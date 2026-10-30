Özlem Öz'ün Hesabına Erişim Engeli Sonrası Tayyar Öz'den Açıklama Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
“Tayyargiller” olarak tanınan Özlem Öz ve Tayyar Öz, bu kez çocuklarının sünnet sürecine ilişkin paylaşımlarıyla gündeme geldi. Tepkilerin ardından Özlem Öz'ün Instagram hesabına erişim engeli getirilirken Tayyar Öz'den açıklama geldi. Paylaşımın yanlış anlaşıldığını savunan Öz, eşinin yeni bir hesapla döneceğini duyurdu.
Aile hayatlarını milyonlarca takipçiyle paylaşan Özlem Öz ve Tayyar Öz, sosyal medyanın çok konuşulan çiftlerinden.
Bakanlığın başvurusunun ardından Özlem Öz'ün Instagram hesabına erişim engeli getirildi.
Tayyar Öz ise açıklamasında hem özür diledi hem de eşinin yeni bir hesapla döneceğini duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın