Cihan ile Sadakat Gerilimi Uzak Şehir'e Yaradı: Maça Rağmen Yükselişin Nedeni Ortaya Çıktı
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Kanal D'nin aşiret dizisi Uzak Şehir, 5 Ekim Pazartesi akşamı milli maça rağmen 9 reytinge çıktı. Reyting analisti, X hesabından yaptığı değerlendirmede dizinin maç başlamadan önce anlık 10,50'lerde ilerlediğini açıkladı. Analiste göre yüksek başlangıcın en büyük nedeni, Cihan ile Sadakat arasındaki gerilimin tırmandığı geçen haftaki bölümün beğenilmesi oldu. Maçın diziyi 1 puan düşürdüğü belirtilirken seyirci sadakatindeki artış dikkat çekti.
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Uzak Şehir, milli maç akşamında 9 reytinge ulaşıp TOTAL'de günün en çok izlenen yapımı oldu.
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Reyting analistine göre Uzak Şehir, maç başlamadan önce anlık 10,50'lerde ilerliyordu.
Maç, dizinin reytingini 1 puan düşürdü ama seyirci sadakati yine arttı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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