Altı Üstü İstanbul'un "Uzay"ı Berk Ali Çatal, Mezara Gömülen Karakterinin Akıbetine Yanıt Verdi
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ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Uzay karakterine hayat veren Berk Ali Çatal, son bölümde Emir'le birlikte ölen karakterinin akıbeti hakkında konuştu. Cenaze sahneleri sosyal medyada gündem olan Uzay için 'Bakalım ne olacak, göreceğiz' diyen oyuncu, net bir cevap vermekten kaçındı. Muhabirin 'canlı canlı mezara gömmüşlerdi' hatırlatmasına da aynı yanıtı veren Çatal'ın sözleri, karakterin geri dönüp dönmeyeceğine dair merakı artırdı.
KAYNAK. Gazete Magazin
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Altı Üstü İstanbul'un Uzay'ı Berk Ali Çatal, Rahimcan Kapkap'ın canlandırdığı Emir'le ölmüştü. Oyuncu, karakterlerin akıbeti hakkında konuştu.
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Berk Ali Çatal, dizinin reytinglerdeki yükselişini tamamen ekibin emeğine bağladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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