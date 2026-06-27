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Avrupa'da Neden Klima Yok? Fransa'da Çığırından Çıkan Sıcaklar Yüzünden Bir Otobüs Şoförü Kaza Yaptı

Avrupa'da Neden Klima Yok? Fransa'da Çığırından Çıkan Sıcaklar Yüzünden Bir Otobüs Şoförü Kaza Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.06.2026 - 20:54

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Bildiğiniz üzere bir süredir sakin geçen yaz, sert yüzünü net bir şekilde göstermeye başladı. Hem ülkemizde hem dünyada yoğun sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıkların daha da artacağı belirtilirken, Avrupa ülkelerindeki klima sorunu da sosyal medyanın ana gündemlerinden biri oldu. 

Farklı sebeplerle klima kullanmanın mümkün olmadığı ya da klimalı ortamların pek yaygın olmadığı ülkelerde halk isyan bayraklarını açtı. Fransa'da ise iş çığırından çıktı. Sıcaklar yüzünden halk farklı çözümlere başvururken, tatsız haberler de gelmeye başladı.

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Paris'te evleri sıcak havadan korumaya çalışan halk, pencerelerini alüminyum folyo ile kapladı.

Bir şoför, otobüste klima olmadığı için sıcaktan bayılarak kaza yaptı.

Avrupa şehirlerinde neden bir klima altyapısı bulunmuyor?

Avrupa şehirlerinde neden bir klima altyapısı bulunmuyor?

Avrupa genelinde, özellikle de Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde konutların ve toplu taşıma araçlarının çok büyük bir kısmında klima bulunmuyor. Bunun en temel sebebi, tarihi olarak bu bölgelerin yaz aylarını oldukça serin ve katlanılabilir sıcaklıklarda geçirmesidir. Eski mimari yapılar, kalın taş duvarları sayesinde kışın sıcağı, yazın ise serinliği içeride tutacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak küresel ısınma nedeniyle aniden bastıran ve günlerce süren kavurucu sıcak dalgaları, bu tarihi binaları adeta birer fırına dönüştürüyor.

Bir diğer önemli etken ise katı mimari koruma kanunları ve bürokrasidir. Paris gibi tarihi dokunun gözbebeği gibi korunduğu şehirlerde, binaların dış cephesine klima motoru takmak neredeyse imkansızdır. Estetik görüntüyü bozacağı gerekçesiyle yerel yönetimler bu duruma kesinlikle izin vermiyor. Hal böyle olunca, modern insan çareyi pencerelerine alüminyum folyo veya acil durum battaniyeleri yapıştırmakta buluyor. Bu yöntem, güneş ışınlarını doğrudan dışarıya yansıtarak iç mekan sıcaklığını birkaç derece de olsa düşürmeyi amaçlayan geçici ama etkili bir savunma mekanizmasına dönüşüyor. Ancak altyapı yetersizliği toplu taşımada can güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı için, Avrupa'nın enerji politikaları ve iklim krizine karşı hazırlıksızlığı bugünlerde çok daha sert bir şekilde masaya yatırılıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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