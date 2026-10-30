Murat Yıldırım ve Iman Elbani, Tokyo Film Festivali'nin Kırmızı Halısında Boy Gösterdi

Fırtına, Asi, Aşk ve Ceza ve Suskunlar gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Murat Yıldırım, sonraki yıllarda Ramo ve Teşkilat'la da adından söz ettirdi. Oyunculuğunun yanında bir dönem Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının sunuculuğunu da üstlenen Yıldırım, bugünlerde Güller ve Günahlar dizisinde Serhat karakterine hayat veriyor. Televizyon çalışmalarını sürdürürken uluslararası sinema projelerinde de yer alan oyuncunun son durağı ise Japonya oldu.