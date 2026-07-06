2 Bin Yıllık Yapı Yeniden Turizme Açılıyor: Atatürk ve İsmet İnönü'nün 1933'teki Rotasıydı
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Ankara’nın Çubuk ilçesinde yer alan ve yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip olan Melikşah Hamamı, yürütülen titiz arkeolojik kazılarla yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Çubuk Belediyesi iş birliğiyle, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni doğrultusunda üç yıldır sürdürülen çalışmalarda, bölge tarihine ışık tutacak önemli bulgular elde ediliyor. Roma döneminde inşa edilen bu görkemli yapı, asırlar boyunca Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük medeniyetler tarafından da kesintisiz şekilde kullanılıyor.
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Yarım asır önce termal suyun çekilmesiyle kaderine terk edilen tarihi yapı harabeye dönüşüyor
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Asırlar boyu aralıksız şekilde kullanılması arkeolojik veri çeşitliliğini doğrudan etkiliyor
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü’nün 1933 yılındaki tarihi ziyareti arşiv belgelerinde yer alıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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