MİT 83 Yıllık Belgeyi Yayımladı: Churchill Adana'ya Gelince Alman Konsolosu Telaşlanmış
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Milli İstihbarat Teşkilatı, arşivinden 1943 tarihli bir belgeyi kamuoyuyla paylaştı. Belge, savaşın ortasında yapılan bir görüşmenin Almanlar tarafında nasıl karşılandığını anlatıyor.
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MİT arşivi açıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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