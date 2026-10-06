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Uzak Şehir Özetiyle Bile Rakibini Geçti: 5 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Uzak Şehir Özetiyle Bile Rakibini Geçti: 5 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

TRT yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 12:19
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5 Ekim Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Uzak Şehir ve Evlilik Güzeldir'in yeni bölümlerinin ekrana geldiği 5 Ekim Pazartesi akşamı reyting sonuçları açıklandı. Kanal D'nin sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir, Türkiye - İtalya maçına rağmen yükselişine devam etti. Uzak Şehir, TOTAL grubunda en çok izlenen dizi oldu. Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü maç nedeniyle iptal edilirken Uzak Şehir, TRT dizisini özetiyle bile geçti.

İşte, 5 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları...

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5 Ekim Pazartesi reyting sonuçları açıklandı.

5 Ekim Pazartesi reyting sonuçları açıklandı.

Uzak Şehir ve Evlilik Güzeldir'in yeni bölümlerinin ekrana geldiği, ATV dizisi Altı Üstü İstanbul'un ise Türkiye - İtalya maçı nedeniyle yeni bölümünün iptal edildiği 5 Ekim Pazartesi reyting sonuçları belli oldu. Reytinglere Uzak Şehir damga vurdu.

Türkiye - İtalya maçı AB ve ABC1 kategorilerinde zirvede yer alırken Uzak Şehir'in TOTAL grubunda maçı geçmesi herkesi şaşırttı. Uzak Şehir, 3. sezonda olmasına rağmen 3 kategoride de 1 puandan fazla reyting artırdı. 9 reytinge ulaşan Uzak Şehir, TOTAL'de en çok izlenen yapım oldu. Uzak Şehir'in özeti, TRT dizisi Evlilik Güzeldir'in yeni bölümünü geçti.

5 Ekim Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları:

5 Ekim Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları:

5 Ekim Pazartesi AB Reyting Sonuçları:

5 Ekim Pazartesi AB Reyting Sonuçları:

5 Ekim Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları:

5 Ekim Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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