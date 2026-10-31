Milli Voleybolcu Gizem Örge Annesini Engelli Bırakan "Şakayı" Anlattı: “Annem Beni Tek Eliyle Büyüttü”

Örge'nin açıklamasına göre annesi, bir arkadaşının oturacağı sırada altındaki sandalyeyi şaka amacıyla çekmesinin ardından ciddi sağlık sorunları yaşadı. İki beyin ameliyatı geçirmek zorunda kalan annesinin ikinci ameliyatı sırasında kendisinin henüz üç yaşında olduğunu söyleyen voleybolcu, bu nedenle benzer şakalardan hiç hoşlanmadığını belirtti:

“Annem için küçük bir eşek şakası, küçük bir dikkatsizlik... İnsanın bütün hayatına mal olabiliyor. O yüzden annem iki beyin ameliyatı geçirmek zorunda kaldı ve ikincisini ben 3 yaşındayken geçirdi, aslında annem beni tek eliyle büyüttü.”

Babasının ise geçirdiği havalenin ardından, kendi anlatımıyla yapılmaması gereken bir iğne nedeniyle sağ kolu ve sağ bacağında felç geliştiğini aktardı. Zaman içinde babasının desteksiz yürüyebildiğini ancak elindeki hareket kaybının düzelmediğini söyleyen Örge, anne ve babasının bütün zorluklara rağmen kendisi için ellerinden geleni yaptığını vurguladı.