4 Milyon 200 Bin TL! Türkiye'nin En Pahalı Özel Liselerinin Bu Seneki Ücretleri

Türkiye'nin en pahalı özel lisesi unvanını açık ara elinde tutan Robert Koleji, yıllık 4 Milyon 200 Bin TL'lik ücretiyle zirvede yer alıyor. Onu hemen ardından 2 Milyon 750 Bin TL ile Koç Lisesi takip ediyor. Üçüncü sırada ise 2 Milyon 400 Bin TL'lik yıllık eğitim harcıyla Bilfen Okulları bulunuyor.

Listenin devamında ise köklü yabancı liseler ağırlığını hissettiriyor. Saint-Joseph Fransız Lisesi 1 Milyon 800 Bin TL, Üsküdar Amerikan Lisesi 1 Milyon 600 Bin TL ve listenin altıncı sırasında yer alan Alman Lisesi 1 Milyon 395 Bin TL yıllık ücret talep ediyor. Rakamlar sadece bir yıllığı kapsıyor; yani bir öğrencinin 4 yıllık lise eğitimi maliyeti, yemek, servis ve cep harçlığı hariç en az 16 milyon TL'yi buluyor. Sosyal medyada 'Bu paraya lise okutulacağına ticarete atılınır' ya da 'Zengin parasını nereye harcayacağını şaşırmış' yorumları yapılsa da, bu okulların mezunlarına dünya genelinde açtığı kapılar aileler için bu bedeli ödemeye değer kılıyor.