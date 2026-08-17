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17–23 Ağustos 2026 Haftanın Sayı Sekansı: 101512 "Önce Niyetini Netleştir, Sonra Yolunu Aç"

etiket 17–23 Ağustos 2026 Haftanın Sayı Sekansı: 101512 "Önce Niyetini Netleştir, Sonra Yolunu Aç"

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
17.08.2026 - 19:48
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17–23 Ağustos 2026 haftasının sayı sekansı 101512. Bu haftanın ana teması dağılmış enerjiyi tek bir hedefte toplamak, eski düşünce kalıplarını geride bırakmak ve hayatınızda gerçekten büyütmek istediğiniz konuya bilinçli biçimde yönelmek. 101512 bilimsel olarak geleceği değiştirdiği veya maddi sonuçları garanti ettiği kanıtlanmış bir sayı dizisi değildir; burada onu numerolojik ve spiritüel bir odaklanma pratiği olarak kullanıyoruz. Bu nedenle sekansın asıl gücünü bir mucize beklentisinden değil, niyetinizi her gün aynı noktaya yöneltmenize yardımcı olan sembolik bir hatırlatıcı olmasından alın.

101512 sekansının içerisinde 1 sayısının güçlü biçimde tekrarlanması başlangıç, irade, karar ve bireysel yön belirleme temasını öne çıkarıyor. 0 potansiyeli, boş alanı ve başlangıç noktasını; 5 değişimi, hareketi ve alışılmış düzenin dışına çıkmayı; 2 ise dengeyi, karşılıklılığı ve iş birliğini sembolize eder. Rakamların toplamı 1+0+1+5+1+2=10 ve 1+0=1 olduğu için sekansın numerolojik kök sayısı yeniden 1’e dönüyor. Bu nedenle 101512’nin haftalık mesajını tek cümleyle ifade etmek gerekirse şudur: Hayatınızın yönünü değiştirmek istiyorsanız önce hangi yöne gitmek istediğinize karar verin.

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Bu sekans özellikle para, iş, yeni başlangıçlar, fırsatlar, ilişkiler ve kişisel hedefler konusunda kullanılabilir.

Bu sekans özellikle para, iş, yeni başlangıçlar, fırsatlar, ilişkiler ve kişisel hedefler konusunda kullanılabilir.

Ancak burada önemli bir ayrım var. Niyetinizi yalnızca “para gelsin” şeklinde kurmak yerine “emeğimin karşılığını aldığım, sürdürülebilir ve bereketli kazanç fırsatlarına açığım” gibi daha somut bir ifadeye dönüştürün. İş isteyen biri “benim için doğru çalışma koşullarına ve uygun fırsatlara yöneliyorum” diyebilir. İlişkiler konusunda çalışan biri ise belirli bir insanı zorlamaya çalışmak yerine “karşılıklı sevgi, saygı ve güven içeren ilişkilere alan açıyorum” şeklinde niyet edebilir. Böylece sekansı başka insanların iradesini kontrol etmeye yönelik değil, kendi dikkatinizi ve davranışlarınızı düzenleyen bir çalışma olarak kullanmış olursunuz.

17–23 Ağustos haftasının iki tutulma arasındaki döneme denk gelmesi de bu çalışmaya sembolik olarak güçlü bir anlam katıyor. 12 Ağustos Aslan Güneş Tutulması’nın ardından başlayan yeni temalar henüz şekillenirken 27–28 Ağustos Balık Ay Tutulması’na doğru ilerliyoruz. Bu nedenle bu hafta sadece istemek değil, neyi artık istemediğinizi de belirlemek önemli. Eski bir hedefe yalnızca yıllardır peşinden gittiğiniz için tutunuyor olabilirsiniz. Bir ilişkinin, işin veya maddi düzenin size hâlâ hizmet edip etmediğini sorgulayabilirsiniz. 101512 sekansını kullanırken önce hayatınızdan çıkarmak istediğiniz karmaşayı belirleyin, ardından yerine neyi koymak istediğinizi netleştirin.

