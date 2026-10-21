Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, Senaryoya Hala Şaşırdığını İtiraf Etti

Sinem Ünsal'ın anlattıklarına göre Kanal D'nin pazartesi akşamlarının iddialı dizisi Uzak Şehir'in senaryosu, sezonlardır bu hikayenin içinde olan oyuncuları bile şaşırtmaya devam ediyor. Yeni bölümler geldiğinde setteki herkes hâlâ 'Ne? Nasıl yani?' diye heyecanlanıyor.

Oyuncu, senarist Gülizar Irmak'ın zaman zaman üç dört bölümlük senaryonun sonunda ekibi büyük bir merakla baş başa bıraktığını da anlattı. O anlarda kendilerinin de tıpkı izleyici gibi sabırsızlandığını söyleyen Ünsal, bu duyguyu şu sözlerle özetledi: 'Gerçekten bir sonraki bölüm gerçekten ne oldu? Görsek diye.'