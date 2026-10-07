Cihan ile Sadakat Gerilimi Uzak Şehir'e Yaradı: Maça Rağmen Yükselişin Nedeni Ortaya Çıktı

Kanal D'nin sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir, 5 Ekim Pazartesi akşamı reyting tablosunda dikkat çekici bir gelişmeye imza attı.

Aynı saatlerde ekranda milli maç olmasına rağmen dizi 9 reytinge ulaştı ve TOTAL grubunda günün en çok izlenen yapımı oldu. 3. sezonunda olmasına rağmen TOTAL, AB ve ABC1'de 1 puandan fazla yükseldi.

Dizi, 21 Eylül'de 6,97'de kalmış, 28 Eylül'deki maç akşamında ise 7,93'e çıkmıştı. Böylece Uzak Şehir, iki haftadır yükselişini sürdürüyor.

Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı, Ahmet Katıksız'ın yönettiği dizide başrolleri Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba paylaşıyor. Peki dizinin maça rağmen yükselmesinin nedeni ne? Cevap, bir kez daha reyting analistinden geldi.