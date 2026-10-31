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Ezgi Mola Yatırımını Saate Yöneltti: İlk Saatinin Değeri Merak Uyandırdı

Ezgi Mola Yatırımını Saate Yöneltti: İlk Saatinin Değeri Merak Uyandırdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 09:02
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Ezgi Mola'nın yatırım tercihi gündem oldu. Oyuncunun gayrimenkul yerine saate yatırım yapmaya başladığı öne sürülüyor. İlk saatinin değerinin 100 bin TL olduğu öğrenildi.

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Ezgi Mola, yıllardır dizi ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden.

Ezgi Mola, yıllardır dizi ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden.

Ezgi Mola, yıllardır televizyon ve sinemada çalışıyor. Organize İşler ve Karun Hazinesi gibi projelerle adından söz ettiren oyuncu, kazandığı parayı yatırıma çevirmesiyle de gündeme geliyor.

Mola'nın yatırım tercihini gayrimenkulden saate çevirdiği öne sürüldü.

Mola'nın yatırım tercihini gayrimenkulden saate çevirdiği öne sürüldü.

Mola'nın bir süre gayrimenkule yatırım yaptığı, son dönemde ise yatırım tercihini saate çevirdiği öne sürüldü. Oyuncunun bu kararı vermeden önce dünyaca ünlü birçok markayı araştırdığı belirtildi.

Oyuncunun ilk saatinin değeri 100 bin TL oldu.

Oyuncunun ilk saatinin değeri 100 bin TL oldu.

Araştırmaların ardından ilk saatini alan Mola'nın bu saatin değerinin 100 bin TL olduğu belirtildi. Oyuncu, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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