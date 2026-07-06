article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
8 Bin 500 Tonluk Bloklar Denize İndirildi: 4.3 Kilometrelik Kıyıları Koruyacak

8 Bin 500 Tonluk Bloklar Denize İndirildi: 4.3 Kilometrelik Kıyıları Koruyacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 10:48
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fas'ın kuzeydoğusundaki Nador kenti yakınlarında inşası süren Nador West Med Limanı, Akdeniz’in en prestijli altyapı yatırımları arasında yer alıyor. 2016 yılından bu yana büyük bir titizlikle yürütülen dev projede, mühendislik sınırlarını zorlayan kritik bir aşama geride kaldı. Limanı hırçın dalgalardan koruyacak devasa mendireğin inşası kapsamında, her biri yaklaşık 8 bin 500 ton ağırlığında olan 148 adet beton keson blok, özel ekipmanlarla tek tek denize yerleştirildi.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://twd.nl/projects/caisson-insta...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Deniz mühendisliğinin en büyük yapıları arasında gösterilen devasa beton bloklar hassas hesaplamalarla deniz tabanına konumlandırıldı

Deniz mühendisliğinin en büyük yapıları arasında gösterilen devasa beton bloklar hassas hesaplamalarla deniz tabanına konumlandırıldı

Limanın kalbini oluşturan bu devasa yapılar, mendireğin yaklaşık 3 kilometrelik bölümünü meydana getiriyor. Geri kalan kısımlarda ise güçlü kaya dolgular ve koruyucu beton yapılar tercih ediliyor. Proje tamamlandığında, 4,3 kilometrelik heybetli bir ana mendirek ile 1,2 kilometrelik ikincil bir mendirek dalgalara karşı koruma sağlıyor. Bölgenin zorlu deniz şartlarına karşı inşa edilen bu bloklar, limanın onlarca yıl boyunca güvenle hizmet vermesine zemin hazırlıyor.

Stratejik konumuyla öne çıkan liman projesi küresel deniz ticareti güzergahında kritik bir rol üstleniyor

Stratejik konumuyla öne çıkan liman projesi küresel deniz ticareti güzergahında kritik bir rol üstleniyor

Nador West Med, Cebelitarık Boğazı ile Süveyş Kanalı arasında uzanan, dünyanın en işlek uluslararası deniz ticareti hatlarının tam üzerinde bulunuyor. Fas yönetimi, bu lojistik hamleyle ülkenin küresel konteyner taşımacılığı, enerji ürünleri nakliyatı ve dökme yük lojistiğindeki pazar payını artırmayı amaçlıyor. Dev kompleks bünyesinde modern konteyner terminalleri, hidrokarbon tesisleri, dökme yük alanları ve ticareti destekleyecek geniş sanayi bölgeleri faaliyet gösteriyor.

Büyük altyapı projesinin etaplar halindeki çalışmaları tamamlanarak limanın bu yıl içinde kademeli olarak hizmete açılması planlanıyor

Büyük altyapı projesinin etaplar halindeki çalışmaları tamamlanarak limanın bu yıl içinde kademeli olarak hizmete açılması planlanıyor

Avrupa, Afrika ve Orta Doğu arasındaki mal akışını hızlandırarak küresel ticaret hatlarını yeniden şekillendirecek olan bu lojistik merkezin, içinde bulunduğumuz yıl itibarıyla kademeli olarak devreye alınması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Fas’ın Akdeniz'deki lojistik hakimiyeti pekişirken, bölge uluslararası deniz ticaretinde daha güçlü bir konuma yükseliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın