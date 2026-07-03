Menderes Dönemi İmar Faaliyetlerinde Yıkılan Tarihi ve Mimari Yapılar

Laleli Camii ve Külliyesi'nin bir parçası olarak Sultan III. Mustafa döneminde inşa edilen tarihi dükkanlar dizisi ve meydan çeşmesi niteliği taşıdı. Ordu Caddesi'nin genişletilmesi ve Laleli bölgesindeki trafik akışının düzenlenmesi gerekçesiyle 1956-1957 yıllarında kamulaştırılarak yıkıldı. Bu yıkım, Laleli Külliyesi'nin cadde ile kurduğu mimari bağın kopmasına neden oldu.