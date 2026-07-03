Psikologlar Açıkladı: Masadan Kalkarken Sandalyeyi Yerine İten Kişilerin Önemli Ortak Noktası

Uzman psikologlar toplumsal yaşamı kolaylaştıran bu tür zarif davranışların temelinin çocukluk yıllarında atıldığına dikkat çeker. Aile ortamında ve okul eğitiminde çocuklara kazandırılan 'kullanılan nesneyi yerine koyma' disiplini, ilerleyen yaşlarda kalıcı birer kişilik özelliğine dönüşür. Sorumluluk eğitimi alan bireyler yetişkinlik döneminde de çevrelerine karşı daha yapıcı ve saygılı bir tutum benimser. Neticede, sandalyeyi masanın altına itmek küçük bir eylem gibi görünse de bireyin hayata karşı duruşunu ve insan ilişkilerindeki kalitesini yansıtan bir ayna vazifesi görür.