Ezgi Mola Eski Eşi ve Oğluyla Parkta Görüntülendi: Yeni Aşkıyla İlgili Soruyu Yanıtladı!
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Mustafa Aksakallı'ndan boşanan Ezgi Mola, yeni sevgilisi Yaşar Çağlak'la ilk kez görüntülenmesinin ardından bu kez eski eşi ve oğluyla objektiflere takıldı. Bebek Parkı'nda vakit geçiren ünlü oyuncuya yeni aşkıyla ilgili sorular soruldu. Mola, oğlunun yanında olduğu için bu konulara girmek istemediğini söyledi.
Kaynak: Habertürk/ Ferit Tuğluk
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 2018'de başlayan ilişkilerini 2023'te evlilikle taçlandırmış, Haziran 2025'te tek celsede boşanmıştı.
Boşanmanın ardından Mola'nın adı önce Tarkan'ın gitaristiyle, sonra Yaşar Çağlak'la anıldı.
Mola, parkta yeni aşkıyla ilgili soruya "Çocuğum yanımda, bu konulara girmek istemiyorum" yanıtını verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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