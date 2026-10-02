Kumarhaneler Kralı Sudi Özkan 87 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Türkiye'de kumarhanelerin yasal olduğu dönemde 'Kumarhaneler Kralı' olarak anılan iş insanı Sudi Özkan, 87 yaşında İstanbul'da bir hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. 1939'da Adana'da doğan Özkan, casinoların kapatıldığı 1998'de tam 19 kumarhane işletiyordu. Cenazesinin Kumburgaz'da defnedileceği belirtildi.
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1985'te İstanbul'da ilk kumarhanesini açan Özkan, 1998'e gelindiğinde Hilton'dan Kuşadası'na 19 casinonun sahibiydi.
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Casinolar 11 Şubat 1998'de kapanınca yurt dışına açılan Özkan, Princess International Group'u 16 ülkeye yaydı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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