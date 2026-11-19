Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın Farklı Tarzı Gündem Oldu!
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Uzak Şehir dizisinde Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal, bu kez farklı tarzıyla gündemde. Kombinini tamamen kendi zevkine göre hazırladığını söyleyen Ünsal, renklerde zıtlığı sevdiğini anlattı. Akıllarda Alya, Dr. Nazlı ve Gizem karakterleriyle kalan oyuncunun renk uyumu sosyal medyada beğeni topladı.
Kaynak: Televizyon Dünyası
Sinem Ünsal, Çoban Yıldızı'ndaki Güneş rolüyle kariyerine başladı, Mucize Doktor'daki Dr. Nazlı rolüyle geniş kitlelerce tanındı.
Elbet Bir Gün'ün Gizem'i Sinem Ünsal, şimdi Uzak Şehir'de Alya'yı canlandırıyor.
Sinem Ünsal, kombinini tamamen kendi zevkine göre hazırladığını söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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