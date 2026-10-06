article/comments
article/share
Haberler
TV
Altı Üstü İstanbul'un "Uzay"ı Berk Ali Çatal, Mezara Gömülen Karakterinin Akıbetine Yanıt Verdi

Altı Üstü İstanbul'un "Uzay"ı Berk Ali Çatal, Mezara Gömülen Karakterinin Akıbetine Yanıt Verdi

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 09:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Uzay karakterine hayat veren Berk Ali Çatal, son bölümde Emir'le birlikte ölen karakterinin akıbeti hakkında konuştu. Cenaze sahneleri sosyal medyada gündem olan Uzay için 'Bakalım ne olacak, göreceğiz' diyen oyuncu, net bir cevap vermekten kaçındı. Muhabirin 'canlı canlı mezara gömmüşlerdi' hatırlatmasına da aynı yanıtı veren Çatal'ın sözleri, karakterin geri dönüp dönmeyeceğine dair merakı artırdı.

KAYNAK. Gazete Magazin

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altı Üstü İstanbul'un Uzay'ı Berk Ali Çatal, Rahimcan Kapkap'ın canlandırdığı Emir'le ölmüştü. Oyuncu, karakterlerin akıbeti hakkında konuştu.

Altı Üstü İstanbul'un Uzay'ı Berk Ali Çatal, Rahimcan Kapkap'ın canlandırdığı Emir'le ölmüştü. Oyuncu, karakterlerin akıbeti hakkında konuştu.

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un son bölümünde izleyiciyi sarsan bir veda yaşandı. Kızılcık Şerbeti'yle tanınan Rahimcan Kapkap'ın canlandırdığı Emir ile Berk Ali Çatal'ın hayat verdiği Uzay aynı bölümde hayatını kaybetti.

İki karakterin cenaze sahneleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Emir'in cenazesine ait kamera arkası görüntüleri daha bölüm yayınlanmadan konuşulmaya başlamıştı. Uzay'ın da aynı kaderi paylaşması ise seyircinin gözünden kaçmadı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Berk Ali Çatal'a ilk olarak karakterinin akıbeti soruldu. Oyuncu, 'Uzay'ın akıbeti hakkında bakalım ne olacak, göreceğiz' dedi.

Muhabirin 'En son canlı canlı mezara gömmüşlerdi' hatırlatmasına da benzer bir yanıt veren Çatal, 'Bakalım neler olacak, göreceğiz' sözleriyle konuyu kapattı.

Oyuncunun ne 'Uzay öldü' ne de 'geri dönecek' demesi dikkat çekti. Üstelik muhabirin, karakterin mezara canlı gömüldüğünü hatırlatması, hikâyenin burada bitip bitmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Peki Uzay gerçekten ekranlara veda etti mi, yoksa senaryoda sürpriz bir dönüş mü var? Oyuncunun temkinli tavrı, karakterin ekranlara dönüp dönmeyeceğine dair merakı daha da artırdı.

Berk Ali Çatal, dizinin reytinglerdeki yükselişini tamamen ekibin emeğine bağladı.

Berk Ali Çatal, dizinin reytinglerdeki yükselişini tamamen ekibin emeğine bağladı.

Röportajın geri kalanında set atmosferine de değinen Berk Ali Çatal, ekibinden övgüyle söz etti. Oyuncu, 'Kendi aramızda yani bence çok güzel bir yoldayız. Çok güzel insanlarla çalışıyoruz. Çok güzel başarılar karşılıyoruz' dedi.

Yan yana oynadığı isimlerle çok mutlu olduğunu da söyleyen Çatal, dizinin reytinglerdeki yükselişini şu sözlerle yorumladı: 'Gerçekten yani ben aslında birazcık bu reytingin tamamen o emekle alakalı olduğunu düşünüyorum.'

Çatal'ın bu sözleri, dizinin son dönemde yakaladığı ivmeyle de örtüşüyor. Altı Üstü İstanbul'un etkisi yalnızca reyting tablolarıyla sınırlı kalmadı; usta sanatçı Selda Bağcan da diziyi izlerken gözyaşlarına boğulduğunu anlatıp Nehir Erdoğan'a övgüler yağdırmıştı.

Altı Üstü İstanbul, yaz sezonunda başladığı yolculuğunu yeni sezonda da sürdürüyor ve son haftalarda reyting listelerinin üst sıralarında yer alıyor. Ancak milli maç nedeniyle yayın akışında değişiklik yaşanan dizinin yeni bölümü için seyircinin biraz daha sabretmesi gerekiyor. Uzay'ın akıbeti de büyük olasılıkla o bölümde netlik kazanacak.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın