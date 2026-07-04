8 Yılda Evini 10 Katlı Bir Piramide Dönüştürdü: Belediye Gelip Evini Zorla Yıktı

Yıllar içinde beşinci, altıncı ve yedinci katların çıkılmasıyla dar geçitler, bambu iskeleler, halatlar ve fenerlerle donatılan bina, fantastik animasyon filmlerindeki yapılara benzerliği sebebiyle yerli turistlerin uğrak noktası haline geldi. Buna karşılık Xingyi idari birimleri, inşaatın hiçbir yasal ruhsatı barındırmadığını ve kullanılan derme çatma malzemeler nedeniyle yapının çevre halkı ile ziyaretçiler açısından ciddi bir çökme riski taşıdığını rapor etti. 2024 yılının Ağustos ayında resmi olarak 'yasa dışı inşaat' sınıfına alınan mülk için Chen Tianming’e tahliye ve yıkım ihbarnameleri gönderildi ancak mülk sahibinin idari mahkemelere yaptığı itiraz başvuruları hukuki süreci nihayete erdirmedi.