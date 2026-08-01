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İki Engelli Birey İngiltere'de ve Türkiye'de Engellilere Verilen Destekleri Karşılaştırdı

İki Engelli Birey İngiltere'de ve Türkiye'de Engellilere Verilen Destekleri Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.08.2026 - 19:54 Son Güncelleme: 01.08.2026 - 20:14

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Sosyal devlet anlayışı, ülkelerin dezavantajlı gruplara ve engelli bireylere sunduğu imkanlarla doğrudan ölçülebiliyor. Günlük yaşamı kolaylaştıran tekerlekli sandalyelerden ev içi medikal donanımlara kadar her bir destek, bireylerin özgürce hareket edebilmesinde hayati bir rol oynuyor. Dünyanın farklı noktalarında bu hizmetlerin sunuluş biçimi ve kapsamı ise ciddi farklılıklar gösteriyor.

Sosyal medyada biri İngiltere'de biri Türkiye'de yaşayan iki engelli birey, iki ülkede sağlanan devlet destekleri ve medikal ekipman imkanlarını masaya yatırdı. 

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Sosyal hizmetlerin gelişmişliği, engelli bireylerin günlük yaşam konforunu belirleyen en temel unsurların başında geliyor.

Sosyal hizmetlerin gelişmişliği, engelli bireylerin günlük yaşam konforunu belirleyen en temel unsurların başında geliyor.

İngiltere'de yürütülen sosyal güvenlik ve sağlık sistemi, tekerlekli sandalye ihtiyacından ev içi düzenlemelere kadar son derece kişiselleştirilmiş çözümler üretiyor. Bireyin fiziksel engeline ve kişisel gereksinimine en uygun ekipmanın, bizzat Sağlık Bakanlığı tarafından eksiksiz şekilde karşılandığı vurgulanıyor. Standart bir sandalye vermek yerine, kullanıcının hayatını en üst düzeyde kolaylaştıracak teknolojik ve ergonomik ürünlerin tercih edilmesi dikkat çekiyor. Sistem yalnızca tekerlekli sandalye ile sınırlı kalmıyor. Bireyin evinde ihtiyaç duyduğu medikal yataklar, hasta liftleri ve hatta alçalıp yükselebilen özel lavabo sistemleri gibi tüm ev içi düzenlemeler belediyeler ile sosyal servislerin sorumluluğunda sağlanmak zorunda. Bu durum elbette engelli bireylerin günlük hayata adapte olmasını oldukça kolaylaştırıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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