8 Yılda Evini 10 Katlı Bir Piramide Dönüştürdü: Belediye Gelip Evini Zorla Yıktı
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Çin’in Guizhou eyaletine bağlı Xingyi kentinde, Chen Tianming isimli bir vatandaşın tek katlı taş bir bungalov üzerine sekiz yıl boyunca kaçak katlar çıkarak inşa ettiği 10 katlı ahşap kule, yerel otoritelerin aldığı idari karar doğrultusunda güvenlik güçleri eşliğinde tamamen ortadan kaldırıldı. Toplamda yaklaşık 200 bin yuan (29 bin dolar) harcanarak merdivenler, balkonlar ve birbirine bağlanan ahşap odalarla büyütülen yapı, bölgede kentsel dönüşüm projelerine karşı yürütülen uzun soluklu bir hukuki ihtilafın ardından eski haline getirildi.
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Kamulaştırma kararına karşı başlatılan direniş süreci yapının dikey olarak büyümesine yol açtı
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Ruhsatsız yapının mimari yapısı turistlerin ilgisini çekerken otoriteler güvenlik riskine dikkat çekti
Kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle nihai tahliye ve yıkım işlemleri birkaç saat içinde tamamlandı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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