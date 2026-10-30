Burak Kut'un Görünümünün Sırrı Doktor Eşi mi? Estetik İddialarına Kendisinden Yanıt Geldi

Bir dönem gözlerden uzak kalmasının müziği bıraktığı şeklinde yorumlandığını anlatan Kut, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Şarkıcı, “Magazin röportajları vermeyip gündemi meşgul etmeyince müziğe ara verdim sanıldı” dedi.

Yeni bir albüm hazırlığında olduğunu açıklayan Kut, “Çok fazla şarkı birikti, bir albüm yapacağım” diye konuştu. Müziğin yanında oyunculuğa da ilgi duyan sanatçı, “Oyunculuk, gönlümde yatan ikinci aslan” ifadesini kullandı. Şöhret ve egosuyla ilişkisini ise “Egom terbiyelidir ama gerektiğinde ego tokatlamayı da bilirim” sözleriyle anlattı.