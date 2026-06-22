4 Milyon 200 Bin TL! Türkiye'nin En Pahalı Özel Liselerinin Bu Seneki Ücretleri

Hayat pahalılığı, enflasyon derken eğitim maliyetleri de artık bambaşka bir boyuta ulaştı. Özellikle çocuklarının geleceğine yatırım yapmak isteyen aileler için özel okul fiyatları son dönemde adeta bir gayrimenkul yatırımıyla yarışır hale geldi. Kaliteli eğitim, yabancı dil avantajı ve global network imkanları sunan bu köklü kurumlar, sundukları ayrıcalıkların bedelini her geçen yıl katlayarak artırıyor. Sosyal medyada paylaşılan rakamlar ise lise eğitiminin ne denli büyük bir lüks haline geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.
'genctg'nin, Türkiye'nin güncel en pahalı 6 özel lisesi listelediği video, sosyal medyada kısa sürede büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Listede açıklanan rakamlar, sıradan bir vatandaşın hayal sınırlarını zorlayacak cinsten.
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