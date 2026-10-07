Telefon Başında Büyüyenler Buraya: Hugo’nun Tolga Abi’sinin Son Hali Nostalji Yaşattı!

Bugün bir oyuna katılmak için telefonun ekranına dokunmak yetiyor. Ancak 90’larda çocuk olanlar için televizyondaki bir karakteri ev telefonuyla yönlendirebilmek başlı başına bir olaydı. İşte Hugo, tam da bu heyecanı evlerimize taşıyan programlardan biriydi.

Danimarka çıkışlı oyun formatının Türkiye’deki yüzü, hepimizin “Tolga Abi” diye tanıdığı Tolga Gariboğlu oldu. 1993’te Kanal 6 ekranlarında başlayan program, farklı dönemlerde farklı kanallarda izleyiciyle buluştu. Çocuklar canlı yayına telefonla bağlanıyor, telefon tuşlarına basarak Hugo’yu parkur boyunca yönlendirmeye çalışıyordu.

Amaç, engelleri aşarak Hugo’nun ailesini kötü kalpli Cadı Sila’nın elinden kurtarmaktı. Ekran karşısında izlerken kolay görünen o parkurlar, telefon bağlantısı kurulduğunda bambaşka bir heyecana dönüşüyordu. Yanlış bir tuş, kaçırılan bir engel ya da zamanında yapılamayan bir hamle, oyunun sonunu getirebiliyordu.

Üstelik yarışmaya bağlanabilmek de oyunun kendisi kadar sabır istiyordu. Ev telefonunun başında beklemek, yeniden aramak ve bir gün sıranın bize gelmesini ummak, Hugo izleyenlerin hafızasında kalan anılardan. Yarışmaya katılamayanlar içinse ekrandaki çocuğun oyununu takip etmek, onunla birlikte heyecanlanmak vardı.

Bu deneyimin merkezinde elbette Tolga Abi bulunuyordu. Çocuklarla kurduğu iletişim ve oyuna eşlik eden anlatımı, programı yalnızca bir yarışma olmaktan çıkarıyordu. Onun sesini duymak, Hugo’yu görmek kadar tanıdık ve keyifliydi.

Programın üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen adının hâlâ hatırlanması da boşuna değil. Hugo, bir kuşağın televizyon karşısında yaşadığı ortak heyecanlardan biri olarak kaldı. Tolga Gariboğlu ise o kuşak için soyadıyla anılan bir sunucudan çok, evin tanıdık sesi “Tolga Abi” oldu.