89 Yaşındaki Jack Nicholson Gözlerden Uzak Yaşıyor! Yakın Dostu Son Durumunu Anlattı

Yeni kitabıyla ilgili bir etkinlikte konuşan Michael Douglas, Nicholson'la aynı filmde oyuncu olarak yer almayı istediğini anlattı. Ancak arkadaşının artık çalışmadığını belirterek yeniden setlere dönmesini beklemediğini dile getirdi.

Nicholson'la görüşmeye devam ettiğini söyleyen Douglas, dostunun iyi olduğunu özellikle vurguladı. Günlerini evinin çevresinde, terlikleriyle dolaşarak geçirdiğini anlatan oyuncu, onun bu sakin hayatı hak ettiğini ve tercihini anladığını ifade etti. Böylece hayranlarının merak ettiği isimden haber gelirken beyazperdeye dönüş beklentisi de bir kez daha zayıfladı.