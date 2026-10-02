Altı Üstü İstanbul'da Bağırmaktan Sesi Kısılan Elçin Zehra İrem, Röportajı Partnerine Bıraktı
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ATV'nin reyting lideri Altı Üstü İstanbul'un başrolleri Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, kanala verdikleri röportajla gündem oldu. Dizinin cenaze sahnesinde çok fazla bağıran Elçin Zehra İrem'in sesi kısıldı. Genç oyuncu, kendisine yöneltilen sorulara yanıtlarını partneri Rahimcan Kapkap'a iletti.
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Elçin Zehra İrem'in sesi, Altı Üstü İstanbul'un cenaze sahnesinde kısıldı.
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Soruları Rahimcan Kapkap'a iletti, röportajı partneri devraldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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