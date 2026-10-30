89 Yaşındaki Jack Nicholson Gözlerden Uzak Yaşıyor! Yakın Dostu Son Durumunu Anlattı
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Cinnet'teki tekinsiz bakışlarından Batman'deki Joker'ine kadar sinema tarihine sayısız unutulmaz karakter bırakan Jack Nicholson, yıllardır yeni bir filmde karşımıza çıkmıyor. 89 yaşındaki oyuncunun yeniden kamera karşısına geçmesini bekleyenlere ise yakın dostu Michael Douglas'tan açıklama geldi. Douglas, Nicholson'ın bugün nasıl bir hayat sürdüğünü anlattı.
Jack Nicholson, canlandırdığı karakterlerle sinema tarihine damga vuran isimlerden.
Resmen emekli olduğunu açıklamadı ama yıllardır gözlerden uzak bir hayatı tercih ediyor.
Yakın dostu Michael Douglas, Nicholson'ın artık çalışmadığını ancak iyi olduğunu söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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