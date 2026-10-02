article/comments
article/share
Haberler
TV
Altı Üstü İstanbul'da Bağırmaktan Sesi Kısılan Elçin Zehra İrem, Röportajı Partnerine Bıraktı

Altı Üstü İstanbul'da Bağırmaktan Sesi Kısılan Elçin Zehra İrem, Röportajı Partnerine Bıraktı

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 18:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ATV'nin reyting lideri Altı Üstü İstanbul'un başrolleri Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, kanala verdikleri röportajla gündem oldu. Dizinin cenaze sahnesinde çok fazla bağıran Elçin Zehra İrem'in sesi kısıldı. Genç oyuncu, kendisine yöneltilen sorulara yanıtlarını partneri Rahimcan Kapkap'a iletti.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Elçin Zehra İrem'in sesi, Altı Üstü İstanbul'un cenaze sahnesinde kısıldı.

Elçin Zehra İrem'in sesi, Altı Üstü İstanbul'un cenaze sahnesinde kısıldı.

Altı Üstü İstanbul'da Naz'a hayat veren Elçin Zehra İrem, dizideki cenaze sahnesinin çekimlerinde çok fazla bağırdı. Duygusal yükü ağır sahne, oyuncunun sesine de yansıdı.

Genç oyuncu, Dizi TV'ye verdiği röportaja da kısık sesle katıldı. Ancak sesi, sorulara tek tek yanıt vermesine izin vermedi. Kameraların karşısında konuşmakta zorlanan İrem'in bu hali izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Hatırlanacağı üzere dizinin kamera arkasından paylaşılan görüntülerde Emir'in cenaze sahnesinin çekildiği öne sürülmüş, bu görüntüler Emir'in akıbetini merak konusu yapmıştı. Şimdi o sahnenin set arkasındaki bedeli de ortaya çıktı.

Soruları Rahimcan Kapkap'a iletti, röportajı partneri devraldı.

Soruları Rahimcan Kapkap'a iletti, röportajı partneri devraldı.

Sesi çıkmayan Elçin Zehra İrem, kendisine yöneltilen soruları yanındaki Rahimcan Kapkap'a iletti. Dizide Emir'i canlandıran Kapkap da röportaja partnerinin yerine devam etti.

Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı olarak tanınan Rahimcan Kapkap, yaz sezonunda başlayan dizide Ziyankar Mahallesi'nde büyüyen ve futbolu yoksulluktan kurtuluş bileti olarak gören Emir'i canlandırıyor. Ekrandaki yol arkadaşı Naz'ın sesi olmak da bu kez ona düştü.

İkilinin röportaj boyunca birbirine destek olduğu o anlar kısa sürede gündem oldu. Hayranların 'EmNaz' adını taktığı çiftin kamera önündeki uyumu, bu kez bir röportajda da kendini gösterdi.

Rahimcan Kapkap daha önce Şamdan Plus'a verdiği röportajda partneri için 'Samimiyet kelimesine inanan ve bu uğurda yaşayan birisiyim. Elçin'le de bu uyumu yakaladığımızı düşünüyorum.' demişti. Elçin Zehra İrem de sahnelerde birbirlerini şaşırtmayı sevdiklerini anlatmıştı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın