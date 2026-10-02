Sen Hangi Nesli Tükenmekte Olan Hayvansın?
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Herkesin hayata karşı farklı bir duruşu var. Kimi sabırlı, kimi özgür ruhlu, kimi ise bulunduğu yere enerji veriyor. Peki senin karakterin, bugün doğada yaşam mücadelesi veren hangi canlı türüne benziyor? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇
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1. Bir hafta sonunu tamamen kendine ayırdın. Hangisini seçersin?
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2. Hangi manzarayı telefonunun duvar kağıdı yapmak istersin?
3. Bir arkadaşın seni son dakika bir yere çağırdı. Ne yaparsın?
4. Hangisi seni daha çok mutlu eder?
5. Bir süper gücün olsaydı hangisini isterdin?
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6. Seni en iyi anlatan kelime hangisi?
7. Belgesel izlemek istediğinde hangi konuda olsun istersin?
8. Son olarak, seni en çok ne sinirlendirir?
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Sen imparator penguensin!
Sen deniz kaplumbağasısın!
Sen yaban arısısın!
Sen mercansın!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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