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Bir Diş Hekimliği Öğrencisi Gerçek İnsan Dişleri Üzerinde Yaptıkları Çalışmayı Paylaştı

Bir Diş Hekimliği Öğrencisi Gerçek İnsan Dişleri Üzerinde Yaptıkları Çalışmayı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.06.2026 - 21:52

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Geleceğin diş hekimleri, meslek hayatlarına adım atmadan önce teorik bilgilerini pratiğe dökmek için sabahlara kadar süren yoğun bir eğitim sürecinden geçiyor. Bu süreçte el becerilerini geliştirmek ve klinik simülasyonları gerçeğe en yakın şekilde deneyimlemek adına yaptıkları ödevler, zaman zaman hem çok eğlenceli hem de son derece zorlayıcı olabiliyor. Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin laboratuvar ortamında gerçekleştirdiği hummalı çalışmalar, dışarıdan bakanlar için oldukça şaşırtıcı detaylar barındırıyor.

Bir diş hekimliği öğrencisi, gerçek insan dişleri üzerinde yaptıkları çalışmayı paylaştı. Yoğun koku altında yürütülen bu titiz çalışma, pek çok kişiyi şaşırttı. 

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"Videonun kokusu var"

"Videonun kokusu var"

Diş hekimliği eğitiminin en ikonik pratik aşamalarından biri olan restoratif ödevinde, öğrenciler çekilmiş gerçek insan dişleri üzerinde çalışırlar. Sadece teorik bilgi yetmez. El becerisi, milimetrik hesaplamalar ve saatler süren laboratuvar mesaisi de gerekir. Öğrenciler topladıkları bu gerçek dişleri önce alçı kalıplara gömer, ardından aeratör adı verilen yüksek devirli döner aletlerle oyuklar açarak dolguya hazır hale getirirler. İşlem sırasında frezlerin kırılmaması ve aşırı ısı oluşmaması için sürekli suyla çalışmak zorundadırlar. Bu da laboratuvarı adeta bir çamur deryasına çevirir. Kalıptan çıkarma esnasında yaşanan kazalar, kırılan alçılar ve sıfırdan başlanan mumlama süreçleri bu eğitimi iyice karmaşık hale getirir. Video, öğrenim sürecinin ne kadar zorlu olduğunu ortaya koyarken bir yandan da kullanılan dişlerle pek çok kişiye büyük bir aydınlanma yaşattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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