Boşanmanın ardından Ezgi Mola'nın adı bir aşk iddiasıyla anılmıştı. Haziran 2026'da yayımlanan haberlerde, Mola'nın Tarkan'ın gitaristi Can Şengün ile birlikte olduğu öne sürülmüş, ikilinin Ocak ayında Tarkan'ın Volkswagen Arena'daki konserinde tanıştığı iddia edilmişti. O dönem ne Mola ne de Şengün cephesinden bir açıklama gelmişti.

Bu kez ise ortada bir iddia değil, objektiflere yansıyan bir kare vardı. Mola, Etiler'de bir mekândan sevgilisi Yaşar Çağlak'la çıkarken ilk kez görüntülendi. Çiftin kameralara birlikte yansıdığı bu ilk kare, Mola'nın yeni ilişkisini kısa sürede magazin gündemine taşıdı. Yaşar Çağlak'ın kim olduğu ise merak konusu oldu.