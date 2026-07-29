Farklı Dilleri Konuşan İki Minik Çocuğun Hastanede Birbirine Destek Olduğu Anlar Yüreklere Dokundu

Çocuklar sevgiyi, dostluğu ve iletişimi yetişkinlerin karmaşık dünyasından çok daha yalın bir şekilde yaşıyor. Onlar için ne renklerin, ne geçmişin ne de konuşulan kelimelerin bir önemi var. Bir bakış, küçücük bir tebessüm ya da paylaşılan tek bir oyuncak, saniyeler içinde sarsılmaz bir bağ kurmaya yetebiliyor. Zorlu şartlar altında bile çocuk kalbinin saflığı her türlü engeli kolayca aşmayı başarıyor.

Hastane odasında tedavi gören, biri Fransız biri Moldovalı olan iki minik çocuğun birbirlerine tedavi sırasında destek olduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı. Çocukların farklı dilleri konuşmalarına rağmen tek yürek olmaları ve aralarındaki o engelsiz bağ izleyenleri duygulandırdı.

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