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CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Aday Göstermesi Beklenen Cemil Tugay Kimdir?

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Aday Göstermesi Beklenen Cemil Tugay Kimdir?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.01.2024 - 17:40

31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adaylığı için Cemil Tugay ismi öne çıktı. CHP MYK'nın Parti Meclisi'ne İzmir adayı olarak Tugay’ı önermesi bekleniyor. Peki, Cemil Tugay kimdir? Kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

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Cemil Tugay, öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında Van'da dünyaya gelmiştir. İlkokuldan liseye kadar eğitim hayatını İzmir'de sürdürmüş ve 1983 yılında İzmir İnönü Lisesi'nden mezun olmuştur.

Cemil Tugay, öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında Van'da dünyaya gelmiştir. İlkokuldan liseye kadar eğitim hayatını İzmir'de sürdürmüş ve 1983 yılında İzmir İnönü Lisesi'nden mezun olmuştur.

Ardından 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Tugay, meslek hayatına pratisyen hekim olarak Çorum ve Tire'de 4 yıl boyunca hizmet vermiştir.

Plastik Cerrahi alanında uzmanlık yapmak amacıyla 1993-2000 yılları arasında ihtisas eğitimini tamamlayan Cemil Tugay, 2000 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktor ünvanını almıştır.

Plastik Cerrahi alanında uzmanlık yapmak amacıyla 1993-2000 yılları arasında ihtisas eğitimini tamamlayan Cemil Tugay, 2000 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktor ünvanını almıştır.

Ayrıca, 1997 yılında ABD'de Cleveland Clinic'te 1 yıl boyunca araştırmacı doktor olarak görev yapmıştır.

Uzmanlık alanında deneyim kazandıktan sonra, 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde, 2005-2009 yılları arasında ise İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yapmıştır.

Uzmanlık alanında deneyim kazandıktan sonra, 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde, 2005-2009 yılları arasında ise İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yapmıştır.

2009 yılında Karşıyaka'da serbest hekimlik yapmaya başlamış ve bir süre sonra Alsancak'ta faaliyet gösteren muayenehanesini Karşıyaka Belediye Başkanı seçilmesinin ardından kapatmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

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