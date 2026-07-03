Menderes Dönemi İmar Faaliyetlerinde Yıkılan Tarihi ve Mimari Yapılar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
1956-1960 yılları arasında Başbakan Adnan Menderes öncülüğünde gerçekleştirilen İstanbul imar operasyonları, modern bir şehir vizyonu doğrultusunda geniş caddeler ve meydanlar açılmasını hedefledi. Ancak acele kamulaştırma kararları ve koruma kurullarının devre dışı bırakılması, kentin asırlık dokusunu oluşturan binlerce mimari mirasın geri döndürülemez biçimde yok olmasına yol açtı. Genişletilen caddeler, yeni açılan yollar ve meydan düzenlemeleri gerekçesiyle yıkılan, mimarlık tarihi açısından kritik öneme sahip başlıca anıtsal ve sivil yapıları sizler için listeledik.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii (Karaköy Camii)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sinan Paşa Hamamı (Köprübaşı Hamamı)
3. Süheyl Bey Camii
4. Oruç Gazi Camii ve Külliyesi
5. Galata Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kemankeş Kara Mustafa Paşa Medresesi
7. Pertevniyal Valide Sultan Külliyesi Muvakkithanesi ve Sebili
8. Çakırağa Camii
9. Laleli Çeşmesi ve Külliye Dükkanları
10. Saliha Sultan Sebili ve Çeşmesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Simkeşhane Külliyesi Batı Kanadı
12. Murat Paşa Medresesi
13. Trabzon Opera Binası (Sümer Sineması / Turan Sineması)
14. Unkapanı Köprüsü Bağlantı Yolları ve Azapkapı Meydanı Düzenlemesi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın