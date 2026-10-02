MİT 83 Yıllık Belgeyi Yayımladı: Churchill Adana'ya Gelince Alman Konsolosu Telaşlanmış

Belgede, görüşmenin ardından Alman konsolosunun yanındakilere söyledikleri aktarılıyor. Konsolosun Churchill'in Adana ziyareti üzerine ilk gün büyük bir telaş gösterdiği, belgede şu sözlerle anlatılıyor: 'İngiliz Başvekili Churchill'in Adana ziyareti üzerine ilk gün büyük bir telaş gösteren Alman konsolosu, 4/2/1943 günü 160 ve tercüman beşüş bir çehre ile odasına çağırmış ve aynen şunları söylemiştir: Şimdi sefarethaneden bir şifre aldım. Bu şifrede Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair Von Papen'e kat'i teminat verdiği bildiriliyor. Bundan başka dostlarınız sizden bu mülakat hakkında biz Almanların ne düşündüğünü soracak olurlarsa Almanya'nın bu mülakatı büyük bir soğukkanlılıkla karşıladığını söyleyiniz. Saygılarımla arz eylerim. Z. M. A.'