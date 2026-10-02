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Yaşam
Sen Hangi Nesli Tükenmekte Olan Hayvansın?

Sen Hangi Nesli Tükenmekte Olan Hayvansın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
02.10.2026 - 20:01
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Herkesin hayata karşı farklı bir duruşu var. Kimi sabırlı, kimi özgür ruhlu, kimi ise bulunduğu yere enerji veriyor. Peki senin karakterin, bugün doğada yaşam mücadelesi veren hangi canlı türüne benziyor? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇

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1. Bir hafta sonunu tamamen kendine ayırdın. Hangisini seçersin?

2. Hangi manzarayı telefonunun duvar kağıdı yapmak istersin?

3. Bir arkadaşın seni son dakika bir yere çağırdı. Ne yaparsın?

4. Hangisi seni daha çok mutlu eder?

5. Bir süper gücün olsaydı hangisini isterdin?

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6. Seni en iyi anlatan kelime hangisi?

7. Belgesel izlemek istediğinde hangi konuda olsun istersin?

8. Son olarak, seni en çok ne sinirlendirir?

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Sen imparator penguensin!

Sen imparator penguensin!

Sen sakin, güçlü ve kolay kolay pes etmeyen birisin. Bu yüzden seni en iyi anlatan hayvanlardan biri İmparator Penguen. Ama ne yazık ki onların evi olan buzullar, iklim değişikliği nedeniyle her geçen yıl biraz daha küçülüyor. Belki “Yarım derece neyi değiştirir ki?” diye düşünebilirsin ama aslında çok şeyi değiştiriyor. Dünyadaki sıcaklık artışı 1,5 derecede kalırsa kutuplarda yazın buzsuz geçen dönemler çok nadir yaşanacak. Ama 2 dereceye ulaştığında, bunun neredeyse her on yılda bir görülmesi bekleniyor. İşte bu yüzden iklim değişikliğini yavaşlatmak için ülkelerin daha kararlı politikalar izlemesi, fosil yakıtlardan uzaklaşıp güneş ve rüzgar gibi temiz enerji kaynaklarına yönelmesi gerekiyor.

Sen deniz kaplumbağasısın!

Sen deniz kaplumbağasısın!

Sen ne olursa olsun hedefinden vazgeçmeyen birisin. Deniz kaplumbağaları da milyonlarca yıldır aynı kararlılıkla yaşamlarını sürdürüyor. Fakat iklim değişikliği, denizlerin ısınmasıyla onların işini her geçen gün biraz daha zorlaştırıyor. Üstelik bu durum sadece kaplumbağaları ilgilendirmiyor, omurgalı birçok tür aynı sorunla karşı karşıya! Dünya 1,5 derece yerine 2 derece ısınırsa, bundan etkilenen omurgalı türlerinin sayısı neredeyse iki katına çıkabilir. Yani kulağa küçük gelen bir sıcaklık farkı, doğadaki binlerce canlı için risk anlamına geliyor. Milyonlarca yıldır değişen koşullara uyum sağlayan bu canlıların yaşam alanlarını daha da daraltmamak için ülkelerin birlikte hareket ederek fosil yakıt kullanımını sona erdirecek adımlar atması gerekiyor.

Sen yaban arısısın!

Sen yaban arısısın!

Senin en güçlü yanın, fark edilmeden büyük işler başarabilmen. Tıpkı yaban arıları gibi... Onlar olmasa doğadaki çoğu bitki yaşamını sürdüremezdi. Ama iklim değiştikçe bu küçük canlıların yaşam alanları da hızla değişiyor. Bugün bile birçok böcek türü bundan etkilenmiş durumda. Eğer sıcaklık artışı 1,5 derecede kalırsa etkilenen böceklerin oranı yaklaşık %6 olacak! 2 dereceye çıkarsa bu oran %18'e kadar yükseliyor. Küçücük bir fark gibi görünse de doğa için bunun etkisi gerçekten çok büyük! Yaban arıları gibi küçük canlıların bile geleceği söz konusuyken, enerji sistemlerinin güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklar üzerine kurulmasını sağlayacak yatırımların ve politikaların artık ertelenmemesi gerekiyor.

Sen mercansın!

Sen mercansın!

Sen bulunduğun ortama renk katan birisin. Mercan resifleri de denizler için benzer anlama geliyor, binlerce canlıya yuva oluyorlar. Fakat deniz suyu iklim değişikliği nedeniyle biraz daha ısındığında mercanlar renklerini kaybetmeye ve yavaş yavaş yok olmaya başlıyor. Bilim insanları, dünya 1,5 derece ısınsa bile mercan resiflerinin büyük bölümünü kaybedebileceğimizi söylüyor. Eğer sıcaklık 2 dereceye ulaşırsa, neredeyse tamamı yok olma riskiyle karşı karşıya kalacak! Bu renkli ekosistemleri korumak için sıcaklık artışını sınırlamak şart ve bunun yolu da ülkelerin fosil yakıtları geride bırakıp yenilenebilir enerji yatırımlarını büyütmek konusunda ortak bir hedefte buluşmasından geçiyor.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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