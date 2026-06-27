Avrupa'da Neden Klima Yok? Fransa'da Çığırından Çıkan Sıcaklar Yüzünden Bir Otobüs Şoförü Kaza Yaptı

Bildiğiniz üzere bir süredir sakin geçen yaz, sert yüzünü net bir şekilde göstermeye başladı. Hem ülkemizde hem dünyada yoğun sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıkların daha da artacağı belirtilirken, Avrupa ülkelerindeki klima sorunu da sosyal medyanın ana gündemlerinden biri oldu.

Farklı sebeplerle klima kullanmanın mümkün olmadığı ya da klimalı ortamların pek yaygın olmadığı ülkelerde halk isyan bayraklarını açtı. Fransa'da ise iş çığırından çıktı. Sıcaklar yüzünden halk farklı çözümlere başvururken, tatsız haberler de gelmeye başladı.