101512 Sayı Sekansı Nasıl Uygulanır?

101512 Sayı Sekansı Nasıl Uygulanır?

17–23 Ağustos boyunca sabah uyandıktan sonra veya gece uyumadan önce birkaç dakikalık sakin bir alan oluşturun. Önünüze bir bardak içme suyu koyabilirsiniz. 101512 sayısını bir kâğıda yazın ve birkaç saniye boyunca dikkatinizi bu sayı üzerinde tutun. Ardından niyetinizi tek ve açık bir cümleyle söyleyin. Sekansı 21 kez yavaşça “bir sıfır bir beş bir iki” şeklinde okuyabilirsiniz. Daha sonra suyunuzu için ve o gün niyetiniz doğrultusunda gerçekleştireceğiniz tek somut adımı belirleyin. İş arıyorsanız başvuru yapın. Para düzenlemek istiyorsanız bütçenizi kontrol edin. Yeni müşteri istiyorsanız teklif gönderin. İlişkinizde netlik arıyorsanız gerekli konuşmayı yapın. Sayıyı eylemin yerine koymayın; sayıyı eyleminizi hatırlatan bir odak noktası olarak kullanın.

Hafta boyunca aynı anda on farklı dilek yerine tek bir ana niyet üzerinde çalışmak daha anlamlı olabilir. Çünkü 101512’nin numerolojik kökünün 1 olması odaklanmayı ve yön belirlemeyi vurguluyor. Bugün para, yarın aşk, ertesi gün başka bir konu istemek yerine bu hafta sizin için gerçekten önemli olan bir alanı seçin. Telefonunuzun notlar bölümüne 101512 yazabilir, çalışma masanızda küçük bir kâğıtta tutabilir veya gün içerisinde gördüğünüzde niyetinizi hatırlamak için kullanabilirsiniz. Sayıyı sürekli ve takıntılı biçimde tekrar etmeniz gerekmez. Buradaki amaç zihni yormak değil, dikkati toplamaktır.

Para ve Bereket Niyeti İçin 101512

“Emeğimin karşılığını almaya, doğru kazanç fırsatlarını görmeye ve kaynaklarımı bilinçli biçimde büyütmeye niyet ediyorum. 101512.”

İş ve Kariyer İçin 101512

“Yeteneklerime uygun, emeğimin değer gördüğü ve gelişebileceğim doğru iş fırsatlarını fark etmeye ve değerlendirmeye niyet ediyorum. 101512.”

Aşk ve İlişkiler İçin 101512

“Karşılıklı sevgi, güven, sadakat ve saygının olduğu sağlıklı ilişkilere hayatımda yer açmaya niyet ediyorum. 101512.”

Yeni Başlangıçlar İçin 101512

“Geçmişten öğrendiklerimi yanıma alıyor, bana hizmet etmeyen döngüleri geride bırakıyor ve önümdeki yeni başlangıçlara bilinçle ilerliyorum. 101512.”

17–23 Ağustos haftasında 101512 ile çalışırken en önemli nokta sonucu zorlamamak. Bir kapının açılmasını istiyorsunuz diye o kapının sizin için doğru kapı olduğunu varsaymayın. Bazen niyet çalışmasının en değerli sonucu beklediğiniz şeyi elde etmek değil, aslında ne istediğinizi daha net anlamaktır. Bir teklif gelirse değerlendirin. Bir insan geri dönerse geçmişte neden ayrıldığınızı hatırlayın. Yeni bir kazanç ihtimali doğarsa şartlarını inceleyin. Önünüze çıkan her şeyi “işaret” kabul etmek yerine sezginizi akıl ve gerçeklikle birlikte kullanın.

Haftanın 101512 Niyeti

“BENİM İÇİN DOĞRU OLAN FIRSATLARI FARK ETMEYE, EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALMAYA, BEREKETİMİ BİLİNÇLE BÜYÜTMEYE VE HAYATIMDA YENİ BİR SAYFA AÇMAK İÇİN GEREKEN ADIMLARI ATMAYA NİYET EDİYORUM. 101512.”

Bu hafta 101512’yi yalnızca tekrar etmeyin. Her tekrardan sonra kendinize şu soruyu sorun: Bugün istediğim hayata yaklaşmak için ne yapabilirim? Çünkü niyet yönü gösterir, fakat yolu yürüyen sizsiniz.

17–23 AĞUSTOS 2026 HAFTANIN SAYI SEKANSI 101512. NİYETİNİ BELİRLE. SAYINI YAZ. ADIMINI AT. BAZEN HAYATTAKİ EN BÜYÜK DEĞİŞİM, “BİR GÜN” DEMEYİ BIRAKIP “BUGÜN BAŞLIYORUM” DEDİĞİN ANDA BAŞLAR.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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