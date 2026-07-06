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2 Bin Yıllık Yapı Yeniden Turizme Açılıyor: Atatürk ve İsmet İnönü'nün 1933'teki Rotasıydı

2 Bin Yıllık Yapı Yeniden Turizme Açılıyor: Atatürk ve İsmet İnönü'nün 1933'teki Rotasıydı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 15:23
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Ankara’nın Çubuk ilçesinde yer alan ve yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip olan Melikşah Hamamı, yürütülen titiz arkeolojik kazılarla yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Çubuk Belediyesi iş birliğiyle, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni doğrultusunda üç yıldır sürdürülen çalışmalarda, bölge tarihine ışık tutacak önemli bulgular elde ediliyor. Roma döneminde inşa edilen bu görkemli yapı, asırlar boyunca Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük medeniyetler tarafından da kesintisiz şekilde kullanılıyor.

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Yarım asır önce termal suyun çekilmesiyle kaderine terk edilen tarihi yapı harabeye dönüşüyor

Yarım asır önce termal suyun çekilmesiyle kaderine terk edilen tarihi yapı harabeye dönüşüyor

Tarihi hamam, yakın geçmişe kadar bölge halkının sosyal hayatının ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Köy sakinlerinin aktardığı bilgilere göre yapı, 1974 yılına kadar aktif bir şekilde yüzme ve şifa amacıyla kullanılıyor. Ancak bu tarihte alt bölgede yapılan bir sondaj çalışması hamamı besleyen termal su kaynağının çekilmesine neden oluyor. Suyun kaybolmasıyla kaderine terk edilen yapı; zamanla çöken duvarları ve etrafını saran bitki örtüsüyle adeta görünmez bir harabeye dönüşüyor. Yaklaşık 50 yıllık bu sessizlik, üç yıl önce başlayan temizlik çalışmalarıyla son buluyor. İlk etapta hamamın özgün altıgen havuzu temizlenerek, yapının net bir Roma dönemi mimarisi taşıdığı tescilleniyor.

Asırlar boyu aralıksız şekilde kullanılması arkeolojik veri çeşitliliğini doğrudan etkiliyor

Asırlar boyu aralıksız şekilde kullanılması arkeolojik veri çeşitliliğini doğrudan etkiliyor

Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Albayrak, yapının 2000 yıl boyunca hiç terk edilmeden aralıksız kullanılmasının arkeolojik açıdan bir dezavantaj yarattığını belirtiyor. Hamam erken dönemlerde toprak altında kalmadığı için Roma dönemine ait büyük buluntular sınırlı kalsa da, kazılarda Erken Osmanlı seramikleri, tarihi çiviler, yüzükler ve tarihlendirmeyi kolaylaştıran Geç Roma dönemine ait bezemeli seramikler gibi değerli objeler keşfediliyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü’nün 1933 yılındaki tarihi ziyareti arşiv belgelerinde yer alıyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü’nün 1933 yılındaki tarihi ziyareti arşiv belgelerinde yer alıyor

Melikşah Hamamı, Cumhuriyet tarihi açısından da büyük bir sembolik önem taşıyor. Mustafa Kemal Atatürk, 1933 yılında İsmet İnönü ile birlikte gerçekleştirdiği Melikşah köyü ziyareti sırasında bu tarihi hamamı bizzat inceliyor. Atatürk’ün hamam havuzunun başında çekilen tarihi fotoğrafları, günümüzde TRT arşivlerinde varlığını koruyor.

Gelecek dönemde, gerekli ödeneklerin sağlanmasıyla hamam çevresinde jeoradar taramaları yapılarak antik konaklama alanlarının bulunması hedefliyor. Yetkililer, tamamen turistik bir vizyonla sıcak suyu yeniden akıtmayı, yapıyı modern bir çatı ve ışıklandırmayla koruma altına almayı planlıyor. Restorasyon süreci tamamlandığında, kazılardan çıkan eserler Atatürk’ün ziyaret fotoğraflarıyla birlikte kurulacak yerel bir müzede sergilenerek bölge turizmine sunuluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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