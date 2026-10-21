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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, Senaryoya Hala Şaşırdığını İtiraf Etti

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, Senaryoya Hala Şaşırdığını İtiraf Etti

yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 16:42
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Uzak Şehir’in son tanıtımında Alya’nın hamile olduğu ortaya çıktı. Dizide Alya’yı canlandıran Sinem Ünsal, Post Manşet’e konuştu ve spoiler sorusuna esprili bir cevap verdi. Ünsal, senaryo geldiğinde oyuncuların da “Nasıl yani?” diye heyecanlandığını anlattı. Mardin’in kendisi için artık bir memlekete dönüştüğünü de söyledi.

KAYNAK: Post Manşet

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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, senaryo geldiğinde ekibin hâlâ "Nasıl yani?" diye heyecanlandığını anlattı.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, senaryo geldiğinde ekibin hâlâ "Nasıl yani?" diye heyecanlandığını anlattı.

Sinem Ünsal'ın anlattıklarına göre Kanal D'nin pazartesi akşamlarının iddialı dizisi Uzak Şehir'in senaryosu, sezonlardır bu hikayenin içinde olan oyuncuları bile şaşırtmaya devam ediyor. Yeni bölümler geldiğinde setteki herkes hâlâ 'Ne? Nasıl yani?' diye heyecanlanıyor.

Oyuncu, senarist Gülizar Irmak'ın zaman zaman üç dört bölümlük senaryonun sonunda ekibi büyük bir merakla baş başa bıraktığını da anlattı. O anlarda kendilerinin de tıpkı izleyici gibi sabırsızlandığını söyleyen Ünsal, bu duyguyu şu sözlerle özetledi: 'Gerçekten bir sonraki bölüm gerçekten ne oldu? Görsek diye.'

Alya'nın hamileliği son tanıtımda ortaya çıktı, Ünsal "Oralar hep sürpriz" dedi.

Alya'nın hamileliği son tanıtımda ortaya çıktı, Ünsal "Oralar hep sürpriz" dedi.

Röportajın en çok merak edilen kısmı ise dizinin gidişatıyla ilgiliydi. Spoiler isteyen muhabire Ünsal'ın ilk cevabı esprili oldu: 'Spoiler valla sormayın veririm.'

Oyuncu bunun nedenini de açıkladı. Çekimler yayından önde ilerlediği için ekip, hikayede olacakları izleyiciden çok daha önce öğreniyor. Alya'nın hamile olduğunun son tanıtımda ortaya çıkması ise izleyiciler için büyük bir sürpriz oldu. Bu konuda detay vermeyen Ünsal, 'Evet, oralar hep sürpriz' demekle yetindi.

Öte yandan dizinin kadrosuna kısa süre önce Cihan'ın nişanlısı olarak yeni bir isim katılmıştı. Alya'nın hamileliğinin hikayeye nasıl yön vereceği şimdiden merak konusu oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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