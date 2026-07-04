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Bu Şehrimizin Zirvelerinde 16 Tarihi Kale Var: Bulutların Arasında Nöbet Tutuyorlar

Bu Şehrimizin Zirvelerinde 16 Tarihi Kale Var: Bulutların Arasında Nöbet Tutuyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 22:18
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Doğu Karadeniz’in sarp coğrafyasında, köklü bir geçmişin izlerini taşıyan Gümüşhane, zirvelerine kurulu 16 tescilli kalesiyle adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Roma, Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük medeniyetlerin izlerini taşıyan bu yapılar, yüzyıllar boyunca stratejik ticaret yollarını ve İpek Yolu’nu koruma görevini üstlenmiş bulunuyor. Günümüzde doğa ve tarih tutkunlarının çekim merkezi haline gelen tarihi kaleler, ziyaretçilerini bulutların üzerinde, zamanın ötesinde bir yolculuğa davet ediyor.

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Kent coğrafyasına yayılan tescilli yapılar zamana meydan okuyor

Kent coğrafyasına yayılan tescilli yapılar zamana meydan okuyor

Gümüşhane, il merkezi, Torul, Kürtün ve Köse ilçelerine yayılan ve resmi olarak tescillenen 16 tarihi kalesiyle Anadolu'nun en zengin savunma mimarilerinden birine ev sahipliği yapıyor. Bu yapılar, sadece askeri ve savunma amaçlı taş kütleler olmanın ötesinde, bölgenin jeopolitik önemini ve kültürel geçiş yollarını aydınlatan tarihi birer vesika niteliği taşıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü envanterinde yer alan bu kaleler, bölgenin kronolojik geçmişine de ışık tutuyor.

  • Kov Kalesi: Deniz seviyesinden 1.760 metre yükseklikte, sarp bir kaya kütlesi üzerine inşa edilen Kov Kalesi, Doğu Karadeniz'in günümüze kadar en iyi korunmuş ve en görkemli yapıları arasında yer alıyor. 1361 yılında inşa edildiği tahmin edilen ve Selçuklular döneminde de aktif olarak kullanılan bu kale, yapılan restorasyon çalışmaları ve çevresindeki sosyal tesislerle bölge turizminin kalbi konumunda bulunuyor.

  • Canca Kalesi: Kentin ilk yerleşim merkezlerinden biri olan tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde yer alıyor. Yaklaşık 1.530 metre yükseklikteki konumuyla gözetleme kulesi vazifesi gören yapı, içerisindeki su sarnıçlarıyla döneminin askeri mühendisliğini yansıtıyor.

  • Süme Kalesi: Kürtün ilçesinde yer alan ve ulaşılması oldukça güç, sarp bir kaya üzerine konumlanmış bu kale, yaklaşık 600 yıllık geçmişi ve horasan harçlı moloz taş işçiliğiyle dikkat çekiyor.

Stratejik noktaları tutan kaleler tarih ve doğayı harmanlıyor

Stratejik noktaları tutan kaleler tarih ve doğayı harmanlıyor

Gümüşhane kalelerinin en büyük ortak özelliği, inşa edildikleri yalçın kayalıklarla ve ana kaya kütleleriyle kusursuz bir bütünlük göstermesi olarak biliniyor. Krom Vadisi Kalesi, Has Kalesi ve Keçikaya Kalesi gibi yapılar da İpek Yolu güzergahındaki stratejik geçiş noktalarını denetlemek amacıyla çevreye tamamen hakim tepelere kurulmuş durumda bulunuyor. Yetkililer, bu kalelerin korunması ve turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini bildiriyor.

Bugün özellikle bahar ve yaz aylarında yeşilin her tonunu barındıran coğrafyasıyla Gümüşhane kaleleri, panoramik manzaraları sayesinde hem fotoğraf tutkunları hem de doğa yürüyüşçüleri için eşsiz birer rota sunuyor. Sarp zirvelerde yükselen bu 16 kale, geçmişin heybetini günümüzün doğal güzellikleriyle harmanlayarak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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