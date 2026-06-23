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Öğretmenlere "Bir Günlüğüne Öğrenci Olsanız Ne Yapardınız?" Sorusu Soruldu Gelen Cevaplar Güldürdü

Öğretmenlere "Bir Günlüğüne Öğrenci Olsanız Ne Yapardınız?" Sorusu Soruldu Gelen Cevaplar Güldürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.06.2026 - 20:11 Son Güncelleme: 23.06.2026 - 20:14

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Eğitim hayatı boyunca öğrencilerin kurallarla, sınavlarla ve disiplinle olan mücadelesine şahit oluyoruz. Kopya çekmeye çalışanlar, derse geç kalanlar ya da arka sırada sessizce uyku moduna geçenler okul ekosisteminin değişmez parçaları. Peki, her gün bu kuralları uygulamakla yükümlü olan eğitimciler, masanın diğer tarafına geçseydi okulda nasıl bir manzara ortaya çıkardı? 

Bursa Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenlerine 'Bir günlüğüne öğrenci olsanız ne yapardınız?' sorusunu sordu. Ortaya çıkan video ise, normalde öğretmenlerin kendilerini hiç anlamadığını düşünen öğrencilerin beğenisini topladı. 

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Onlar da aynı yollardan geçti.

Onlar da aynı yollardan geçti.

Öğretmenlerin 'Bir günlüğüne öğrenci olsanız ne yapardınız?' sorusuna verdikleri yanıtlar, yıllardır öğrencilere yasakladıkları ne varsa aslında ilk fırsatta kendilerinin yapacağını gösterdi. Kimi öğretmen sınav başarısını garantilemek adına meslektaşlarından gizlice kopya çekeceğini samimiyetle itiraf ederken, kimisi de disiplin yönetmeliğini tamamen bir kenara bırakıp dersten kaçarak bilgisayar oyunu oynamaya gideceğini dile getirdi. Yıl boyunca öğrencilerin devamsızlıklarını ve sınıf içi düzenlerini takip eden eğitimcilerin, öğrenci olduklarında ilk iş olarak derse geç kalmayı veya en arka sırada akşama kadar şekerleme yapmayı hayal etmeleri özellikle öğrencileri güldürdü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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