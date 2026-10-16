Cihan'a Yeni Partner: Uzak Şehir'e Cihan'ın Nişanlısı Olarak Katılan Sürpriz İsim Belli Oldu!
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Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Uzak Şehir, üçüncü sezonunda da Cihan ile Alya'nın bir türlü huzur bulamayan aşkıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümlerde Alya'nın nikah kararıyla sarsılan ikilinin önünde ise çok daha zorlu bir sınav var. Çünkü Mardin'e, Cihan'ın hayatına nişanlısı olarak gireceği konuşulan yeni bir isim geliyor!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir, üçüncü sezonunda da pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
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Taner Turan'ın canlandırdığı Mirza Zemherioğlu'nun kızı Berfin'e sosyal medyanın tanıdık yüzlerinden biri hayat verecek.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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