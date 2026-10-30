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Özlem Öz'ün Hesabına Erişim Engeli Sonrası Tayyar Öz'den Açıklama Geldi

Özlem Öz'ün Hesabına Erişim Engeli Sonrası Tayyar Öz'den Açıklama Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 13:31
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“Tayyargiller” olarak tanınan Özlem Öz ve Tayyar Öz, bu kez çocuklarının sünnet sürecine ilişkin paylaşımlarıyla gündeme geldi. Tepkilerin ardından Özlem Öz'ün Instagram hesabına erişim engeli getirilirken Tayyar Öz'den açıklama geldi. Paylaşımın yanlış anlaşıldığını savunan Öz, eşinin yeni bir hesapla döneceğini duyurdu.

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Aile hayatlarını milyonlarca takipçiyle paylaşan Özlem Öz ve Tayyar Öz, sosyal medyanın çok konuşulan çiftlerinden.

Aile hayatlarını milyonlarca takipçiyle paylaşan Özlem Öz ve Tayyar Öz, sosyal medyanın çok konuşulan çiftlerinden.

“Tayyargiller” adıyla tanınan çift; günlük yaşamlarından tatillerine, alışverişlerinden çocuklarıyla geçirdikleri anlara kadar pek çok paylaşım yapıyor. Lüks yaşantılarıyla da sık sık gündeme gelen ikiliden Özlem Öz, ağustos ayında beşinci kez anne olmuştu. Ancak bu kez oğlunun sünnet sürecine ilişkin paylaşımları tartışma yarattı. Doktorla yapılan konuşmanın da yer aldığı içeriklere tepki gösteren kullanıcılar, çocuk mahremiyetine dikkat çekerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Bakanlığın başvurusunun ardından Özlem Öz'ün Instagram hesabına erişim engeli getirildi.

Bakanlığın başvurusunun ardından Özlem Öz'ün Instagram hesabına erişim engeli getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğun özel hayatını ve beden mahremiyetini ihlal eden görüntü ve konuşmalar nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. İçeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinin ilgili mahkeme tarafından kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, çocukların sağlık süreçlerinin ve özel yaşamlarının sürekli sosyal medya içeriğine dönüştürülmesinin taşıdığı riskler vurgulandı. Ebeveyn olmanın çocukların mahremiyeti üzerinde sınırsız yetki vermediği belirtilirken anne ve babanın rızasının da bu tür paylaşımları hukuka uygun hale getirmediği ifade edildi. Kararın ardından Özlem Öz'ün milyonlarca takipçili hesabına Türkiye'den erişilemedi.

Tayyar Öz ise açıklamasında hem özür diledi hem de eşinin yeni bir hesapla döneceğini duyurdu.

Tayyar Öz, paylaşımlarında kötü niyet bulunmadığını savunarak sünnet anını yayımlamadıklarını, yalnızca öncesinde doktorla yapılan espri amaçlı bir konuşmayı paylaştıklarını söyledi. Çocukların korunmasına ve mahremiyetine yönelik çalışmaları desteklediklerini belirten Öz, istemeden de olsa toplumsal rahatsızlığa yol açtılarsa özür dilediklerini ifade etti.

'Hukuk önünde kendimizi ifade edeceğiz, Özlem Hanım da kendisini toparladıktan sonra çocukların olmadığı yeni bir hesap üzerinden paylaşımlarını yapmaya başlayacak' ifadelerini kullanan Tayyar Öz, eşinin yakında yeni bir Instagram hesabıyla paylaşım yapmaya devam edeceğini de duyurdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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