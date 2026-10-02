Altı Üstü İstanbul'da Bağırmaktan Sesi Kısılan Elçin Zehra İrem, Röportajı Partnerine Bıraktı

Sesi çıkmayan Elçin Zehra İrem, kendisine yöneltilen soruları yanındaki Rahimcan Kapkap'a iletti. Dizide Emir'i canlandıran Kapkap da röportaja partnerinin yerine devam etti.

Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı olarak tanınan Rahimcan Kapkap, yaz sezonunda başlayan dizide Ziyankar Mahallesi'nde büyüyen ve futbolu yoksulluktan kurtuluş bileti olarak gören Emir'i canlandırıyor. Ekrandaki yol arkadaşı Naz'ın sesi olmak da bu kez ona düştü.

İkilinin röportaj boyunca birbirine destek olduğu o anlar kısa sürede gündem oldu. Hayranların 'EmNaz' adını taktığı çiftin kamera önündeki uyumu, bu kez bir röportajda da kendini gösterdi.

Rahimcan Kapkap daha önce Şamdan Plus'a verdiği röportajda partneri için 'Samimiyet kelimesine inanan ve bu uğurda yaşayan birisiyim. Elçin'le de bu uyumu yakaladığımızı düşünüyorum.' demişti. Elçin Zehra İrem de sahnelerde birbirlerini şaşırtmayı sevdiklerini anlatmıştı.