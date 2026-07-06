article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Evliya Çelebi’nin Kitabında Geçen Yapılar Asırlardır Kullanılıyor: Likya Lahitlerinden Esinlenilmiş

Evliya Çelebi’nin Kitabında Geçen Yapılar Asırlardır Kullanılıyor: Likya Lahitlerinden Esinlenilmiş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 13:04
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Antalya’nın Kaş ilçesinde yer alan ve Likya Dönemi’nden günümüze ulaşan tarihi ahşap ambarlar, mimari özellikleri ve kültürel değerleriyle zamana meydan okumaya devam ediyor. Geçmişte Bezirgan Mahallesi’nde tarımla geçinen bölge halkının mahsullerini korumak amacıyla inşa ettiği bu yapılar, Likya lahitlerinden esinlenilerek sedir ağacından üretilmiş bulunuyor. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki ambarlar, yapımında hiç çivi kullanılmadan tamamen ahşap geçme tekniğiyle şekillendirilmiş durumda kalıyor. Toplam 25 ile 30 metrekarelik kullanım alanına sahip, dört ayrı bölmeden oluşan bu yapılarda farklı tarım ürünleri muhafaza ediliyor. Zamanla yıpranan çatı kısımları ise sac malzemeyle kaplanarak korunmaya çalışılıyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geleneksel Ahşap İşçiliğinin Nadide Örnekleri Geleceğe Aktarılmayı Bekliyor

Geleneksel Ahşap İşçiliğinin Nadide Örnekleri Geleceğe Aktarılmayı Bekliyor

Geçmiş yıllarda Bezirgan’da sayıları 300’e yaklaşan tarihi ambarların bir bölümü, süreç içerisinde sahipleri tarafından satılarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Günümüzde ayakta kalmayı başaran yapıların ise uzun süredir kapsamlı bir bakım ve restorasyon sürecinden geçirilmediği gözleniyor. Geçmişte tahıl ürünlerinden ziynet eşyalarına kadar birçok değerli varlığın saklandığı bu yapılar, çivisiz ahşap işçiliği ve özgün mimari yapısıyla bölgenin en önemli kültür mirasları arasında yer alıyor.

Tarihi Kilit Sistemine Sahip Yapılar Evliya Çelebi’nin Eserinde Kendine Yer Buluyor

Tarihi Kilit Sistemine Sahip Yapılar Evliya Çelebi’nin Eserinde Kendine Yer Buluyor

Kendine has kilit sistemi sayesinde aynı anda iki farklı kilitle güvenli hale getirilebilen Bezirgan ambarları, Evliya Çelebi’nin ünlü 'Seyahatname' adlı eserinde de detaylı şekilde anlatılıyor. Seyahatname'de bu yapıların emniyetini sağlamak üzere tasarlanan çift anahtarlı kilit mekanizmaları büyük bir mimari ustalık örneği olarak aktarılıyor. Antalya genelinde toplu halde günümüze ulaşabilen tek ambar grubu olma özelliğini taşıyan bu yapılar, ünlü Likya Yolu güzergahında konumlanıyor.

Coğrafi Koşullar ve Bölge Halkının Yaşam Biçimi Yapıların Konumunu Belirliyor

Coğrafi Koşullar ve Bölge Halkının Yaşam Biçimi Yapıların Konumunu Belirliyor

Seyahatname'de yer alan bilgilere göre ambarların 'Ambarlar Arası' mevkisinde toplu halde inşa edilme gerekçesi, bölgenin iklim koşulları ve halkın dönemsel göç kültürü ile açıklanıyor. Geçmiş dönemlerde Bezirgan Ovası kış aylarında tamamen sular altında kaldığı için halk sahil kesimine göç etmek zorunda kalıyor; bu süreçte mahsullerini, ziynet eşyalarını ve tüm değerli varlıklarını ovadan yüksekte, güvenli bir nokta olan bu ambarlarda emniyete alıyor. Yaklaşık 30 yıl öncesine kadar sürekli bir bekçi tarafından korunan bu asırlık kolektif depolama merkezinde, günümüzde ise herhangi bir görevli bulunmuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın