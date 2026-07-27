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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Portresini Duvara Çizen Gazzeli Çocuklara Video ile Yanıt Verdi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Portresini Duvara Çizen Gazzeli Çocuklara Video ile Yanıt Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.07.2026 - 09:45

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Gazze’de yaşanan insani kriz devam ederken, dünyanın dört bir yanından Filistin'e destek sürüyor. Filistin'e en çok destek veren ve bu konuda ciddi adımlar atan ülkelerin başında da İspanya geliyor. Attıkları siyasi adımların yanında, Eurovision gibi tüm dünyanın bir araya geldiği etkinliklerde de tavrını ortaya koyan İspanya, bu duruşuyla büyük saygı topladı. Özellikle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, geri adım atmayan kararlı duruşuyla son dönemin en çok dikkat çeken siyasi figürlerinden biri haline geldi.

Gazzeli Layan ve arkadaşları, harabelerin arasındaki bir duvara İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in portresini resmederek İspanya halkına teşekkür mesajı gönderdi. Kısa sürede yayılan bu anlamlı jestin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından Layan’a ve Gazzeli çocuklara özel bir video çekerek yanıt verdi. Sanchez, çocukların çizimine teşekkür ederken tüm İspanyol toplumunun Gazze'deki acıyı gördüğünü ve unutmadığını vurguladı.

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"İspanyol toplumunun tamamı sizi duyuyor, sizi görüyor, sizi seviyor ve sizi unutmuyor."

"İspanyol toplumunun tamamı sizi duyuyor, sizi görüyor, sizi seviyor ve sizi unutmuyor."

İspanya, son dönemde Avrupa Birliği içerisinde Filistin konusundaki tutumuyla en net tavır koyan ülkelerin başında geliyor. Sanchez yönetimindeki İspanyol hükümeti, Gazze’de yaşananlara karşı uluslararası alanda ateşkes çağrılarını en yüksek sesle dile getiren ve Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararı alan öncü Avrupa ülkelerinden biri oldu. Bu tutum, Gazze sokaklarında da geniş bir karşılık buldu. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren halk ve özellikle çocuklar, kendilerine destek veren liderlere duvar resimleriyle, sloganlarla veya mesajlarla sevgilerini göstermeye çalışıyor. Layan’ın paylaştığı duvar resmi de bu toplumsal hafızanın ve minnet duygusunun bir yansıması olarak ortaya çıktı.

Pedro Sanchez çektiği videoda, Layan ve arkadaşlarına doğrudan seslenerek şu ifadeleri kullandı;

'Bunca acının ortasında bize sevginizi gönderecek bir an buldunuz. Gazze'deki tüm çocuklara ve ailelerine söylemek istediğim çok basit bir şey var. İspanyol toplumunun tamamı sizi duyuyor, sizi görüyor, sizi seviyor ve sizi unutmuyor.'  Ayrıca çocukların yakında okullarında korkusuzca resim yapabilecekleri barış dolu günlerin gelmesi temennisinde bulundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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