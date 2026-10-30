Özlem Öz'ün Hesabına Erişim Engeli Sonrası Tayyar Öz'den Açıklama Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğun özel hayatını ve beden mahremiyetini ihlal eden görüntü ve konuşmalar nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. İçeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinin ilgili mahkeme tarafından kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, çocukların sağlık süreçlerinin ve özel yaşamlarının sürekli sosyal medya içeriğine dönüştürülmesinin taşıdığı riskler vurgulandı. Ebeveyn olmanın çocukların mahremiyeti üzerinde sınırsız yetki vermediği belirtilirken anne ve babanın rızasının da bu tür paylaşımları hukuka uygun hale getirmediği ifade edildi. Kararın ardından Özlem Öz'ün milyonlarca takipçili hesabına Türkiye'den erişilemedi.