Çernobil'de Büyüyen Gizemli Canlı Uzayda Test Edildi: Radyasyonla Besleniyor
1986 yılında meydana gelen trajik Çernobil nükleer felaketi, geride insanlığın kolay kolay adım atamayacağı, görünmez bir ölümle kavrulmuş devasa bir hayalet şehir bıraktı. Ancak biyolojik yaşam, en ekstrem ve yıkıcı koşullarda bile kendine şaşırtıcı bir yol bulmayı her zaman başarıyor. Bilim insanları uzun süredir, felaketin merkez üssü olan dördüncü reaktörün zifiri karanlık ve yüksek radyoaktif duvarlarında hayatta kalmayı başaran sıra dışı bir canlıyı inceliyor: Cladosporium sphaerospermum. Bu mikroskobik siyah mantar türü, ölümcül iyonlaştırıcı radyasyondan kaçmak bir yana, bu yıkıcı gücü adeta bir enerji kaynağı olarak kullanıyor. Bilim dünyası şimdi şu büyüleyici sorunun kesin yanıtını arıyor: Doğada 'radyosentez' süreci gerçekten mümkün mü?
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Çernobil reaktörünün kalbinde yürütülen araştırmalar mikrobiyologları siyah bir mucizeyle karşılaştırdı
Bitkilerin fotosentez mekanizmasına benzer şekilde işleyen radyosentez süreci hücresel ezberleri bozdu
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilen deneyler geleceğin biyolojik kalkanını ortaya çıkardı
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