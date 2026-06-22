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4 Milyon 200 Bin TL! Türkiye'nin En Pahalı Özel Liselerinin Bu Seneki Ücretleri

4 Milyon 200 Bin TL! Türkiye'nin En Pahalı Özel Liselerinin Bu Seneki Ücretleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.06.2026 - 14:24

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Hayat pahalılığı, enflasyon derken eğitim maliyetleri de artık bambaşka bir boyuta ulaştı. Özellikle çocuklarının geleceğine yatırım yapmak isteyen aileler için özel okul fiyatları son dönemde adeta bir gayrimenkul yatırımıyla yarışır hale geldi. Kaliteli eğitim, yabancı dil avantajı ve global network imkanları sunan bu köklü kurumlar, sundukları ayrıcalıkların bedelini her geçen yıl katlayarak artırıyor. Sosyal medyada paylaşılan rakamlar ise lise eğitiminin ne denli büyük bir lüks haline geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

'genctg'nin, Türkiye'nin güncel en pahalı 6 özel lisesi listelediği video, sosyal medyada kısa sürede büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Listede açıklanan rakamlar, sıradan bir vatandaşın hayal sınırlarını zorlayacak cinsten.

Listede açıklanan rakamlar, sıradan bir vatandaşın hayal sınırlarını zorlayacak cinsten.

Türkiye'nin en pahalı özel lisesi unvanını açık ara elinde tutan Robert Koleji, yıllık 4 Milyon 200 Bin TL'lik ücretiyle zirvede yer alıyor. Onu hemen ardından 2 Milyon 750 Bin TL ile Koç Lisesi takip ediyor. Üçüncü sırada ise 2 Milyon 400 Bin TL'lik yıllık eğitim harcıyla Bilfen Okulları bulunuyor.

Listenin devamında ise köklü yabancı liseler ağırlığını hissettiriyor. Saint-Joseph Fransız Lisesi 1 Milyon 800 Bin TL, Üsküdar Amerikan Lisesi 1 Milyon 600 Bin TL ve listenin altıncı sırasında yer alan Alman Lisesi 1 Milyon 395 Bin TL yıllık ücret talep ediyor. Rakamlar sadece bir yıllığı kapsıyor; yani bir öğrencinin 4 yıllık lise eğitimi maliyeti, yemek, servis ve cep harçlığı hariç en az 16 milyon TL'yi buluyor. Sosyal medyada 'Bu paraya lise okutulacağına ticarete atılınır' ya da 'Zengin parasını nereye harcayacağını şaşırmış' yorumları yapılsa da, bu okulların mezunlarına dünya genelinde açtığı kapılar aileler için bu bedeli ödemeye değer kılıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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