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Çernobil'de Büyüyen Gizemli Canlı Uzayda Test Edildi: Radyasyonla Besleniyor

Çernobil'de Büyüyen Gizemli Canlı Uzayda Test Edildi: Radyasyonla Besleniyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 16:11
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1986 yılında meydana gelen trajik Çernobil nükleer felaketi, geride insanlığın kolay kolay adım atamayacağı, görünmez bir ölümle kavrulmuş devasa bir hayalet şehir bıraktı. Ancak biyolojik yaşam, en ekstrem ve yıkıcı koşullarda bile kendine şaşırtıcı bir yol bulmayı her zaman başarıyor. Bilim insanları uzun süredir, felaketin merkez üssü olan dördüncü reaktörün zifiri karanlık ve yüksek radyoaktif duvarlarında hayatta kalmayı başaran sıra dışı bir canlıyı inceliyor: Cladosporium sphaerospermum. Bu mikroskobik siyah mantar türü, ölümcül iyonlaştırıcı radyasyondan kaçmak bir yana, bu yıkıcı gücü adeta bir enerji kaynağı olarak kullanıyor. Bilim dünyası şimdi şu büyüleyici sorunun kesin yanıtını arıyor: Doğada 'radyosentez' süreci gerçekten mümkün mü?

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Kaynak: https://www.science.com/this-chernoby...
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Çernobil reaktörünün kalbinde yürütülen araştırmalar mikrobiyologları siyah bir mucizeyle karşılaştırdı

Çernobil reaktörünün kalbinde yürütülen araştırmalar mikrobiyologları siyah bir mucizeyle karşılaştırdı

Bu gizemli organizmanın keşif hikayesi, 1990’ların sonlarında Ukraynalı mikrobiyolog Nelli Jdanova’nın yıkılan reaktörün tehlikeli kalbine cesurca girmesiyle başladı. Araştırma ekibi, normal bir canlının saniyeler içinde can vereceği bu ölümcül yapının içinde 37 farklı mantar türü tespit etmeyi başardı. Bu mikroorganizmaların en dikkat belirgin ortak özelliği, yüksek oranda melanin pigmenti içermeleri ve neredeyse tamamen kapkara olmalarıydı. Radyasyonun tam merkezinde, adeta ölümün kucağında yaşayan Cladosporium sphaerospermum ise aralarındaki en dirençli ve en şaşırtıcı tür olarak öne çıkıyordu.

Bitkilerin fotosentez mekanizmasına benzer şekilde işleyen radyosentez süreci hücresel ezberleri bozdu

Bitkilerin fotosentez mekanizmasına benzer şekilde işleyen radyosentez süreci hücresel ezberleri bozdu

Normal şartlarda yoğun iyonlaştırıcı radyasyon, atomlardan elektron kopararak canlıların DNA zincirlerini parçalar, hücresel bütünlüğü tamamen yok eder ve yaşamı sonlandırır. Ancak ABD’deki Albert Einstein Tıp Fakültesi uzmanlarının yaptığı laboratuvar çalışmaları modern biyolojideki tüm kabulleri sarstı. Bu siyah mantar, yüksek nükleer radyasyona maruz bırakıldığında ölmek yerine beklenmedik şekilde çok daha hızlı büyüyordu.

Bilim insanları, mantardaki melanin pigmentinin, tıpkı bitkilerdeki klorofil molekülleri gibi davrandığını öne sürdü. Bitkiler güneş ışığını emip fotosentez yoluyla besin üretirken, bu mantar da radyasyonu absorbe ederek hücresel enerjiye dönüştürüyordu. Otuz yıla yakın süredir devam eden bilimsel araştırmalara rağmen, bu biyolojik mekanizma deneysel açıdan henüz tamamen kanıtlanabilmiş sayılmıyor. Fakat gözlenen bu muazzam gelişim, mantarın Çernobil’in derinliklerinde ultra hızlı bir evrimsel adaptasyon geçirdiğini açıkça kanıtlıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilen deneyler geleceğin biyolojik kalkanını ortaya çıkardı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilen deneyler geleceğin biyolojik kalkanını ortaya çıkardı

Bu sıra dışı organizma, Dünya sınırlarını da aşarak 2022 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) test edilmek üzere taşındı. Zorlu kozmik radyasyona maruz bırakılan mantarın altındaki hassas sensörlere ulaşan radyoaktif dalga miktarını belirgin ölçüde maskelediği ve azalttığı gözlendi. Bu çarpıcı deney, mantarın gelecekteki uzun süreli Mars yolculuklarında ve kritik uzay görevlerinde astronotları koruyacak biyolojik bir radyasyon kalkanı olarak kullanılabileceğini gösteriyor. Çernobil’in radyoaktif dehlizlerinde filizlenen bu siyah mucize, gelecekte insanlığın uzaydaki en büyük koruyucu kalkanı olmaya aday görünüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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