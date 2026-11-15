article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Aldatsaydı Asarlardı" Demişti: Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı'dan Ayrılma Nedenini Anlattı

"Aldatsaydı Asarlardı" Demişti: Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı'dan Ayrılma Nedenini Anlattı

Boşanma
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
15.11.2026 - 09:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı’dan boşanmasının ardından gündeme gelen aldatma iddialarına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, eski eşinin “dünyanın en iyi kalpli insanlarından biri” olduğunu söyleyerek iddiaları reddetti. Ayrılık nedenini ise Bertolt Brecht’in “Madem İyisin” şiiriyle açıkladı: “Önemli olan senin bana iyi gelip gelmediğin.”

KAYNAK: Ritmini Bul Talk Show

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eşi Mustafa Aksakallı ile boşanan Ezgi Mola, "Kesin aldatmıştır" yorumlarına eski eşini savunarak yanıt verdi.

Eşi Mustafa Aksakallı ile boşanan Ezgi Mola, "Kesin aldatmıştır" yorumlarına eski eşini savunarak yanıt verdi.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs 2023'te dünyaevine girmişti. Çift, Haziran 2025'te ayrılık kararını duyurduğunda sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. Bu yorumların bir kısmı aldatma iddiası etrafında şekillendi. Mola, o dönemi şöyle hatırladı: 'Hep bir kusur, bir kaos aradılar. 'Kesin aldatmıştır' dediler.'

Ünlü oyuncu, iddialara o zaman da tepki gösterdiğini hatırlattı: 'Olur mu öyle şey? O zaman da 'Aldatsaydı asarlardı çocuğu' demiştim.'

Ritmini Bul programına konuk olan Ezgi Mola, eski eşi hakkında ise oldukça net konuştu: 'Mustafa gerçekten dünyanın en iyi kalpli insanlarından biri. Onun hakkını yiyemem.'

Ünlü oyuncu ayrılık nedenini Bertolt Brecht'in "Madem İyisin" şiiriyle anlattı.

Ünlü oyuncu ayrılık nedenini Bertolt Brecht'in "Madem İyisin" şiiriyle anlattı.

Ancak aldatma iddiaları kapanınca bu kez başka bir soru gündeme geldi. Mola, 'Bu kez de 'O zaman niye ayrıldın?' diyorlar' sözleriyle bu merakı dile getirdi.

Cevabı ise iyilik ile uyum arasındaki farka dayanıyordu: 'Bir insanın iyi kalpli olmasıyla iki insanın ilişkiyi sürdürebilmesi aynı şey değil. Ben de çok iyi kalpliyim ama iyilik tek başına yeterli olmuyor.'

Mola, düşüncesini anlatmak için Alman yazar Bertolt Brecht'in 'Madem İyisin' adlı şiirini işaret etti ve herkese bu şiiri okumasını önerdi.

'Herkes iyi olabilir ama önemli olan senin bana iyi gelip gelmediğin' diyen oyuncu, sözlerini şu soruyla sürdürdü: 'Senin iyiliğin bana iyi geliyor mu, ben de sana iyi geliyor muyum?'

Ezgi Mola'ya göre ayrılabilmek iyi bir ilişkinin göstergesi: Dostluklarını korumak için evlilikten vazgeçtiler.

Ezgi Mola'ya göre ayrılabilmek iyi bir ilişkinin göstergesi: Dostluklarını korumak için evlilikten vazgeçtiler.

Mola'nın sözlerinin belki de en dikkat çekici kısmı, ayrılığa bakışı oldu. Ünlü oyuncuya göre bir ilişkiyi bitirebilmek, o ilişkinin sağlam kurulduğunu gösteriyor: 'Zaten ayrılabiliyorsan iyi bir ilişki kurmuşsun demektir.'

Çiftin kararının arkasında da bu düşünce yatıyor. Mola, 'Biz de arkadaşlığımız ve güzel dostluğumuz bitmesin diye evlilikten feragat etmeye karar verdik' ifadelerini kullandı.

Ayrılık açıklandığı günlerde de Mola, ortak bir karar aldıklarını ve dostluklarını sürdüreceklerini söylemişti. Son sözleri, çiftin bu tutumunu koruduğunu bir kez daha gösterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın