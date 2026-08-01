İki Engelli Birey İngiltere'de ve Türkiye'de Engellilere Verilen Destekleri Karşılaştırdı

Sosyal devlet anlayışı, ülkelerin dezavantajlı gruplara ve engelli bireylere sunduğu imkanlarla doğrudan ölçülebiliyor. Günlük yaşamı kolaylaştıran tekerlekli sandalyelerden ev içi medikal donanımlara kadar her bir destek, bireylerin özgürce hareket edebilmesinde hayati bir rol oynuyor. Dünyanın farklı noktalarında bu hizmetlerin sunuluş biçimi ve kapsamı ise ciddi farklılıklar gösteriyor.

Sosyal medyada biri İngiltere'de biri Türkiye'de yaşayan iki engelli birey, iki ülkede sağlanan devlet destekleri ve medikal ekipman imkanlarını masaya yatırdı.

Kaynak