İyi ki Varsınız Çocuklar! Bisiklete İlgiyle Bakan Özel Çocuk İçin Tüm Park Seferber Oldu

Hayatın koşturmacası ve günlük rutinler arasında bazen insanlığa olan inancımızı tazeleyecek, içimizi ısıtacak anlara şahit olmak isteriz. Toplumsal dayanışma, empati ve koşulsuz sevgi gibi değerler, özellikle modern şehir hayatının karmaşasında kaybolmaya yüz tutmuş gibi görünse de aslında çok yakınımızda bir yerlerde filizlenmeye devam ediyor. Bu görüntüler özellikle çocuklardan gelince insanın içi daha da ısınıyor.

Parkta bisiklet sürerken, kendi yaşlarında bir çocuğun bisikletine ilgiyle baktığını fark eden Kuzey yanına giderek isterse bir tur sürebileceğini söyledi. Fakat karşısındakinin özel bir çocuk olduğunu öğrenince Kuzey'in içinden bir kahraman çıktı.

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