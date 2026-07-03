Zenginlerin Yeni Çılgınlığı: Evinin Bahçesine 500 Yıllık Ağaç Diktirdi

İspanya’nın Valencia topluluğunda bulunan lüks bir villanın bahçesine, tam 500 yıllık geçmişe sahip olan ve ağırlığı altı tonu bulan anıtsal bir zeytin ağacı yerleştirildi. Yaşanan şiddetli bir fırtına neticesinde bahçede bulunan eski çam ağacının kökünden devrilmesinin ardından mülk sahibi, bu alanın merkezine hem estetik açıdan göz alıcı hem de sembolik değeri yüksek bir doğa unsuru eklemeyi amaçladı. Bu doğrultuda titizlikle seçilen asırlık zeytin ağacının nakli, yerleştirilmesi ve yeni ortamına uyum sağlaması için lojistik ile mühendislik alanlarında son derece kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüldü.

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