Zenginlerin Yeni Çılgınlığı: Evinin Bahçesine 500 Yıllık Ağaç Diktirdi
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Kaynak: https://www.diariouno.com.ar/sociedad...
İspanya’nın Valencia topluluğunda bulunan lüks bir villanın bahçesine, tam 500 yıllık geçmişe sahip olan ve ağırlığı altı tonu bulan anıtsal bir zeytin ağacı yerleştirildi. Yaşanan şiddetli bir fırtına neticesinde bahçede bulunan eski çam ağacının kökünden devrilmesinin ardından mülk sahibi, bu alanın merkezine hem estetik açıdan göz alıcı hem de sembolik değeri yüksek bir doğa unsuru eklemeyi amaçladı. Bu doğrultuda titizlikle seçilen asırlık zeytin ağacının nakli, yerleştirilmesi ve yeni ortamına uyum sağlaması için lojistik ile mühendislik alanlarında son derece kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüldü.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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