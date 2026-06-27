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Türkiye'deki Annelere "Keşke" Dedirtti: İlk Kez Yenidoğan Bebek Gören Koreli Kendi Ülkesindeki Sistemi Anlattı

Türkiye'deki Annelere "Keşke" Dedirtti: İlk Kez Yenidoğan Bebek Gören Koreli Kendi Ülkesindeki Sistemi Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.06.2026 - 19:25 Son Güncelleme: 27.06.2026 - 19:28

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Kültürler arası farklılıklar ve her ülkenin kendine has yaşam dinamikleri, elbette farklı kültürden insanlara oldukça ilginç gelebiliyor. Bu farklar düğünden cenazeye, doğumdan iş yaşamına kadar pek çok farklı alanda kendini gösterebiliyor. Bir bebeğin dünyaya gelişi, her toplumda farklı ritüellerle, kurallarla ve alışkanlıklarla kutlanıyor. Türkiye'de doğum süreçleri genelde geniş aile destekli, hastane odalarının ziyaretçilerle dolup taştığı ve sosyal etkileşimin çok yüksek olduğu bir atmosferde geçiyor. Ancak Uzak Doğu kültürlerinde, özellikle de Güney Kore'de bu durum çok daha sakin, izole ve tamamen anne ile bebeğin sağlığına odaklanan korumacı kurallarla şekilleniyor.

Türkiye'de henüz 1 saat önce doğmuş bir bebeği ilk kez gören Koreli gencin şaşkınlığı eşi tarafından paylaşıldı. Türkiye ile Güney Kore arasındaki lohusalık süreçlerini kıyasladığı açıklamalar özellikle annelere 'keşke' dedirtti.

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Güney Kore'deki doğum sonrası süreçler, Türkiye'deki "hayırlı olsuna gitme" geleneğine taban tabana zıt kurallara sahip.

Güney Kore'deki doğum sonrası süreçler, Türkiye'deki "hayırlı olsuna gitme" geleneğine taban tabana zıt kurallara sahip.

Kore'de bebek doğduktan sonraki ilk gün, anne dahil hiç kimsenin bebeği yakından görmesine izin verilmiyor ve bu durum çok sıkı bir koruma politikasıyla yönetiliyor. Üstelik doğumun ardından aileler, 'Sanhujorivon' adı verilen özel bebek bakım merkezlerinde ortalama 2 hafta kalarak toplamda en az 7 gün hastane ve merkez gözetiminde tamamen izole bir lohusalık dönemi geçiriyorlar. Türkiye'de ise annelerin doğumdan sadece 1 gün sonra taburcu olup evlerine dönmesi ve hemen bebek bakmaya başlaması, Koreli damat tarafından inanılmaz bir güç olarak yorumlanıyor. Türk kadınlarının bu zorlu süreci bu kadar hızlı ve tek başına göğüsleyebilmesi, Uzak Doğu'dan gelen bir baba için hayranlık uyandırıcı bir kültürel şok yaratıyor.

Kore’deki Sanhujori (lohusa bakımı) sistemi, anneyi ve bebeği korumayı amaçlayan kültürel ve tıbbi bir zorunluluktur. Doğum sonrası kadının kemik ve eklemlerinin hassaslaştığına, iyi bakılmazsa ömür boyu kronik ağrılar (Sanhubyeong) çekeceğine inanılır. Sanhujoriwon adı verilen merkezlerde anneler, ev işlerinden uzaklaşarak tamamen dinlenir, profesyonel hemşirelerden bebek bakımı ve emzirme eğitimi alır. İlk günlerdeki sıkı ziyaretçi yasağı ise bağışıklığı olmayan yenidoğanı enfeksiyonlardan korur. Yani bu sistem, annenin fiziksel olarak toparlanmasını, psikolojik olarak desteklenmesini ve bebekle hayata güvenle adapte olmasını sağlayan profesyonel bir koruma kalkanıdır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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