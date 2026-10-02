Sen Hangi Nesli Tükenmekte Olan Hayvansın?

Sen sakin, güçlü ve kolay kolay pes etmeyen birisin. Bu yüzden seni en iyi anlatan hayvanlardan biri İmparator Penguen. Ama ne yazık ki onların evi olan buzullar, iklim değişikliği nedeniyle her geçen yıl biraz daha küçülüyor. Belki “Yarım derece neyi değiştirir ki?” diye düşünebilirsin ama aslında çok şeyi değiştiriyor. Dünyadaki sıcaklık artışı 1,5 derecede kalırsa kutuplarda yazın buzsuz geçen dönemler çok nadir yaşanacak. Ama 2 dereceye ulaştığında, bunun neredeyse her on yılda bir görülmesi bekleniyor. İşte bu yüzden iklim değişikliğini yavaşlatmak için ülkelerin daha kararlı politikalar izlemesi, fosil yakıtlardan uzaklaşıp güneş ve rüzgar gibi temiz enerji kaynaklarına yönelmesi gerekiyor.