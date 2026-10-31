Milli Voleybolcu Gizem Örge Annesini Engelli Bırakan "Şakayı" Anlattı: “Annem Beni Tek Eliyle Büyüttü”
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Filenin Sultanları'nın başarılı liberosu Gizem Örge, NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de ailesiyle ilgili anlattıklarıyla dikkat çekti. Annesinin bir sandalye şakasının ardından iki beyin ameliyatı geçirdiğini söyleyen milli voleybolcu, babasının yaşadıklarını ve çocukluğundan beri arkasında duran ailesinin hayatındaki yerini paylaştı.
Filenin Sultanları'nın “Savunma Bakanı” Gizem Örge'yi sahadaki mücadelesiyle tanıyoruz.
Annesinin hayatını değiştiren olayın bir sandalye şakası olduğunu anlattı.
Voleybola başladığı yıllarda babasının her gün salona geldiğini, deplasmanlarda da kendisini yalnız bırakmadığını anlatan Örge, onu “takım babası” sözleriyle tarif etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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