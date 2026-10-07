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Telefon Başında Büyüyenler Buraya: Hugo’nun Tolga Abi’sinin Son Hali Nostalji Yaşattı!

Telefon Başında Büyüyenler Buraya: Hugo’nun Tolga Abi’sinin Son Hali Nostalji Yaşattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 12:31
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Bir telefon bağlantısı için sabrımızı sonuna kadar zorladığımız günleri hatırlıyor musunuz? Ekranda Hugo, telefonun ucunda ise hepimizin tanıdığı Tolga Abi vardı. Yarışmaya katılabilmek ayrı heyecan, onunla konuşabilmek ayrı mutluluktu. Çocukluğumuzun unutulmaz isimlerinden Tolga Gariboğlu’nun eski ve yeni görüntülerini bir araya getiren fotoğraf, o günleri yeniden hatırlattı. Gelin, önce küçük bir nostalji turuna çıkalım!

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Bir dönem ev telefonlarının başından kalkmamamızın sebebi Hugo ve onun ayrılmaz parçası Tolga Abi’ydi.

Bir dönem ev telefonlarının başından kalkmamamızın sebebi Hugo ve onun ayrılmaz parçası Tolga Abi’ydi.

Bugün bir oyuna katılmak için telefonun ekranına dokunmak yetiyor. Ancak 90’larda çocuk olanlar için televizyondaki bir karakteri ev telefonuyla yönlendirebilmek başlı başına bir olaydı. İşte Hugo, tam da bu heyecanı evlerimize taşıyan programlardan biriydi.

Danimarka çıkışlı oyun formatının Türkiye’deki yüzü, hepimizin “Tolga Abi” diye tanıdığı Tolga Gariboğlu oldu. 1993’te Kanal 6 ekranlarında başlayan program, farklı dönemlerde farklı kanallarda izleyiciyle buluştu. Çocuklar canlı yayına telefonla bağlanıyor, telefon tuşlarına basarak Hugo’yu parkur boyunca yönlendirmeye çalışıyordu.

Amaç, engelleri aşarak Hugo’nun ailesini kötü kalpli Cadı Sila’nın elinden kurtarmaktı. Ekran karşısında izlerken kolay görünen o parkurlar, telefon bağlantısı kurulduğunda bambaşka bir heyecana dönüşüyordu. Yanlış bir tuş, kaçırılan bir engel ya da zamanında yapılamayan bir hamle, oyunun sonunu getirebiliyordu.

Üstelik yarışmaya bağlanabilmek de oyunun kendisi kadar sabır istiyordu. Ev telefonunun başında beklemek, yeniden aramak ve bir gün sıranın bize gelmesini ummak, Hugo izleyenlerin hafızasında kalan anılardan. Yarışmaya katılamayanlar içinse ekrandaki çocuğun oyununu takip etmek, onunla birlikte heyecanlanmak vardı.

Bu deneyimin merkezinde elbette Tolga Abi bulunuyordu. Çocuklarla kurduğu iletişim ve oyuna eşlik eden anlatımı, programı yalnızca bir yarışma olmaktan çıkarıyordu. Onun sesini duymak, Hugo’yu görmek kadar tanıdık ve keyifliydi.

Programın üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen adının hâlâ hatırlanması da boşuna değil. Hugo, bir kuşağın televizyon karşısında yaşadığı ortak heyecanlardan biri olarak kaldı. Tolga Gariboğlu ise o kuşak için soyadıyla anılan bir sunucudan çok, evin tanıdık sesi “Tolga Abi” oldu.

Çocukluğumuzun Tolga Abi’sinin eski ve yeni görüntülerini yan yana görmek, aradan geçen zamanı bir kez daha hatırlattı.

Çocukluğumuzun Tolga Abi’sinin eski ve yeni görüntülerini yan yana görmek, aradan geçen zamanı bir kez daha hatırlattı.

Tolga Gariboğlu’nun paylaşılan karşılaştırmalı fotoğrafında, Hugo döneminden bir görüntüsüyle daha sonraki yıllarda çekilen bir karesi yan yana yer aldı.

Gariboğlu’nun ekranlardan uzaklaştıktan sonraki hayatına ilişkin geçmiş haberlerde, yaşamını New York’ta sürdürdüğü belirtilmişti. Türkiye’ye de geldiği, 2024’teki bir açıklamasında iş nedeniyle sık sık ziyaret ettiğini söylediği aktarılmıştı. 

Bir zamanlar telefon tuşlarıyla Hugo’yu engellerden kurtarmaya çalışan çocuklar artık yetişkin. O günlerde yarışmaya bağlanmayı hayal edenlerin hayatında çok şey değişti. Fakat Tolga Abi’nin yüzü, bütün bu değişimin içinde hâlâ çok tanıdık bir yerde duruyor.

Bu yüzden fotoğrafa bakarken yalnızca bir sunucunun zaman içindeki değişimini görmüyoruz. Ev telefonunu, televizyonun karşısındaki heyecanı ve sıranın bize gelmesini beklediğimiz günleri de hatırlıyoruz. Saçlarına kırlar düşmüş olsa da çocukluğumuzdaki adı aynı: Tolga Abi!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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