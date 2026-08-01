İki Engelli Birey İngiltere'de ve Türkiye'de Engellilere Verilen Destekleri Karşılaştırdı

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Sosyal devlet anlayışı, ülkelerin dezavantajlı gruplara ve engelli bireylere sunduğu imkanlarla doğrudan ölçülebiliyor. Günlük yaşamı kolaylaştıran tekerlekli sandalyelerden ev içi medikal donanımlara kadar her bir destek, bireylerin özgürce hareket edebilmesinde hayati bir rol oynuyor. Dünyanın farklı noktalarında bu hizmetlerin sunuluş biçimi ve kapsamı ise ciddi farklılıklar gösteriyor.
Sosyal medyada biri İngiltere'de biri Türkiye'de yaşayan iki engelli birey, iki ülkede sağlanan devlet destekleri ve medikal ekipman imkanlarını masaya yatırdı.
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Sosyal hizmetlerin gelişmişliği, engelli bireylerin günlük yaşam konforunu belirleyen en temel unsurların başında geliyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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