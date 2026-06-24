Hepimizin Kolunda Bulunan Çiçek Aşısı İzi Her Ülkede Var mı?

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Çocukken hepimizin dikkatini çeken, sol koldaki yuvarlak izlerin arkasında devasa bir tıp tarihi yatıyor. Bazılarımızda derin bir çukur, bazılarımızda kabarık bir doku şeklinde kendini gösteriyor. Peki bu aşı izi her ülkede var mı?
Farklı ülkelerden insanlar kollarındaki aşı izini gösterdikleri bir video çekti. Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Suriye ve Haiti gibi ülkelerden gelen insanların kollarında belirgin yuvarlak izler bulunurken; İsveç, ABD ve İsviçre gibi ülkelerden olanların kollarında hiçbir izin olmaması dikkat çekti.
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Neden bazılarında var bazılarında yok?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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