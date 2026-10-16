Cihan'a Yeni Partner: Uzak Şehir'e Cihan'ın Nişanlısı Olarak Katılan Sürpriz İsim Belli Oldu!

Mardin'de çekilen ve senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı AyNa Yapım imzalı dizi, yeni sezona Cihan ile Alya'nın birbirinden uzak düştüğü bir tabloyla girmişti. Oğulları Deniz'i korumak için Budapeşte'ye yerleşen Alya ile Ecmel'in tehditleri arasında sıkışıp kalan Cihan'ın yolları yeniden kesişse de ikilinin arası bir türlü düzelmedi.

Alya'nın 'Nikahım var' diyerek Cihan'ı şoke ettiği sahne izleyicileri ekran başına kilitlerken kadroya katılan yeni isimler de hikayeyi iyice hareketlendirdi. Burak Altay'ın Alya'nın avukatı Kamil Yıldıraylar, Taner Turan'ın ise Mardin'in sözü geçen isimlerinden Mirza Zemherioğlu rolüyle diziye dahil olmasının ardından sıra Zemherioğlu ailesinin genç kızına geldi.