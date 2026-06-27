Türkiye'deki Annelere "Keşke" Dedirtti: İlk Kez Yenidoğan Bebek Gören Koreli Kendi Ülkesindeki Sistemi Anlattı

Kültürler arası farklılıklar ve her ülkenin kendine has yaşam dinamikleri, elbette farklı kültürden insanlara oldukça ilginç gelebiliyor. Bu farklar düğünden cenazeye, doğumdan iş yaşamına kadar pek çok farklı alanda kendini gösterebiliyor. Bir bebeğin dünyaya gelişi, her toplumda farklı ritüellerle, kurallarla ve alışkanlıklarla kutlanıyor. Türkiye'de doğum süreçleri genelde geniş aile destekli, hastane odalarının ziyaretçilerle dolup taştığı ve sosyal etkileşimin çok yüksek olduğu bir atmosferde geçiyor. Ancak Uzak Doğu kültürlerinde, özellikle de Güney Kore'de bu durum çok daha sakin, izole ve tamamen anne ile bebeğin sağlığına odaklanan korumacı kurallarla şekilleniyor.

Türkiye'de henüz 1 saat önce doğmuş bir bebeği ilk kez gören Koreli gencin şaşkınlığı eşi tarafından paylaşıldı. Türkiye ile Güney Kore arasındaki lohusalık süreçlerini kıyasladığı açıklamalar özellikle annelere 'keşke' dedirtti.

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