Murat Yıldırım ve Iman Elbani, Tokyo Film Festivali'nin Kırmızı Halısında Boy Gösterdi
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Murat Yıldırım, başrolünü Eva Green'le paylaştığı Trees Are Watching filmi için Tokyo Uluslararası Film Festivali'ne katıldı. Oyuncuyu bu özel gecede eşi Iman Elbani de yalnız bırakmadı. Kırmızı halıda yağmura yakalanan çiftin şemsiye altında verdiği pozlar ise geceye romantik bir dokunuş kattı!
Murat Yıldırım, yıllardır ekranların en tanınan başrol oyuncularından biri.
Iman Elbani'yle evli olan oyuncu, geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Tokyo'da kırmızı halıya birlikte çıkan çift, yağmura yakalanınca şemsiyenin altında poz verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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