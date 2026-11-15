"Aldatsaydı Asarlardı" Demişti: Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı'dan Ayrılma Nedenini Anlattı
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Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı’dan boşanmasının ardından gündeme gelen aldatma iddialarına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, eski eşinin “dünyanın en iyi kalpli insanlarından biri” olduğunu söyleyerek iddiaları reddetti. Ayrılık nedenini ise Bertolt Brecht’in “Madem İyisin” şiiriyle açıkladı: “Önemli olan senin bana iyi gelip gelmediğin.”
KAYNAK: Ritmini Bul Talk Show
Eşi Mustafa Aksakallı ile boşanan Ezgi Mola, "Kesin aldatmıştır" yorumlarına eski eşini savunarak yanıt verdi.
Ünlü oyuncu ayrılık nedenini Bertolt Brecht'in "Madem İyisin" şiiriyle anlattı.
Ezgi Mola'ya göre ayrılabilmek iyi bir ilişkinin göstergesi: Dostluklarını korumak için evlilikten vazgeçtiler.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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