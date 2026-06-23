Öğretmenlere "Bir Günlüğüne Öğrenci Olsanız Ne Yapardınız?" Sorusu Soruldu Gelen Cevaplar Güldürdü

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Eğitim hayatı boyunca öğrencilerin kurallarla, sınavlarla ve disiplinle olan mücadelesine şahit oluyoruz. Kopya çekmeye çalışanlar, derse geç kalanlar ya da arka sırada sessizce uyku moduna geçenler okul ekosisteminin değişmez parçaları. Peki, her gün bu kuralları uygulamakla yükümlü olan eğitimciler, masanın diğer tarafına geçseydi okulda nasıl bir manzara ortaya çıkardı?
Bursa Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenlerine 'Bir günlüğüne öğrenci olsanız ne yapardınız?' sorusunu sordu. Ortaya çıkan video ise, normalde öğretmenlerin kendilerini hiç anlamadığını düşünen öğrencilerin beğenisini topladı.
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Onlar da aynı yollardan geçti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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