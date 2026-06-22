article/comments
article/share
Haberler
Video
İyi ki Varsınız Çocuklar! Bisiklete İlgiyle Bakan Özel Çocuk İçin Tüm Park Seferber Oldu

İyi ki Varsınız Çocuklar! Bisiklete İlgiyle Bakan Özel Çocuk İçin Tüm Park Seferber Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.06.2026 - 15:10

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hayatın koşturmacası ve günlük rutinler arasında bazen insanlığa olan inancımızı tazeleyecek, içimizi ısıtacak anlara şahit olmak isteriz. Toplumsal dayanışma, empati ve koşulsuz sevgi gibi değerler, özellikle modern şehir hayatının karmaşasında kaybolmaya yüz tutmuş gibi görünse de aslında çok yakınımızda bir yerlerde filizlenmeye devam ediyor. Bu görüntüler özellikle çocuklardan gelince insanın içi daha da ısınıyor.

Parkta bisiklet sürerken, kendi yaşlarında bir çocuğun bisikletine ilgiyle baktığını fark eden Kuzey yanına giderek isterse bir tur sürebileceğini söyledi. Fakat karşısındakinin özel bir çocuk olduğunu öğrenince Kuzey'in içinden bir kahraman çıktı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özel bir çocuk olan Ertuğ'un parktaki bir bisiklete hevesle bakmasıyla başlayan süreç, çevredeki çocukların ve vatandaşların sergilediği muazzam bir dayanışma örneğine dönüştü.

Özel bir çocuk olan Ertuğ'un parktaki bir bisiklete hevesle bakmasıyla başlayan süreç, çevredeki çocukların ve vatandaşların sergilediği muazzam bir dayanışma örneğine dönüştü.

Kalpleri ısıtan olay Ertuğ'un, parkta arkadaşlarıyla bisiklet süren bir diğer çocuğun bisikletini izlemesiyle başlıyor. Bisikletin sahibi olan o koca yürekli küçük çocuk, Ertuğ'un bakışlarındaki hevesi anladığı anda hiç tereddüt etmeden 'Binebilirsin' diyerek bisikletini Ertuğ'a vermek istiyor. Annesi Ertuğ'un, 'özel bir çocuk' olduğunu belirtiyor. İşte tam o saniyeden sonra parkta muhteşem bir seferberlik başlıyor.

Parktaki diğer çocuklar, gençler ve hatta banklarda oturan büyükler bir anda Ertuğ'un etrafında kenetleniyor. Kuzey isimli çocuk, Ertuğ'un bisikletin arkasına güvenle oturmasına yardım edip düşmemesi için arkasından sıkıca tutarak bisikleti itmeye başlıyor. Parktaki herkes alkışlarla, tezahüratlarla Ertuğ'a moral verirken, Ertuğ bir anda kırk yıllık bisikletçiymiş gibi pedalları çevirmeye başlıyor. Gözleri dolduran bu anlar, masumiyetin ve koşulsuz sevginin dilinin her yerde aynı olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilirsiniz;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın