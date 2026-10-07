Mobidictum Conference 2026 İstanbul'da: Oyun Dünyası 7-8 Ekim'de Lütfi Kırdar'da Buluşuyor
Avrasya'daki oyun ve teknoloji ekosistemine odaklanan iş ve medya ağı Mobidictum, uluslararası zirvesi Mobidictum Conference 2026'nın sahne yapısını ve programını açıkladı. Konferans 7-8 Ekim 2026'da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda (ICEC) düzenleniyor. Organizatörün verdiği bilgiye göre etkinliğe 65'ten fazla ülkeden 2.500'ü aşkın sektör yöneticisi, kurucu, geliştirici, yayıncı ve yatırımcı katılıyor.
Bu yıl Lütfi Kırdar'ın iki katına yayılan konferans; mobil oyunları, uygulama ekonomisini, yapay zekâ araçlarını ve PC/konsol yayıncılığını üç ayrı içerik hattında bir araya getiriyor.
Üç sahne, 45'ten fazla oturum
İş Sahnesi (Business Stage): Sektörün genel eğilimleri, küresel yayıncılık, girişim sermayesi ve şirket satışları (exit) konuşuluyor. Öne çıkan oturumlar:
- Türk Oyun Kitabı: Bir Sonraki Exit Nasıl Görünecek? – Batuhan Avucan (Mobidictum), Akın Babayiğit (Arcadia Gaming Partners) ve Görkem Türk (Laton Ventures)
- App Store'un Ötesi: Kalıcı Bir Doğrudan Tüketiciye Satış Stratejisi Kurmak – Ola Dokun (Xsolla)
- 'Yaşayan Oyunlar' Dönemi – Serhat Atayeter (Google Cloud)
- İki Taraftan Durum Tespiti: Yatırımcılar ve Kurucular Gerçekte Neye Bakıyor? – Alex Verbitsky (The Raine Group)
Mobil Sahne (Mobile Stage): Mobil oyunlar, değişen uygulama ekonomisi, performans pazarlaması ve kreatif üretim ele alınıyor. Öne çıkan oturumlar:
- Sıfırdan Bir Milyon Kullanıcıya: Ürün ile Pazarlamanın Buluştuğu Yer – Burçin Gümrah (VLMedia)
- 90 Günlük Gelir Modeli: Ölçeklenmeden Önce Neyi Düzeltmeli? – Arpit Jain (GreedyGame / Pubscale)
- Brief'ten Reklama Saatler İçinde: Yapay Zekâ ile Kreatif Üretim – Yunus Emre (HubX)
- Two & A Half Gamers ile canlı oturumlar – Jakub Remiar, Felix Braberg ve Matej Lancaric
Gameverse Sahnesi: PC, konsol, bağımsız (indie) oyun geliştirme ve sınır ötesi dağıtıma ayrılıyor. Oturumlardan bazıları:
- Sipariş Üzerine Çalışan Stüdyodan Kendi Fikri Mülkiyetini Üreten Stüdyoya – Catalin Butnariu (Amber)
- Steam Mağaza Optimizasyonu ve Keşfedilebilirlik – Stephen Hey
- Asya Ekosistemine Giriş ve Çin'de Yayıncılık – Junbo Zhang ve Wei Wang (Unity China)
- Az Para Neden Daha İyi Indie Oyunlar Çıkarır? – Akmal Salikhov (East Games)
Eşleşme oturumları ve yan etkinlikler
Konferans kapsamında 8 ayrı B2B tanışma oturumu ve sosyal buluşma yapılıyor:
6 Ekim (ön etkinlik): UndrAds sponsorluğunda Executive Mixer, 19.00–23.00, InterContinental Istanbul Citylights Bar. Yalnızca Executive Pass sahipleri ve konuşmacılara açık.
7 Ekim (1. gün): Tedarikçi Eşleşmesi (13.00–14.00), Metis Ventures sponsorluğunda Yatırımcı Eşleşmesi (16.00–17.00), Amber sponsorluğunda Happy Hour (17.00–18.00) ve Joker No:19'da resmî parti (20.00–00.00).
8 Ekim (2. gün): Sabah Hızlı Eşleşme (10.00–11.00), Women in Games buluşması (13.00–14.00), Yayıncı Eşleşmesi (16.00–17.00), Fluent sponsorluğunda Mobile World Mixer (17.00–18.00) ve ana sahnede Tark sponsorluğunda Indie Ödül Töreni.
100'den fazla stüdyo ve sponsorlar
Alt katta 100'den fazla bağımsız geliştiricinin projelerini sergilediği genişletilmiş Indie Alanı'nın yanı sıra kutu oyunu alanları, cosplay etkinlikleri ve partner salonları yer alıyor.
Konferansın Diamond sponsorları Google Cloud, Xsolla, StartGate, UndrAds ve Yandex Games; Platinum sponsorları Crackle Technologies ve ThinkingData. Gold ve Silver sponsorlar arasında FastSpring, OHM Agency, Amber, AppFollow, Fluent, Unity, Coda, Poki ve Türkiye İş Bankası bulunuyor.
Bilet seçenekleri
- Games Expo (49 euro): Alt kattaki fuar alanı, Indie Alanı ve Indie Ödül Töreni.
- Business Expo (179 euro, normal fiyatı 249 euro): Fuar alanı, konuşmacı oturumları ve birebir görüşme uygulamasına erişim.
- Conference Pass (379 euro, normal fiyatı 549 euro): Tüm eşleşme etkinlikleri ve resmî parti dahil tam erişim.
- Executive Pass (849 euro): Özel Executive Lounge, öğle yemeği ve davetle katılınan Executive Mixer.
Biletler, tam program ve konuşmacı profilleri etkinliğin resmî sayfası mobidictum.com'da yer alıyor.
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