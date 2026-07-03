Çernobil'de Büyüyen Gizemli Canlı Uzayda Test Edildi: Radyasyonla Besleniyor

Normal şartlarda yoğun iyonlaştırıcı radyasyon, atomlardan elektron kopararak canlıların DNA zincirlerini parçalar, hücresel bütünlüğü tamamen yok eder ve yaşamı sonlandırır. Ancak ABD’deki Albert Einstein Tıp Fakültesi uzmanlarının yaptığı laboratuvar çalışmaları modern biyolojideki tüm kabulleri sarstı. Bu siyah mantar, yüksek nükleer radyasyona maruz bırakıldığında ölmek yerine beklenmedik şekilde çok daha hızlı büyüyordu.

Bilim insanları, mantardaki melanin pigmentinin, tıpkı bitkilerdeki klorofil molekülleri gibi davrandığını öne sürdü. Bitkiler güneş ışığını emip fotosentez yoluyla besin üretirken, bu mantar da radyasyonu absorbe ederek hücresel enerjiye dönüştürüyordu. Otuz yıla yakın süredir devam eden bilimsel araştırmalara rağmen, bu biyolojik mekanizma deneysel açıdan henüz tamamen kanıtlanabilmiş sayılmıyor. Fakat gözlenen bu muazzam gelişim, mantarın Çernobil’in derinliklerinde ultra hızlı bir evrimsel adaptasyon geçirdiğini açıkça kanıtlıyor.