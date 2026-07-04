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8 Yılda Evini 10 Katlı Bir Piramide Dönüştürdü: Belediye Gelip Evini Zorla Yıktı

8 Yılda Evini 10 Katlı Bir Piramide Dönüştürdü: Belediye Gelip Evini Zorla Yıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 19:16
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Çin’in Guizhou eyaletine bağlı Xingyi kentinde, Chen Tianming isimli bir vatandaşın tek katlı taş bir bungalov üzerine sekiz yıl boyunca kaçak katlar çıkarak inşa ettiği 10 katlı ahşap kule, yerel otoritelerin aldığı idari karar doğrultusunda güvenlik güçleri eşliğinde tamamen ortadan kaldırıldı. Toplamda yaklaşık 200 bin yuan (29 bin dolar) harcanarak merdivenler, balkonlar ve birbirine bağlanan ahşap odalarla büyütülen yapı, bölgede kentsel dönüşüm projelerine karşı yürütülen uzun soluklu bir hukuki ihtilafın ardından eski haline getirildi.

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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/c...
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Kamulaştırma kararına karşı başlatılan direniş süreci yapının dikey olarak büyümesine yol açtı

Kamulaştırma kararına karşı başlatılan direniş süreci yapının dikey olarak büyümesine yol açtı

Bölgedeki yerleşim yerlerinin büyük kısmı, 2018 yılında yerel yönetimin geniş kapsamlı bir turizm kompleksi projesi başlatma kararı alması üzerine boşaltıldı. Projenin planlandığı alanda mülkü bulunan Chen ailesi ise tahliye taleplerini reddederek arazilerini terk etmedi. Turizm projesinde ilerleme kaydedilemeyen bu dönemde Chen Tianming, aile konutunu genişletmek amacıyla mevcut binanın üzerine kademeli olarak yeni katlar eklemeye başladı. Çin’de kentsel dönüşüm ve imar planlarına karşı direnç gösteren mülkleri tanımlamak amacıyla kullanılan 'çivi ev' ifadesi, bu yapının zaman içinde kazandığı dikey formla birlikte yerel basında sıkça yer buldu.

Ruhsatsız yapının mimari yapısı turistlerin ilgisini çekerken otoriteler güvenlik riskine dikkat çekti

Ruhsatsız yapının mimari yapısı turistlerin ilgisini çekerken otoriteler güvenlik riskine dikkat çekti

Yıllar içinde beşinci, altıncı ve yedinci katların çıkılmasıyla dar geçitler, bambu iskeleler, halatlar ve fenerlerle donatılan bina, fantastik animasyon filmlerindeki yapılara benzerliği sebebiyle yerli turistlerin uğrak noktası haline geldi. Buna karşılık Xingyi idari birimleri, inşaatın hiçbir yasal ruhsatı barındırmadığını ve kullanılan derme çatma malzemeler nedeniyle yapının çevre halkı ile ziyaretçiler açısından ciddi bir çökme riski taşıdığını rapor etti. 2024 yılının Ağustos ayında resmi olarak 'yasa dışı inşaat' sınıfına alınan mülk için Chen Tianming’e tahliye ve yıkım ihbarnameleri gönderildi ancak mülk sahibinin idari mahkemelere yaptığı itiraz başvuruları hukuki süreci nihayete erdirmedi.

Kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle nihai tahliye ve yıkım işlemleri birkaç saat içinde tamamlandı

Kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle nihai tahliye ve yıkım işlemleri birkaç saat içinde tamamlandı

Xingyi Koordineli İdari Yaptırım Ofisi tarafından iletilen son uyarı belgesinin ardından, belirlenen yasal sürenin dolmasıyla birlikte kamu güvenliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Chen Tianming ve ailesinin binadan uzaklaştırılmasının ardından başlatılan yıkım çalışmaları neticesinde 10 katlı ahşap strüktür birkaç saat içinde tamamen sökülerek alan temizlendi ve mülk ilk hali olan taş bungalov seviyesine indirildi. Yıkım sonrasında uluslararası haber ajanslarına açıklamalarda bulunan mülk sahibi Chen Tianming, yapılan müdahalenin yasa dışı olduğunu kanıtlamak adına hukuki danışmanlık alacağını ve haklarını yasal zeminlerde aramayı sürdüreceğini ifade etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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