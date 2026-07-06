8 Bin 500 Tonluk Bloklar Denize İndirildi: 4.3 Kilometrelik Kıyıları Koruyacak
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Kaynak: https://twd.nl/projects/caisson-insta...
Fas'ın kuzeydoğusundaki Nador kenti yakınlarında inşası süren Nador West Med Limanı, Akdeniz’in en prestijli altyapı yatırımları arasında yer alıyor. 2016 yılından bu yana büyük bir titizlikle yürütülen dev projede, mühendislik sınırlarını zorlayan kritik bir aşama geride kaldı. Limanı hırçın dalgalardan koruyacak devasa mendireğin inşası kapsamında, her biri yaklaşık 8 bin 500 ton ağırlığında olan 148 adet beton keson blok, özel ekipmanlarla tek tek denize yerleştirildi.
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Deniz mühendisliğinin en büyük yapıları arasında gösterilen devasa beton bloklar hassas hesaplamalarla deniz tabanına konumlandırıldı
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Stratejik konumuyla öne çıkan liman projesi küresel deniz ticareti güzergahında kritik bir rol üstleniyor
Büyük altyapı projesinin etaplar halindeki çalışmaları tamamlanarak limanın bu yıl içinde kademeli olarak hizmete açılması planlanıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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