Burak Kut'un Görünümünün Sırrı Doktor Eşi mi? Estetik İddialarına Kendisinden Yanıt Geldi
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90'ların sevilen şarkıcılarından Burak Kut, uzun süredir gözlerden uzaktı. Kut, Jülide Ateş'in YouTube programına konuk oldu. Şarkıcı, doktor eşi Cansen Yeni'nin kendisine estetik müdahalede bulunduğu iddialarına yanıt verdi, müziğe ara verdiği yorumlarını da değerlendirdi.
Kaynak: Jülide Ateş'in YouTube programı
Burak Kut, 90'ların sevilen şarkıcılarından.
Kut, müziğe ara verdiği yorumlarını yanıtladı.
Şarkıcı, eşinin kendisine estetik yaptığı iddiasını yalanladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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