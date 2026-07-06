2 Bin Yıllık Yapı Yeniden Turizme Açılıyor: Atatürk ve İsmet İnönü'nün 1933'teki Rotasıydı

Tarihi hamam, yakın geçmişe kadar bölge halkının sosyal hayatının ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Köy sakinlerinin aktardığı bilgilere göre yapı, 1974 yılına kadar aktif bir şekilde yüzme ve şifa amacıyla kullanılıyor. Ancak bu tarihte alt bölgede yapılan bir sondaj çalışması hamamı besleyen termal su kaynağının çekilmesine neden oluyor. Suyun kaybolmasıyla kaderine terk edilen yapı; zamanla çöken duvarları ve etrafını saran bitki örtüsüyle adeta görünmez bir harabeye dönüşüyor. Yaklaşık 50 yıllık bu sessizlik, üç yıl önce başlayan temizlik çalışmalarıyla son buluyor. İlk etapta hamamın özgün altıgen havuzu temizlenerek, yapının net bir Roma dönemi mimarisi taşıdığı tescilleniyor.