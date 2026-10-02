100 Yıllık İki Stüdyo Tek İsim Altında! Paramount ve Warner Bros.'un Yeni Adı Belli Oldu
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Hollywood'un iki köklü stüdyosu artık aynı ismin altında buluşuyor. Paramount ile Warner Bros. Discovery'nin birleşmesiyle kurulacak dev şirketin adı belli oldu. Peki bu isim nereden geliyor ve Türkiye'deki izleyiciyi neden ilgilendiriyor?
KAYNAK: CNBC-e
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Paramount Skydance CEO'su David Ellison, merakla beklenen ismi 2 Ekim'de X hesabından duyurdu.
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110 milyar dolarlık birleşme salı günü tamamlanıyor, borsa kodu SKYD oluyor.
BluTV'nin yerini alan HBO Max de Skydance çatısının altına giriyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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