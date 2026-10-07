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Cihan ile Sadakat Gerilimi Uzak Şehir'e Yaradı: Maça Rağmen Yükselişin Nedeni Ortaya Çıktı

Cihan ile Sadakat Gerilimi Uzak Şehir'e Yaradı: Maça Rağmen Yükselişin Nedeni Ortaya Çıktı

Kanal D Uzak Şehir Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 13:44
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Kanal D'nin aşiret dizisi Uzak Şehir, 5 Ekim Pazartesi akşamı milli maça rağmen 9 reytinge çıktı. Reyting analisti, X hesabından yaptığı değerlendirmede dizinin maç başlamadan önce anlık 10,50'lerde ilerlediğini açıkladı. Analiste göre yüksek başlangıcın en büyük nedeni, Cihan ile Sadakat arasındaki gerilimin tırmandığı geçen haftaki bölümün beğenilmesi oldu. Maçın diziyi 1 puan düşürdüğü belirtilirken seyirci sadakatindeki artış dikkat çekti.

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Uzak Şehir, milli maç akşamında 9 reytinge ulaşıp TOTAL'de günün en çok izlenen yapımı oldu.

Uzak Şehir, milli maç akşamında 9 reytinge ulaşıp TOTAL'de günün en çok izlenen yapımı oldu.

Kanal D'nin sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir, 5 Ekim Pazartesi akşamı reyting tablosunda dikkat çekici bir gelişmeye imza attı.

Aynı saatlerde ekranda milli maç olmasına rağmen dizi 9 reytinge ulaştı ve TOTAL grubunda günün en çok izlenen yapımı oldu. 3. sezonunda olmasına rağmen TOTAL, AB ve ABC1'de 1 puandan fazla yükseldi.

Dizi, 21 Eylül'de 6,97'de kalmış, 28 Eylül'deki maç akşamında ise 7,93'e çıkmıştı. Böylece Uzak Şehir, iki haftadır yükselişini sürdürüyor.

Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı, Ahmet Katıksız'ın yönettiği dizide başrolleri Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba paylaşıyor. Peki dizinin maça rağmen yükselmesinin nedeni ne? Cevap, bir kez daha reyting analistinden geldi.

Reyting analistine göre Uzak Şehir, maç başlamadan önce anlık 10,50'lerde ilerliyordu.

Reyting analistine göre Uzak Şehir, maç başlamadan önce anlık 10,50'lerde ilerliyordu.

Reyting analisti, X hesabından yaptığı değerlendirmede dizinin maç başlamadan önceki anlık reytinginin 10,50'ler seviyesinde olduğunu paylaştı. Geçen hafta bu rakam 9'lar seviyesindeydi.

Analiste göre yüksek başlangıcın en büyük nedeni, geçen haftaki bölümün beğenilmesiydi. Özellikle Cihan ile Sadakat arasındaki gerilimde ciddi bir artış yaşandığının altını çizdi. Dizide Cihan'ı Ozan Akbaba, Sadakat'i ise Gonca Cilasun canlandırıyor. Analistin yorumuna göre iki karakter arasındaki çatışma, seyirciyi bu hafta ekran başına erken getirdi.

Maç, dizinin reytingini 1 puan düşürdü ama seyirci sadakati yine arttı.

Maç, dizinin reytingini 1 puan düşürdü ama seyirci sadakati yine arttı.

Maç etkisini göz ardı etmeyen analist, maçın başlamasının diziyi ister istemez 1 puan düşürdüğünü belirtti. Öte yandan maçın kendi reytingindeki 3 puanlık düşüşün Uzak Şehir'e avantaj sağladığını ekledi.

Değerlendirmede öne çıkan asıl veri ise seyirci sadakati (loyalty) oldu. Analiste göre bu oranda yine artış yaşandı ve 'bölümü beğenmediler, kapattılar' gibi bir durum söz konusu değil.

Analist bunun en net göstergesini de paylaştı: Uzak Şehir, saat 22:44'te kuşağı çift haneli reytingle açtı. Sezon başında kadrodan ayrılan isimlerle tartışılan dizi, böylece maç akşamlarında bile seyircisini ekran başında tutmayı başardı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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