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Hepimizin Kolunda Bulunan Çiçek Aşısı İzi Her Ülkede Var mı?

Hepimizin Kolunda Bulunan Çiçek Aşısı İzi Her Ülkede Var mı?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.06.2026 - 12:06

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Çocukken hepimizin dikkatini çeken, sol koldaki yuvarlak izlerin arkasında devasa bir tıp tarihi yatıyor. Bazılarımızda derin bir çukur, bazılarımızda kabarık bir doku şeklinde kendini gösteriyor. Peki bu aşı izi her ülkede var mı?

Farklı ülkelerden insanlar kollarındaki aşı izini gösterdikleri bir video çekti. Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Suriye ve Haiti gibi ülkelerden gelen insanların kollarında belirgin yuvarlak izler bulunurken; İsveç, ABD ve İsviçre gibi ülkelerden olanların kollarında hiçbir izin olmaması dikkat çekti. 

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Neden bazılarında var bazılarında yok?

Neden bazılarında var bazılarında yok?

Kolumuzdaki o meşhur yuvarlak izlerin sorumlusu, insanlık tarihinin en ölümcül hastalıklarından biri olan çiçek hastalığına karşı geliştirilen çiçek aşısı. Dünya Sağlık Örgütü, yürütülen küresel aşılama kampanyaları sayesinde 1980 yılında çiçek virüsünün yeryüzünden tamamen silindiğini resmen ilan etti. Bu tarihi zaferin ardından, ülkeler tek tek çiçek aşısı zorunluluğunu kaldırmaya başladı. Örneğin, İsveç, ABD ve İsviçre gibi ülkeler ve İskandinav ülkeleri 1970'lerin ortalarında aşılamayı durdurduğu için bu ülkelerde doğan genç nesillerin kollarında hiçbir iz bulunmuyor. Buna karşın Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Suriye ve Haiti gibi gelişmekte olan ülkelerde ise risk durumuna göre aşılama çok daha uzun yıllar sürdürüldü ve bu ülkelerden gelen bireylerin kollarında hala o karakteristik aşı izi net bir şekilde görülüyor. Türkiye'de ise bu süreç 1980'lerin başına kadar devam etti. İşte bu yüzden, 1980 sonrasında doğan bir Amerikalı veya İsveçli ile aynı yıllarda doğan bir Suriyeli veya Kolombiyalının kolu arasındaki o fark, tamamen virüsün coğrafi temizlenme hızıyla ve ülkelerin ulusal sağlık politikalarıyla alakalı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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