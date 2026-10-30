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Burak Kut'un Görünümünün Sırrı Doktor Eşi mi? Estetik İddialarına Kendisinden Yanıt Geldi

Burak Kut'un Görünümünün Sırrı Doktor Eşi mi? Estetik İddialarına Kendisinden Yanıt Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 18:00
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90'ların sevilen şarkıcılarından Burak Kut, uzun süredir gözlerden uzaktı. Kut, Jülide Ateş'in YouTube programına konuk oldu. Şarkıcı, doktor eşi Cansen Yeni'nin kendisine estetik müdahalede bulunduğu iddialarına yanıt verdi, müziğe ara verdiği yorumlarını da değerlendirdi.

Kaynak: Jülide Ateş'in YouTube programı

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Burak Kut, 90'ların sevilen şarkıcılarından.

Burak Kut, 90'ların sevilen şarkıcılarından.

Burak Kut, Benimle Oynama, Yaşandı Bitti ve Çılgınım gibi 90'lara damga vuran şarkılarıyla hafızalara kazındı. Uzun süren sessizliğini bozan sanatçı, kariyerinin geleceğine ve özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Kut'un eşi Cansen Yeni, estetik alanında uzman bir doktor. Bu nedenle sanatçının görünümüyle ilgili merak edilen soru yıllardır gündemdeydi.

Kut, müziğe ara verdiği yorumlarını yanıtladı.

Kut, müziğe ara verdiği yorumlarını yanıtladı.

Bir dönem gözlerden uzak kalmasının müziği bıraktığı şeklinde yorumlandığını anlatan Kut, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Şarkıcı, “Magazin röportajları vermeyip gündemi meşgul etmeyince müziğe ara verdim sanıldı” dedi.

Yeni bir albüm hazırlığında olduğunu açıklayan Kut, “Çok fazla şarkı birikti, bir albüm yapacağım” diye konuştu. Müziğin yanında oyunculuğa da ilgi duyan sanatçı, “Oyunculuk, gönlümde yatan ikinci aslan” ifadesini kullandı. Şöhret ve egosuyla ilişkisini ise “Egom terbiyelidir ama gerektiğinde ego tokatlamayı da bilirim” sözleriyle anlattı.

Şarkıcı, eşinin kendisine estetik yaptığı iddiasını yalanladı.

Şarkıcı, eşinin kendisine estetik yaptığı iddiasını yalanladı.

Kut, doktor eşi Cansen Yeni'nin kendisine estetik müdahalede bulunduğu iddialarına da açıklık getirdi. Şarkıcı, bu konuda net bir yanıt verdi: “Eşimin bana yaptığı estetik bir işlem yok.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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