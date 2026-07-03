article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Zenginlerin Yeni Çılgınlığı: Evinin Bahçesine 500 Yıllık Ağaç Diktirdi

Zenginlerin Yeni Çılgınlığı: Evinin Bahçesine 500 Yıllık Ağaç Diktirdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 15:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İspanya’nın Valencia topluluğunda bulunan lüks bir villanın bahçesine, tam 500 yıllık geçmişe sahip olan ve ağırlığı altı tonu bulan anıtsal bir zeytin ağacı yerleştirildi. Yaşanan şiddetli bir fırtına neticesinde bahçede bulunan eski çam ağacının kökünden devrilmesinin ardından mülk sahibi, bu alanın merkezine hem estetik açıdan göz alıcı hem de sembolik değeri yüksek bir doğa unsuru eklemeyi amaçladı. Bu doğrultuda titizlikle seçilen asırlık zeytin ağacının nakli, yerleştirilmesi ve yeni ortamına uyum sağlaması için lojistik ile mühendislik alanlarında son derece kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüldü.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.diariouno.com.ar/sociedad...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Büyük Tonajlı Ağaçların Taşınmasında Özel Mühendislik Yöntemleri Kullanılıyor

Büyük Tonajlı Ağaçların Taşınmasında Özel Mühendislik Yöntemleri Kullanılıyor

Altı ton ağırlığındaki canlı bir organizmanın fonksiyonlarını kaybetmeden taşınması, çok hassas bir planlama ve üst düzey uzmanlık gerektiriyor. Büyük ağaç nakilleri ve köklendirme projeleri konusunda uzmanlaşan 'Jardines con Vida' adlı profesyonel peyzaj firması tarafından gerçekleştirilen bu operasyonda, zeytin ağacının kök sistemini sıkıca çevreleyen toprak bütünlüğü, yani 'cepellón' adı verilen bölge tamamen güvence altına alındı. Mülk sınırları dahilinde, yalnızca onlarca metrelik kısa bir mesafede icra edilen bu taşıma faaliyeti esnasında büyük tonajlı vinçler ile özel nitelikli, alçak tabanlı ağır yük kamyonları görev yaptı. Ağacın hassas gövdesine ve karmaşık kök yapısına hiçbir şekilde zarar verilmesini önlemek amacıyla nakil sürecinin her bir aşaması, mühendislik kuralları çerçevesinde adım adım yönetildi.

Tarihi Ağaçlar ve Sürdürülebilir Sistemler Modern Peyzaj Projelerinde Öne Çıkıyor

Tarihi Ağaçlar ve Sürdürülebilir Sistemler Modern Peyzaj Projelerinde Öne Çıkıyor

Günümüz lüks peyzaj mimarisinde tarihi ve anıtsal ağaçların özel mülklere entegre edilmesi, çevre bilincini ve yüksek tasarım kalitesini yansıtan güçlü bir eğilim olarak dikkat çekiyor. Sektör uzmanları, bu tür nitelikli bitki seçimlerinin yaşam alanlarında yalnızca görsel bir zenginlik sunmakla kalmayıp, doğal sıcaklık regülasyonu sağladığını ve ortamdaki hava kalitesini gözle görülür biçimde artırdığını ifade ediyor. Çağdaş konut projelerinde alanı optimize eden dikey bahçe uygulamaları da ses yalıtımına katkı sunarken, özellikle sıcak yaz aylarında binaların doğal yollarla serin kalmasını doğrudan destekliyor. Peyzaj mimarlarının liderliğinde altyapı uzmanları, elektrikçiler ve inşaat ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde, mülk sakinlerine hiçbir çevre rahatsızlığı verilmeden dönüşüm süreci başarıyla tamamlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın