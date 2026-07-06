Evliya Çelebi’nin Kitabında Geçen Yapılar Asırlardır Kullanılıyor: Likya Lahitlerinden Esinlenilmiş

Seyahatname'de yer alan bilgilere göre ambarların 'Ambarlar Arası' mevkisinde toplu halde inşa edilme gerekçesi, bölgenin iklim koşulları ve halkın dönemsel göç kültürü ile açıklanıyor. Geçmiş dönemlerde Bezirgan Ovası kış aylarında tamamen sular altında kaldığı için halk sahil kesimine göç etmek zorunda kalıyor; bu süreçte mahsullerini, ziynet eşyalarını ve tüm değerli varlıklarını ovadan yüksekte, güvenli bir nokta olan bu ambarlarda emniyete alıyor. Yaklaşık 30 yıl öncesine kadar sürekli bir bekçi tarafından korunan bu asırlık kolektif depolama merkezinde, günümüzde ise herhangi bir görevli bulunmuyor.