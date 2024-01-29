CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Aday Göstermesi Beklenen Cemil Tugay Kimdir?
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Aday Göstermesi Beklenen Cemil Tugay Kimdir?
31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adaylığı için Cemil Tugay ismi öne çıktı. CHP MYK'nın Parti Meclisi'ne İzmir adayı olarak Tugay’ı önermesi bekleniyor. Peki, Cemil Tugay kimdir? Kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
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Cemil Tugay, öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında Van'da dünyaya gelmiştir. İlkokuldan liseye kadar eğitim hayatını İzmir'de sürdürmüş ve 1983 yılında İzmir İnönü Lisesi'nden mezun olmuştur.
Plastik Cerrahi alanında uzmanlık yapmak amacıyla 1993-2000 yılları arasında ihtisas eğitimini tamamlayan Cemil Tugay, 2000 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktor ünvanını almıştır.
Uzmanlık alanında deneyim kazandıktan sonra, 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde, 2005-2009 yılları arasında ise İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yapmıştır.
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