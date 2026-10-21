Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, Senaryoya Hala Şaşırdığını İtiraf Etti
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Uzak Şehir’in son tanıtımında Alya’nın hamile olduğu ortaya çıktı. Dizide Alya’yı canlandıran Sinem Ünsal, Post Manşet’e konuştu ve spoiler sorusuna esprili bir cevap verdi. Ünsal, senaryo geldiğinde oyuncuların da “Nasıl yani?” diye heyecanlandığını anlattı. Mardin’in kendisi için artık bir memlekete dönüştüğünü de söyledi.
KAYNAK: Post Manşet
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, senaryo geldiğinde ekibin hâlâ "Nasıl yani?" diye heyecanlandığını anlattı.
Alya'nın hamileliği son tanıtımda ortaya çıktı, Ünsal "Oralar hep sürpriz" dedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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