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Farklı Dilleri Konuşan İki Minik Çocuğun Hastanede Birbirine Destek Olduğu Anlar Yüreklere Dokundu

Farklı Dilleri Konuşan İki Minik Çocuğun Hastanede Birbirine Destek Olduğu Anlar Yüreklere Dokundu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.07.2026 - 09:33 Son Güncelleme: 29.07.2026 - 10:25

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Çocuklar sevgiyi, dostluğu ve iletişimi yetişkinlerin karmaşık dünyasından çok daha yalın bir şekilde yaşıyor. Onlar için ne renklerin, ne geçmişin ne de konuşulan kelimelerin bir önemi var. Bir bakış, küçücük bir tebessüm ya da paylaşılan tek bir oyuncak, saniyeler içinde sarsılmaz bir bağ kurmaya yetebiliyor. Zorlu şartlar altında bile çocuk kalbinin saflığı her türlü engeli kolayca aşmayı başarıyor.

Hastane odasında tedavi gören, biri Fransız biri Moldovalı olan iki minik çocuğun birbirlerine tedavi sırasında destek olduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı. Çocukların farklı dilleri konuşmalarına rağmen tek yürek olmaları ve aralarındaki o engelsiz bağ izleyenleri duygulandırdı. 

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DbLm87...
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"Çocuk kalpleri, tercüme istemeyen bir dilde konuşuyor."

"Çocuk kalpleri, tercüme istemeyen bir dilde konuşuyor."

Hastalıklar ve hastane ortamları yetişkinler için bile oldukça kasvetli ve zorlayıcı süreçlerdir. Serum hortumları, tıbbi cihazların soğuk sesleri ve hastane odalarının o alışılmadık atmosferi çocukların dünyasında çok daha büyük bir belirsizlik yaratır. Ancak tam da böyle bir ortamda, farklı dillerde konuşan iki küçük çocuğun bir araya geldiğinde sergilediği davranışlar, insanlığın özünde yatan o saf sevgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Videoyu paylaşan anne o anları şu cümlelerle anlattı;

'Biri Fransızca konuşuyor, benim Grigoraş’ım ise Rusça ve Moldovaca.

Ama meğerse birbirini anlamak için illa aynı dili konuşmak gerekmiyormuş.

Çocuk kalpleri, tercüme istemeyen bir dilde konuşuyor. Onlar sadece oynuyor, gülümsüyor, kahkaha atıyor ve arkadaş oluyorlar.

Onlara bakıyorum ve gözyaşlarımı tutamıyorum. Öyle içten, öyle temiz ve öyle inanılmaz derecede sevimliler ki...'

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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