Sahilde Bulunan Gizemli Küreler Ülkeyi Alarma Geçirdi: Kimse Dokunmasın Uyarısı Yapıldı

Uzmanlar, söz konusu metal kürelerin uzaya gönderilen roket veya uzay araçlarında kullanılan yüksek basınçlı yakıt tankları olabileceğini değerlendiriyor. Titanyum gibi yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemelerden üretilen bu parçalar, atmosfere geri dönüş esnasında tamamen yanmadan yeryüzüne ulaşabiliyor. Ancak bu durum, tankların içerisinde az miktarda da olsa hidrazin gibi oldukça toksik ve kanserojen uzay yakıtı kalıntılarının bulunması riskini barındırıyor. Kürelerin hangi ülkeye veya uzay görevine ait olduğu henüz kesinlik kazanmadı.