8 Bin 500 Tonluk Bloklar Denize İndirildi: 4.3 Kilometrelik Kıyıları Koruyacak

Fas'ın kuzeydoğusundaki Nador kenti yakınlarında inşası süren Nador West Med Limanı, Akdeniz’in en prestijli altyapı yatırımları arasında yer alıyor. 2016 yılından bu yana büyük bir titizlikle yürütülen dev projede, mühendislik sınırlarını zorlayan kritik bir aşama geride kaldı. Limanı hırçın dalgalardan koruyacak devasa mendireğin inşası kapsamında, her biri yaklaşık 8 bin 500 ton ağırlığında olan 148 adet beton keson blok, özel ekipmanlarla tek tek denize yerleştirildi.

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