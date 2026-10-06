Altı Üstü İstanbul'un "Uzay"ı Berk Ali Çatal, Mezara Gömülen Karakterinin Akıbetine Yanıt Verdi

Röportajın geri kalanında set atmosferine de değinen Berk Ali Çatal, ekibinden övgüyle söz etti. Oyuncu, 'Kendi aramızda yani bence çok güzel bir yoldayız. Çok güzel insanlarla çalışıyoruz. Çok güzel başarılar karşılıyoruz' dedi.

Yan yana oynadığı isimlerle çok mutlu olduğunu da söyleyen Çatal, dizinin reytinglerdeki yükselişini şu sözlerle yorumladı: 'Gerçekten yani ben aslında birazcık bu reytingin tamamen o emekle alakalı olduğunu düşünüyorum.'

Çatal'ın bu sözleri, dizinin son dönemde yakaladığı ivmeyle de örtüşüyor. Altı Üstü İstanbul'un etkisi yalnızca reyting tablolarıyla sınırlı kalmadı; usta sanatçı Selda Bağcan da diziyi izlerken gözyaşlarına boğulduğunu anlatıp Nehir Erdoğan'a övgüler yağdırmıştı.

Altı Üstü İstanbul, yaz sezonunda başladığı yolculuğunu yeni sezonda da sürdürüyor ve son haftalarda reyting listelerinin üst sıralarında yer alıyor. Ancak milli maç nedeniyle yayın akışında değişiklik yaşanan dizinin yeni bölümü için seyircinin biraz daha sabretmesi gerekiyor. Uzay'ın akıbeti de büyük olasılıkla o bölümde netlik kazanacak.