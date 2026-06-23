Bir Diş Hekimliği Öğrencisi Gerçek İnsan Dişleri Üzerinde Yaptıkları Çalışmayı Paylaştı

Geleceğin diş hekimleri, meslek hayatlarına adım atmadan önce teorik bilgilerini pratiğe dökmek için sabahlara kadar süren yoğun bir eğitim sürecinden geçiyor. Bu süreçte el becerilerini geliştirmek ve klinik simülasyonları gerçeğe en yakın şekilde deneyimlemek adına yaptıkları ödevler, zaman zaman hem çok eğlenceli hem de son derece zorlayıcı olabiliyor. Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin laboratuvar ortamında gerçekleştirdiği hummalı çalışmalar, dışarıdan bakanlar için oldukça şaşırtıcı detaylar barındırıyor.

Bir diş hekimliği öğrencisi, gerçek insan dişleri üzerinde yaptıkları çalışmayı paylaştı. Yoğun koku altında yürütülen bu titiz çalışma, pek çok kişiyi şaşırttı.

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