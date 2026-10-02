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MİT 83 Yıllık Belgeyi Yayımladı: Churchill Adana'ya Gelince Alman Konsolosu Telaşlanmış

MİT 83 Yıllık Belgeyi Yayımladı: Churchill Adana'ya Gelince Alman Konsolosu Telaşlanmış

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.10.2026 - 19:57
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Milli İstihbarat Teşkilatı, arşivinden 1943 tarihli bir belgeyi kamuoyuyla paylaştı. Belge, savaşın ortasında yapılan bir görüşmenin Almanlar tarafında nasıl karşılandığını anlatıyor.

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MİT arşivi açıldı.

MİT arşivi açıldı.

MİT, belgeyi resmi internet sitesindeki Özel Koleksiyon başlığının altında, Belgeler bölümünde yayımladı. Yazı, Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti İzmir Merkez Amirliği tarafından 8 Şubat 1943'te hazırlanmıştı ve konusu İsmet İnönü ile Winston Churchill'in Adana görüşmesiydi. İki lider 30-31 Ocak 1943'te Yenice İstasyonu'nda, İnönü'nün özel treninde bir araya gelmişti. Churchill o görüşmede Türkiye'yi Müttefiklerle daha yakın çalışmaya ve Almanya'ya karşı daha aktif bir rol almaya ikna etmeye uğraşıyordu.

Alman konsolos ne dedi?

Alman konsolos ne dedi?

Belgede, görüşmenin ardından Alman konsolosunun yanındakilere söyledikleri aktarılıyor. Konsolosun Churchill'in Adana ziyareti üzerine ilk gün büyük bir telaş gösterdiği, belgede şu sözlerle anlatılıyor: 'İngiliz Başvekili Churchill'in Adana ziyareti üzerine ilk gün büyük bir telaş gösteren Alman konsolosu, 4/2/1943 günü 160 ve tercüman beşüş bir çehre ile odasına çağırmış ve aynen şunları söylemiştir: Şimdi sefarethaneden bir şifre aldım. Bu şifrede Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair Von Papen'e kat'i teminat verdiği bildiriliyor. Bundan başka dostlarınız sizden bu mülakat hakkında biz Almanların ne düşündüğünü soracak olurlarsa Almanya'nın bu mülakatı büyük bir soğukkanlılıkla karşıladığını söyleyiniz. Saygılarımla arz eylerim. Z. M. A.'

Belgenin kayıtlarında neler var?

Belgenin kayıtlarında neler var?

Evrakın üzerinde 'Churchill ziyareti ve Alman konsolosu' konu başlığı duruyor, kaynak olarak da 'İzmir Yuvası' yazıyor. 12 Şubat 1943 tarihli kayıt damgası da belgenin köşesinde görülüyor. Savaşın büyük bölümünde denge politikasını sürdüren Türkiye, Almanya'ya ancak Şubat 1945'te resmen savaş ilan etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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