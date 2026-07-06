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Sahilde Bulunan Gizemli Küreler Ülkeyi Alarma Geçirdi: Kimse Dokunmasın Uyarısı Yapıldı

Sahilde Bulunan Gizemli Küreler Ülkeyi Alarma Geçirdi: Kimse Dokunmasın Uyarısı Yapıldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 14:58
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Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Forrest Beach kıyısında karaya vuran altı gizemli metal küre, bölgede büyük merak uyandırırken yetkilileri de harekete geçirdi. Nereden geldiği henüz tespit edilemeyen cisimlerin uzay enkazı olma ihtimali üzerinde duruluyor. Bu kapsamda sahil şeridindeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılarak geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

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Kaynak

Kaynak: https://www.theguardian.com/australia...
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Avustralya Uzay Ajansı cisimlerin kökenini belirlemeye çalışıyor.

Avustralya Uzay Ajansı cisimlerin kökenini belirlemeye çalışıyor.

Olay yerine sevk edilen uzman ekipler, olası kimyasal risklere karşı özel koruyucu ekipmanlar kullanarak küreleri tehlikeli madde kaplarına yerleştirdi. Keşif noktasının çevresinde 50 metrelik bir emniyet şeridi oluşturulurken, Avustralya Uzay Ajansı da cisimlerin kökenini belirlemek adına soruşturmaya dahil oldu. Yetkililer, halkı sahilde benzer nesnelerle karşılaşılması durumunda kesinlikle dokunmamaları ve durumu derhal acil servislere bildirmeleri konusunda uyardı.

Kürelerin roketlere ait yakıt tankları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor

Kürelerin roketlere ait yakıt tankları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor

Uzmanlar, söz konusu metal kürelerin uzaya gönderilen roket veya uzay araçlarında kullanılan yüksek basınçlı yakıt tankları olabileceğini değerlendiriyor. Titanyum gibi yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemelerden üretilen bu parçalar, atmosfere geri dönüş esnasında tamamen yanmadan yeryüzüne ulaşabiliyor. Ancak bu durum, tankların içerisinde az miktarda da olsa hidrazin gibi oldukça toksik ve kanserojen uzay yakıtı kalıntılarının bulunması riskini barındırıyor. Kürelerin hangi ülkeye veya uzay görevine ait olduğu henüz kesinlik kazanmadı.

Artan uzay faaliyetleri nedeniyle benzer enkazların yeryüzüne düşme sıklığı artış gösteriyor

Artan uzay faaliyetleri nedeniyle benzer enkazların yeryüzüne düşme sıklığı artış gösteriyor

Avustralya kıyıları bu tür uzay enkazı şüphelerine daha önce de sahne oldu. 2023 yılında Batı Avustralya sahiline vuran devasa bir metal parçanın, yapılan incelemeler sonucunda Hindistan’a ait bir uydu fırlatma roketinden kalan enkaz olduğu belirlenmişti. Son yıllarda dünya genelinde artan uydu fırlatmaları ve uzay misyonları, atmosfere kontrolsüz şekilde geri dönen uzay çöplerinin sayısını da yukarı taşıyor. Avustralya Uzay Ajansı, cisimlerin kaynağını netleştirmek amacıyla uluslararası kuruluşlarla ortak teknik incelemelerini sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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