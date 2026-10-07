Telefon Başında Büyüyenler Buraya: Hugo’nun Tolga Abi’sinin Son Hali Nostalji Yaşattı!
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Bir telefon bağlantısı için sabrımızı sonuna kadar zorladığımız günleri hatırlıyor musunuz? Ekranda Hugo, telefonun ucunda ise hepimizin tanıdığı Tolga Abi vardı. Yarışmaya katılabilmek ayrı heyecan, onunla konuşabilmek ayrı mutluluktu. Çocukluğumuzun unutulmaz isimlerinden Tolga Gariboğlu’nun eski ve yeni görüntülerini bir araya getiren fotoğraf, o günleri yeniden hatırlattı. Gelin, önce küçük bir nostalji turuna çıkalım!
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Bir dönem ev telefonlarının başından kalkmamamızın sebebi Hugo ve onun ayrılmaz parçası Tolga Abi’ydi.
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Çocukluğumuzun Tolga Abi’sinin eski ve yeni görüntülerini yan yana görmek, aradan geçen zamanı bir kez daha hatırlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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