article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Murat Yıldırım ve Iman Elbani, Tokyo Film Festivali'nin Kırmızı Halısında Boy Gösterdi

Murat Yıldırım ve Iman Elbani, Tokyo Film Festivali'nin Kırmızı Halısında Boy Gösterdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 14:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Murat Yıldırım, başrolünü Eva Green'le paylaştığı Trees Are Watching filmi için Tokyo Uluslararası Film Festivali'ne katıldı. Oyuncuyu bu özel gecede eşi Iman Elbani de yalnız bırakmadı. Kırmızı halıda yağmura yakalanan çiftin şemsiye altında verdiği pozlar ise geceye romantik bir dokunuş kattı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Murat Yıldırım, yıllardır ekranların en tanınan başrol oyuncularından biri.

Murat Yıldırım, yıllardır ekranların en tanınan başrol oyuncularından biri.

Fırtına, Asi, Aşk ve Ceza ve Suskunlar gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Murat Yıldırım, sonraki yıllarda Ramo ve Teşkilat'la da adından söz ettirdi. Oyunculuğunun yanında bir dönem Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının sunuculuğunu da üstlenen Yıldırım, bugünlerde Güller ve Günahlar dizisinde Serhat karakterine hayat veriyor. Televizyon çalışmalarını sürdürürken uluslararası sinema projelerinde de yer alan oyuncunun son durağı ise Japonya oldu.

Iman Elbani'yle evli olan oyuncu, geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Iman Elbani'yle evli olan oyuncu, geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

2016 yılında Faslı model ve oyuncu Iman Elbani'yle hayatını birleştiren Murat Yıldırım, aile paylaşımlarıyla da sık sık dikkat çekiyor. Ekim 2022'de kızları Miray'ı kucaklarına alan çift, 25 Ağustos 2026'da dünyaya gelen oğulları Kerem'le dört kişilik bir aile oldu. İkinci bebek haberini doğuma kısa süre kala paylaşan ikili, oğullarının doğumunu da sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Tokyo'da kırmızı halıya birlikte çıkan çift, yağmura yakalanınca şemsiyenin altında poz verdi.

Tokyo'da kırmızı halıya birlikte çıkan çift, yağmura yakalanınca şemsiyenin altında poz verdi.

Murat Yıldırım ve Iman Elbani, 39. Tokyo Uluslararası Film Festivali'ne birlikte katıldı. Yıldırım'ın Eva Green'le başrolünü paylaştığı Trees Are Watching, festivalin ana yarışma bölümünde yer alıyor. Yönetmenliğini Bahman Ghobadi'nin yaptığı filmin yürütücü yapımcılığını ise Martin Scorsese üstleniyor.

Çiftin kırmızı halı geçişine yağmur da eşlik etti! Şemsiyenin altında yan yana poz veren Yıldırım ve Elbani, neşeli halleriyle dikkat çekti. Festival heyecanını birlikte yaşayan ikilinin samimi kareleri, geceden geriye kalan romantik görüntüler arasında yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın