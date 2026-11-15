"Aldatsaydı Asarlardı" Demişti: Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı'dan Ayrılma Nedenini Anlattı

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs 2023'te dünyaevine girmişti. Çift, Haziran 2025'te ayrılık kararını duyurduğunda sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. Bu yorumların bir kısmı aldatma iddiası etrafında şekillendi. Mola, o dönemi şöyle hatırladı: 'Hep bir kusur, bir kaos aradılar. 'Kesin aldatmıştır' dediler.'

Ünlü oyuncu, iddialara o zaman da tepki gösterdiğini hatırlattı: 'Olur mu öyle şey? O zaman da 'Aldatsaydı asarlardı çocuğu' demiştim.'

Ritmini Bul programına konuk olan Ezgi Mola, eski eşi hakkında ise oldukça net konuştu: 'Mustafa gerçekten dünyanın en iyi kalpli insanlarından biri. Onun hakkını yiyemem.'