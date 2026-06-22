Milyonluk Sürpriz: Bir Kadın Babalar Günü'nde Babasına Ferrari Hediye Etti

Babalar Günü gibi özel zamanlar, çocukların babalarını mutlu etmek adına adeta birbirleriyle yarıştığı anlara sahne oluyor. Pek çok kişi kendi bütçesi çerçevesinde babasını en mutlu edecek hediyeyi seçmeye çalışıyor. Fakat sosyal medya, her şeyi olduğu gibi bu özel gün jestlerini de dev bir gösteriye dönüştürebiliyor.

Bir kadın, babasına olan sevgisini kelimenin tam anlamıyla 'milyon dolarlık' bir jestle taçlandırarak lüks bir spor otomobil satın aldı. Paylaşılan görüntülerde, kırmızı dev balonlarla süslenmiş son model Ferrari'yi gören babanın yaşadığı şok ve sonrasındaki sarılma anları saniye saniye kaydedildi. O anlar elbette sosyal medyada pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi.