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89 Yaşındaki Jack Nicholson Gözlerden Uzak Yaşıyor! Yakın Dostu Son Durumunu Anlattı

89 Yaşındaki Jack Nicholson Gözlerden Uzak Yaşıyor! Yakın Dostu Son Durumunu Anlattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 16:01
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Cinnet'teki tekinsiz bakışlarından Batman'deki Joker'ine kadar sinema tarihine sayısız unutulmaz karakter bırakan Jack Nicholson, yıllardır yeni bir filmde karşımıza çıkmıyor. 89 yaşındaki oyuncunun yeniden kamera karşısına geçmesini bekleyenlere ise yakın dostu Michael Douglas'tan açıklama geldi. Douglas, Nicholson'ın bugün nasıl bir hayat sürdüğünü anlattı.

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Jack Nicholson, canlandırdığı karakterlerle sinema tarihine damga vuran isimlerden.

Jack Nicholson, canlandırdığı karakterlerle sinema tarihine damga vuran isimlerden.

Guguk Kuşu, Cinnet, Chinatown ve Batman gibi filmlerde birbirinden farklı karakterlere hayat veren Jack Nicholson, kendine has gülüşü ve güçlü performanslarıyla Hollywood'un en tanınan yıldızlarından biri oldu. Kariyerine üç Oscar sığdıran usta oyuncu, yıllarca sinemanın en çok aranan isimleri arasındaydı. Ancak en son 2010 yapımı How Do You Know filminde rol alan Nicholson, o tarihten bu yana yeni bir sinema projesinde yer almadı.

Resmen emekli olduğunu açıklamadı ama yıllardır gözlerden uzak bir hayatı tercih ediyor.

Resmen emekli olduğunu açıklamadı ama yıllardır gözlerden uzak bir hayatı tercih ediyor.

Nicholson'ın uzun süredir film setlerinden uzak kalması, zaman zaman oyunculuğa dönüp dönmeyeceği sorusunu gündeme getiriyor. Yönetmen James L. Brooks'un geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalar da hayranlarını yeniden umutlandırmıştı. Buna rağmen oyuncudan yeni bir proje haberi gelmedi.

Kamuoyu önüne de nadiren çıkan Nicholson, tamamen ortadan kaybolmuş değil. Usta oyuncu, 2025 yılında Saturday Night Live'ın 50. yıl özel programında görünerek Adam Sandler'ı sahneye davet etmişti.

Yakın dostu Michael Douglas, Nicholson'ın artık çalışmadığını ancak iyi olduğunu söyledi.

Yakın dostu Michael Douglas, Nicholson'ın artık çalışmadığını ancak iyi olduğunu söyledi.

Yeni kitabıyla ilgili bir etkinlikte konuşan Michael Douglas, Nicholson'la aynı filmde oyuncu olarak yer almayı istediğini anlattı. Ancak arkadaşının artık çalışmadığını belirterek yeniden setlere dönmesini beklemediğini dile getirdi.

Nicholson'la görüşmeye devam ettiğini söyleyen Douglas, dostunun iyi olduğunu özellikle vurguladı. Günlerini evinin çevresinde, terlikleriyle dolaşarak geçirdiğini anlatan oyuncu, onun bu sakin hayatı hak ettiğini ve tercihini anladığını ifade etti. Böylece hayranlarının merak ettiği isimden haber gelirken beyazperdeye dönüş beklentisi de bir kez daha zayıfladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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