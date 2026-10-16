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Cihan'a Yeni Partner: Uzak Şehir'e Cihan'ın Nişanlısı Olarak Katılan Sürpriz İsim Belli Oldu!

Cihan'a Yeni Partner: Uzak Şehir'e Cihan'ın Nişanlısı Olarak Katılan Sürpriz İsim Belli Oldu!

Kanal D Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 07:41
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Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Uzak Şehir, üçüncü sezonunda da Cihan ile Alya'nın bir türlü huzur bulamayan aşkıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümlerde Alya'nın nikah kararıyla sarsılan ikilinin önünde ise çok daha zorlu bir sınav var. Çünkü Mardin'e, Cihan'ın hayatına nişanlısı olarak gireceği konuşulan yeni bir isim geliyor!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir, üçüncü sezonunda da pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir, üçüncü sezonunda da pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Mardin'de çekilen ve senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı AyNa Yapım imzalı dizi, yeni sezona Cihan ile Alya'nın birbirinden uzak düştüğü bir tabloyla girmişti. Oğulları Deniz'i korumak için Budapeşte'ye yerleşen Alya ile Ecmel'in tehditleri arasında sıkışıp kalan Cihan'ın yolları yeniden kesişse de ikilinin arası bir türlü düzelmedi.

Alya'nın 'Nikahım var' diyerek Cihan'ı şoke ettiği sahne izleyicileri ekran başına kilitlerken kadroya katılan yeni isimler de hikayeyi iyice hareketlendirdi. Burak Altay'ın Alya'nın avukatı Kamil Yıldıraylar, Taner Turan'ın ise Mardin'in sözü geçen isimlerinden Mirza Zemherioğlu rolüyle diziye dahil olmasının ardından sıra Zemherioğlu ailesinin genç kızına geldi.

Taner Turan'ın canlandırdığı Mirza Zemherioğlu'nun kızı Berfin'e sosyal medyanın tanıdık yüzlerinden biri hayat verecek.

Taner Turan'ın canlandırdığı Mirza Zemherioğlu'nun kızı Berfin'e sosyal medyanın tanıdık yüzlerinden biri hayat verecek.
www.tgrthaber.com

Uzak Şehir'de dengeleri değiştirecek bir isim daha kadroya dahil oldu. TikTok'ta paylaştığı eğlenceli videolarla milyonlara ulaşan, Instagram ve YouTube'da da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Feride Özdinç, dizide Berfin karakterine hayat verecek. Haberin ardından 'Feride Özdinç kimdir, hangi dizilerde oynadı' sorusu da merak edilirken daha önce doğrulanmış bir dizi deneyimi bulunmayan genç ismin ilk büyük oyunculuk sınavını Uzak Şehir'de vereceği ortaya çıktı.

Ve asıl merak edilen, Berfin'in Cihan'ın hayatındaki yeri oldu! Kulislere yansıyan iddialara göre Berfin hikayeye Cihan'ın nişanlısı olarak girecek ve Alya ile yaşanacak gerilimin tam ortasında yer alacak. Kanal ya da yapım ekibinden henüz bu yönde bir açıklama gelmese de Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cihan ile Alya'nın aşkı önümüzdeki bölümlerde peş peşe büyük sınavlardan geçecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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