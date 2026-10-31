Ezgi Mola Yatırımını Saate Yöneltti: İlk Saatinin Değeri Merak Uyandırdı
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Ezgi Mola'nın yatırım tercihi gündem oldu. Oyuncunun gayrimenkul yerine saate yatırım yapmaya başladığı öne sürülüyor. İlk saatinin değerinin 100 bin TL olduğu öğrenildi.
Ezgi Mola, yıllardır dizi ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden.
Mola'nın yatırım tercihini gayrimenkulden saate çevirdiği öne sürüldü.
Oyuncunun ilk saatinin değeri 100 bin TL oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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