülkelerindeki klima sorunu da sosyal medyanın ana gündemlerinden biri oldu.
Farklı sebeplerle klima kullanmanın mümkün olmadığı ya da klimalı ortamların pek yaygın olmadığı ülkelerde halk isyan bayraklarını açtı. Fransa'da ise iş çığırından çıktı. Sıcaklar yüzünden halk farklı çözümlere başvururken, tatsız haberler de gelmeye başladı.
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Paris'te evleri sıcak havadan korumaya çalışan halk, pencerelerini alüminyum folyo ile kapladı.
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Bir şoför, otobüste klima olmadığı için sıcaktan bayılarak kaza yaptı.
Avrupa şehirlerinde neden bir klima altyapısı bulunmuyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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