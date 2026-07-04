Bu Şehrimizin Zirvelerinde 16 Tarihi Kale Var: Bulutların Arasında Nöbet Tutuyorlar
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Doğu Karadeniz’in sarp coğrafyasında, köklü bir geçmişin izlerini taşıyan Gümüşhane, zirvelerine kurulu 16 tescilli kalesiyle adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Roma, Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük medeniyetlerin izlerini taşıyan bu yapılar, yüzyıllar boyunca stratejik ticaret yollarını ve İpek Yolu’nu koruma görevini üstlenmiş bulunuyor. Günümüzde doğa ve tarih tutkunlarının çekim merkezi haline gelen tarihi kaleler, ziyaretçilerini bulutların üzerinde, zamanın ötesinde bir yolculuğa davet ediyor.
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Kent coğrafyasına yayılan tescilli yapılar zamana meydan okuyor
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Stratejik noktaları tutan kaleler tarih ve doğayı harmanlıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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