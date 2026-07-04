Bu Şehrimizin Zirvelerinde 16 Tarihi Kale Var: Bulutların Arasında Nöbet Tutuyorlar

Gümüşhane kalelerinin en büyük ortak özelliği, inşa edildikleri yalçın kayalıklarla ve ana kaya kütleleriyle kusursuz bir bütünlük göstermesi olarak biliniyor. Krom Vadisi Kalesi, Has Kalesi ve Keçikaya Kalesi gibi yapılar da İpek Yolu güzergahındaki stratejik geçiş noktalarını denetlemek amacıyla çevreye tamamen hakim tepelere kurulmuş durumda bulunuyor. Yetkililer, bu kalelerin korunması ve turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini bildiriyor.

Bugün özellikle bahar ve yaz aylarında yeşilin her tonunu barındıran coğrafyasıyla Gümüşhane kaleleri, panoramik manzaraları sayesinde hem fotoğraf tutkunları hem de doğa yürüyüşçüleri için eşsiz birer rota sunuyor. Sarp zirvelerde yükselen bu 16 kale, geçmişin heybetini günümüzün doğal güzellikleriyle harmanlayarak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.