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Milyonluk Sürpriz: Bir Kadın Babalar Günü'nde Babasına Ferrari Hediye Etti

Milyonluk Sürpriz: Bir Kadın Babalar Günü'nde Babasına Ferrari Hediye Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.06.2026 - 09:07

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Babalar Günü gibi özel zamanlar, çocukların babalarını mutlu etmek adına adeta birbirleriyle yarıştığı anlara sahne oluyor. Pek çok kişi kendi bütçesi çerçevesinde babasını en mutlu edecek hediyeyi seçmeye çalışıyor. Fakat sosyal medya, her şeyi olduğu gibi bu özel gün jestlerini de dev bir gösteriye dönüştürebiliyor. 

Bir kadın, babasına olan sevgisini kelimenin tam anlamıyla 'milyon dolarlık' bir jestle taçlandırarak lüks bir spor otomobil satın aldı. Paylaşılan görüntülerde, kırmızı dev balonlarla süslenmiş son model Ferrari'yi gören babanın yaşadığı şok ve sonrasındaki sarılma anları saniye saniye kaydedildi. O anlar elbette sosyal medyada pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Kaynak: https://x.com/onedio/status/206874794...
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Gelelim herkesin merak ettiği o can alıcı soruya: Bu lüks sürprizin tam fiyatı ne kadar?

Gelelim herkesin merak ettiği o can alıcı soruya: Bu lüks sürprizin tam fiyatı ne kadar?

Türkiye pazarındaki yüksek vergilendirmeler (ÖTV ve KDV oranları) ve döviz kuru hesaba katıldığında, bu modelin Türkiye anahtar teslim satış fiyatı yaklaşık 38.000.000 TL ile 42.000.000 TL (yaklaşık 1.1 - 1.2 milyon Euro) arasında değişiyor. Tabii bu kadar yüksek performans ve lüksün yıllık MTV'si, kaskosu ve bakım maliyetleri de en az aracın kendi fiyatı kadar dudak uçuklatıcı cinsten. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bu hediyeyi 'hayatın anlamı ve büyük bir vefa' olarak yorumlarken, diğer bir kısım ise ebeveyn ilişkilerinin bu derece maddi unsurlar üzerinden sergilenmesini eleştiri yağmuruna tuttu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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