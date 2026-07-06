Evliya Çelebi’nin Kitabında Geçen Yapılar Asırlardır Kullanılıyor: Likya Lahitlerinden Esinlenilmiş
Antalya’nın Kaş ilçesinde yer alan ve Likya Dönemi’nden günümüze ulaşan tarihi ahşap ambarlar, mimari özellikleri ve kültürel değerleriyle zamana meydan okumaya devam ediyor. Geçmişte Bezirgan Mahallesi’nde tarımla geçinen bölge halkının mahsullerini korumak amacıyla inşa ettiği bu yapılar, Likya lahitlerinden esinlenilerek sedir ağacından üretilmiş bulunuyor. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki ambarlar, yapımında hiç çivi kullanılmadan tamamen ahşap geçme tekniğiyle şekillendirilmiş durumda kalıyor. Toplam 25 ile 30 metrekarelik kullanım alanına sahip, dört ayrı bölmeden oluşan bu yapılarda farklı tarım ürünleri muhafaza ediliyor. Zamanla yıpranan çatı kısımları ise sac malzemeyle kaplanarak korunmaya çalışılıyor.
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