Uzak Şehir Özetiyle Bile Rakibini Geçti: 5 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı
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5 Ekim Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
Uzak Şehir ve Evlilik Güzeldir'in yeni bölümlerinin ekrana geldiği 5 Ekim Pazartesi akşamı reyting sonuçları açıklandı. Kanal D'nin sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir, Türkiye - İtalya maçına rağmen yükselişine devam etti. Uzak Şehir, TOTAL grubunda en çok izlenen dizi oldu. Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü maç nedeniyle iptal edilirken Uzak Şehir, TRT dizisini özetiyle bile geçti.
İşte, 5 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları...
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5 Ekim Pazartesi reyting sonuçları açıklandı.
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5 Ekim Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları:
5 Ekim Pazartesi AB Reyting Sonuçları:
5 Ekim Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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