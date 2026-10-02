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Kumarhaneler Kralı Sudi Özkan 87 Yaşında Hayatını Kaybetti

Kumarhaneler Kralı Sudi Özkan 87 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2026 - 19:32
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Türkiye'de kumarhanelerin yasal olduğu dönemde 'Kumarhaneler Kralı' olarak anılan iş insanı Sudi Özkan, 87 yaşında İstanbul'da bir hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. 1939'da Adana'da doğan Özkan, casinoların kapatıldığı 1998'de tam 19 kumarhane işletiyordu. Cenazesinin Kumburgaz'da defnedileceği belirtildi.

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1985'te İstanbul'da ilk kumarhanesini açan Özkan, 1998'e gelindiğinde Hilton'dan Kuşadası'na 19 casinonun sahibiydi.

1985'te İstanbul'da ilk kumarhanesini açan Özkan, 1998'e gelindiğinde Hilton'dan Kuşadası'na 19 casinonun sahibiydi.

Adana'da bakkal çocuğu olarak dünyaya gelen Özkan, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. İşe emlakçılık ve galericilikle başladı, sonra turizme ve inşaata yöneldi. İlk casinosunu 1985'te İstanbul'da açtı; 1998'de kapatma kararı geldiğinde Hilton, Divan, İstanbul Princess, Ankara Hilton, Antalya Talya ve Kuşadası Adakule gibi tesislerde toplam 19 kumarhane onun elindeydi.

Özkan'ın adı kumarhanecilik dışında bir olayla da gündeme gelmişti. 3 Kasım 1996'daki Susurluk kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı ile Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ ve kazadan sağ kurtulan milletvekili Sedat Bucak'ın, kazadan önce Özkan'a ait İzmir Princess Otel'de kaldıkları ortaya çıkmıştı.

Casinolar 11 Şubat 1998'de kapanınca yurt dışına açılan Özkan, Princess International Group'u 16 ülkeye yaydı.

Casinolar 11 Şubat 1998'de kapanınca yurt dışına açılan Özkan, Princess International Group'u 16 ülkeye yaydı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Sudi Özkan, kapanışın ardından arlıklarını ülke dışına taşıdı. Kendisi ise 1995-1998 dönemine ait borçlar için 2003'teki vergi barışına başvurmuştu. Dünya gazetesinin 2013'te aktardığına göre yaklaşık 40 milyon dolarlık borcun 25-30 milyon dolarını ödemişti.

Princess markasıyla ABD'de, Karayipler'de, Bulgaristan'da, Romanya'da, Belarus'ta ve Belize'de otel ve casino yatırımları yaptı. Servetinin 4 milyar dolara yakın olduğu tahmin ediliyordu.

Sudi Özkan'ın 21 ile 60 yaş arasında değişen çocuklarının mirası eşit paylaşması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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