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Milli Voleybolcu Gizem Örge Annesini Engelli Bırakan "Şakayı" Anlattı: “Annem Beni Tek Eliyle Büyüttü”

Milli Voleybolcu Gizem Örge Annesini Engelli Bırakan "Şakayı" Anlattı: “Annem Beni Tek Eliyle Büyüttü”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 08:38
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Filenin Sultanları'nın başarılı liberosu Gizem Örge, NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de ailesiyle ilgili anlattıklarıyla dikkat çekti. Annesinin bir sandalye şakasının ardından iki beyin ameliyatı geçirdiğini söyleyen milli voleybolcu, babasının yaşadıklarını ve çocukluğundan beri arkasında duran ailesinin hayatındaki yerini paylaştı.

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Filenin Sultanları'nın “Savunma Bakanı” Gizem Örge'yi sahadaki mücadelesiyle tanıyoruz.

Filenin Sultanları'nın “Savunma Bakanı” Gizem Örge'yi sahadaki mücadelesiyle tanıyoruz.

Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda libero olarak forma giyen Gizem Örge, kritik kurtarışlarıyla Türk voleybolunun öne çıkan isimlerinden biri. Milli formayla yaşadığı şampiyonlukların yanı sıra ailesiyle kurduğu bağla da hafızalara kazınan Örge, bu kez başarılarının arkasındaki desteği anlattı. NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler'e konuk olan milli voleybolcu, anne ve babasının sonradan engelli kaldığını belirterek çocukluğundan bugüne uzanan aile hikayesini paylaştı.

Annesinin hayatını değiştiren olayın bir sandalye şakası olduğunu anlattı.

Annesinin hayatını değiştiren olayın bir sandalye şakası olduğunu anlattı.

Örge'nin açıklamasına göre annesi, bir arkadaşının oturacağı sırada altındaki sandalyeyi şaka amacıyla çekmesinin ardından ciddi sağlık sorunları yaşadı. İki beyin ameliyatı geçirmek zorunda kalan annesinin ikinci ameliyatı sırasında kendisinin henüz üç yaşında olduğunu söyleyen voleybolcu, bu nedenle benzer şakalardan hiç hoşlanmadığını belirtti:

“Annem için küçük bir eşek şakası, küçük bir dikkatsizlik... İnsanın bütün hayatına mal olabiliyor. O yüzden annem iki beyin ameliyatı geçirmek zorunda kaldı ve ikincisini ben 3 yaşındayken geçirdi, aslında annem beni tek eliyle büyüttü.”

Babasının ise geçirdiği havalenin ardından, kendi anlatımıyla yapılmaması gereken bir iğne nedeniyle sağ kolu ve sağ bacağında felç geliştiğini aktardı. Zaman içinde babasının desteksiz yürüyebildiğini ancak elindeki hareket kaybının düzelmediğini söyleyen Örge, anne ve babasının bütün zorluklara rağmen kendisi için ellerinden geleni yaptığını vurguladı.

Voleybola başladığı yıllarda babasının her gün salona geldiğini, deplasmanlarda da kendisini yalnız bırakmadığını anlatan Örge, onu “takım babası” sözleriyle tarif etti.

Voleybola başladığı yıllarda babasının her gün salona geldiğini, deplasmanlarda da kendisini yalnız bırakmadığını anlatan Örge, onu “takım babası” sözleriyle tarif etti.

Babasının hiçbir zaman eli boş gelmediğini söyleyen milli sporcu, milli takımda yer almadığı dönemlerde de en büyük destekçilerinden birinin yine babası olduğunu belirtti. O günlerde kendisini arayıp “Kızlar kazandı bugün kızım, sen de bir gün orada olacaksın” diyerek inancını koruduğunu anlattı.

Yıllar sonra milli formayla kazandığı başarıları babasıyla paylaşmanın kendisi için unutulmaz olduğunu söyleyen Örge, imkanları sınırlı bir ailede büyüse de sevgiden yana hiçbir eksiklik hissetmediğini şu sözlerle ifade etti:

“Ben hiç ailemin imkanıyla bir yere gelmiş, özel okullarda okumadım. Yani öyle bir imkan içinde büyüyen bir kız çocuğu değilim. Ama ben sevgiyle büyüdüm. O yüzden benim hani ne özgüvenimde, ne farkındalığımda, ne sevgimde bir eksiklik yok.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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