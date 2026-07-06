Sahilde Bulunan Gizemli Küreler Ülkeyi Alarma Geçirdi: Kimse Dokunmasın Uyarısı Yapıldı
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Kaynak: https://www.theguardian.com/australia...
Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Forrest Beach kıyısında karaya vuran altı gizemli metal küre, bölgede büyük merak uyandırırken yetkilileri de harekete geçirdi. Nereden geldiği henüz tespit edilemeyen cisimlerin uzay enkazı olma ihtimali üzerinde duruluyor. Bu kapsamda sahil şeridindeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılarak geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.
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Avustralya Uzay Ajansı cisimlerin kökenini belirlemeye çalışıyor.
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Kürelerin roketlere ait yakıt tankları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor
Artan uzay faaliyetleri nedeniyle benzer enkazların yeryüzüne düşme sıklığı artış gösteriyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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