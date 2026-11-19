Uzak Şehir dizisinde Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal, bu kez farklı tarzıyla gündemde. Kombinini tamamen kendi zevkine göre hazırladığını söyleyen Ünsal, renklerde zıtlığı sevdiğini anlattı. Akıllarda Alya, Dr. Nazlı ve Gizem karakterleriyle kalan oyuncunun renk uyumu sosyal medyada beğeni topladı.

Kaynak: Televizyon Dünyası