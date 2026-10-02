100 Yıllık İki Stüdyo Tek İsim Altında! Paramount ve Warner Bros.'un Yeni Adı Belli Oldu

Paramount ile Warner Bros. Discovery'nin birleşmesiyle kurulacak yeni dev şirketin adı Skydance olacak. David Ellison, paylaşımında iki stüdyonun 100 yılı aşkın süredir kültüre yön verdiğini hatırlattı. Yeni şirketin yaratıcılığı merkeze alan, kaliteli hikâyeler anlatan bir yapı olacağını vurguladı.

İsim seçiminin nedenini de açıkladı. Ellison'a göre iki şirketin de kendine özgü kimlikleri, köklü mirasları ve nesiller boyunca izleyiciyle bağ kurmuş markaları var. Bu yüzden yeni kurumsal kimliğin ikisinden birini küçültmesi ya da gölgede bırakması istenmedi.

Peki Skydance ismi nereden geliyor? Ellison'ın 2006'da kurduğu yapım şirketinin adı olan Skydance, onun pilotluk tutkusundan ve akrobatik uçuş tekniğinden ilham alıyor. Şirket, Top Gun: Maverick ve Görevimiz Tehlike serisinin yapımcıları arasında yer almıştı.