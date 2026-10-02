Kumarhaneler Kralı Sudi Özkan 87 Yaşında Hayatını Kaybetti

Adana'da bakkal çocuğu olarak dünyaya gelen Özkan, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. İşe emlakçılık ve galericilikle başladı, sonra turizme ve inşaata yöneldi. İlk casinosunu 1985'te İstanbul'da açtı; 1998'de kapatma kararı geldiğinde Hilton, Divan, İstanbul Princess, Ankara Hilton, Antalya Talya ve Kuşadası Adakule gibi tesislerde toplam 19 kumarhane onun elindeydi.

Özkan'ın adı kumarhanecilik dışında bir olayla da gündeme gelmişti. 3 Kasım 1996'daki Susurluk kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı ile Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ ve kazadan sağ kurtulan milletvekili Sedat Bucak'ın, kazadan önce Özkan'a ait İzmir Princess Otel'de kaldıkları ortaya çıkmıştı.