Öğretmenlere "Bir Günlüğüne Öğrenci Olsanız Ne Yapardınız?" Sorusu Soruldu Gelen Cevaplar Güldürdü

Eğitim hayatı boyunca öğrencilerin kurallarla, sınavlarla ve disiplinle olan mücadelesine şahit oluyoruz. Kopya çekmeye çalışanlar, derse geç kalanlar ya da arka sırada sessizce uyku moduna geçenler okul ekosisteminin değişmez parçaları. Peki, her gün bu kuralları uygulamakla yükümlü olan eğitimciler, masanın diğer tarafına geçseydi okulda nasıl bir manzara ortaya çıkardı?

Bursa Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenlerine 'Bir günlüğüne öğrenci olsanız ne yapardınız?' sorusunu sordu. Ortaya çıkan video ise, normalde öğretmenlerin kendilerini hiç anlamadığını düşünen öğrencilerin beğenisini topladı.

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