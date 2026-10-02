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100 Yıllık İki Stüdyo Tek İsim Altında! Paramount ve Warner Bros.'un Yeni Adı Belli Oldu

100 Yıllık İki Stüdyo Tek İsim Altında! Paramount ve Warner Bros.'un Yeni Adı Belli Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 20:20 Son Güncelleme: 02.10.2026 - 20:21
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Hollywood'un iki köklü stüdyosu artık aynı ismin altında buluşuyor. Paramount ile Warner Bros. Discovery'nin birleşmesiyle kurulacak dev şirketin adı belli oldu. Peki bu isim nereden geliyor ve Türkiye'deki izleyiciyi neden ilgilendiriyor?

KAYNAK: CNBC-e

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Paramount Skydance CEO'su David Ellison, merakla beklenen ismi 2 Ekim'de X hesabından duyurdu.

Paramount Skydance CEO'su David Ellison, merakla beklenen ismi 2 Ekim'de X hesabından duyurdu.
twitter.com

Paramount ile Warner Bros. Discovery'nin birleşmesiyle kurulacak yeni dev şirketin adı Skydance olacak. David Ellison, paylaşımında iki stüdyonun 100 yılı aşkın süredir kültüre yön verdiğini hatırlattı. Yeni şirketin yaratıcılığı merkeze alan, kaliteli hikâyeler anlatan bir yapı olacağını vurguladı.

İsim seçiminin nedenini de açıkladı. Ellison'a göre iki şirketin de kendine özgü kimlikleri, köklü mirasları ve nesiller boyunca izleyiciyle bağ kurmuş markaları var. Bu yüzden yeni kurumsal kimliğin ikisinden birini küçültmesi ya da gölgede bırakması istenmedi.

Peki Skydance ismi nereden geliyor? Ellison'ın 2006'da kurduğu yapım şirketinin adı olan Skydance, onun pilotluk tutkusundan ve akrobatik uçuş tekniğinden ilham alıyor. Şirket, Top Gun: Maverick ve Görevimiz Tehlike serisinin yapımcıları arasında yer almıştı.

110 milyar dolarlık birleşme salı günü tamamlanıyor, borsa kodu SKYD oluyor.

110 milyar dolarlık birleşme salı günü tamamlanıyor, borsa kodu SKYD oluyor.

Şubat 2026'da imzalanan anlaşmanın işletme değeri yaklaşık 110 milyar dolar. ABD basınında yer alan bilgilere göre birleşmenin önümüzdeki salı günü tamamlanması bekleniyor. Şirketin borsa kodu da aynı gün PSKY'den SKYD'ye dönüşecek.

Yeni çatının altında izleyicinin yakından tanıdığı pek çok marka bulunuyor. Paramount, Warner Bros., DC, CBS, CNN, Nickelodeon, Paramount+ ve HBO Max kendi isimleriyle yayın hayatına devam edecek.

BluTV'nin yerini alan HBO Max de Skydance çatısının altına giriyor.

BluTV'nin yerini alan HBO Max de Skydance çatısının altına giriyor.

Bu birleşme Türkiye'deki dizi ve film izleyicisini de yakından ilgilendiriyor. BluTV'nin yerini alan HBO Max de artık Skydance çatısı altında olacak.

Üstelik Harry Potter, Game of Thrones ve DC evreni ile Top Gun, Görevimiz Tehlike ve Yellowstone gibi yapımlar aynı şirketin kütüphanesinde buluşuyor.

Öte yandan ABD basınına yansıyan bilgilere göre HBO'nun başındaki Casey Bloys, Paramount+ ve HBO Max'i birlikte yönetecek. Yeni yönetim kadrosunun pazartesi günü duyurulması bekleniyor. Paramount+ ile HBO Max'in tek bir platformda birleşip birleşmeyeceğine dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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