İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Portresini Duvara Çizen Gazzeli Çocuklara Video ile Yanıt Verdi

Gazze’de yaşanan insani kriz devam ederken, dünyanın dört bir yanından Filistin'e destek sürüyor. Filistin'e en çok destek veren ve bu konuda ciddi adımlar atan ülkelerin başında da İspanya geliyor. Attıkları siyasi adımların yanında, Eurovision gibi tüm dünyanın bir araya geldiği etkinliklerde de tavrını ortaya koyan İspanya, bu duruşuyla büyük saygı topladı. Özellikle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, geri adım atmayan kararlı duruşuyla son dönemin en çok dikkat çeken siyasi figürlerinden biri haline geldi.

Gazzeli Layan ve arkadaşları, harabelerin arasındaki bir duvara İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in portresini resmederek İspanya halkına teşekkür mesajı gönderdi. Kısa sürede yayılan bu anlamlı jestin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından Layan’a ve Gazzeli çocuklara özel bir video çekerek yanıt verdi. Sanchez, çocukların çizimine teşekkür ederken tüm İspanyol toplumunun Gazze'deki acıyı gördüğünü ve unutmadığını vurguladı.