Mobidictum Conference 2026 İstanbul'da: Oyun Dünyası 7-8 Ekim'de Lütfi Kırdar'da Buluşuyor

Avrasya'daki oyun ve teknoloji ekosistemine odaklanan iş ve medya ağı Mobidictum, uluslararası zirvesi Mobidictum Conference 2026'nın sahne yapısını ve programını açıkladı. Konferans 7-8 Ekim 2026'da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda (ICEC) düzenleniyor. Organizatörün verdiği bilgiye göre etkinliğe 65'ten fazla ülkeden 2.500'ü aşkın sektör yöneticisi, kurucu, geliştirici, yayıncı ve yatırımcı katılıyor.

Bu yıl Lütfi Kırdar'ın iki katına yayılan konferans; mobil oyunları, uygulama ekonomisini, yapay zekâ araçlarını ve PC/konsol yayıncılığını üç ayrı içerik hattında bir araya getiriyor.