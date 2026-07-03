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Denize Döktükleri 4 bin 700 Ton Somon Felakete Yol Açtı: Ülke Hala Toparlanamadı

Denize Döktükleri 4 bin 700 Ton Somon Felakete Yol Açtı: Ülke Hala Toparlanamadı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 10:55
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Şili’nin Chiloé Adası açıklarında 2016 yılında meydana gelen çevre felaketi, aradan geçen yıllara rağmen bölgedeki ekolojik ve ekonomik dengeleri etkilemeye devam ediyor. Los Lagos Bölgesi’ndeki somon çiftliklerinde, zararlı mikroalgaların yayılması sonucu milyonlarca balık telef oldu. Karadaki bertaraf tesislerinin kapasite yetersizliği nedeniyle yetkililer, yaklaşık 4 bin 700 ton çürümüş somonun kıyıdan 75 deniz mili açıkta Büyük Okyanus’un derin sularına dökülmesine onay verdi. Bu karar, bölgede çok daha büyük bir çevre krizinin fitilini ateşledi.

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Kaynak

Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31784...
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Deniz sularına bırakılan atıklar zehirli kırmızı gelgit dalgasına yol açtı

Deniz sularına bırakılan atıklar zehirli kırmızı gelgit dalgasına yol açtı

Döküm işlemini takip eden haftalarda, bölgede Alexandrium catenella adlı toksik mikroalgaların neden olduğu zehirli kırmızı gelgit hızla yayıldı. Çürüyen tonlarca balıktan suya karışan azot ve fosfor gibi organik maddeler, bu zehirli organizmaların çoğalmasını tetikledi. Deniz ürünlerinde ölümcül düzeyde toksin tespit edilmesi üzerine yetkililer, balıkçılık ve kabuklu deniz ürünü avcılığını tamamen durdurma kararı aldı. Geçim kaynağını kaybeden binlerce balıkçı ciddi maddi zarara uğrarken, Chiloé Adası'nda günlerce süren kitlesel protestolar düzenlendi.

Bilimsel araştırmalar krizin çevre ve toplum üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını ortaya koyuyor

Bilimsel araştırmalar krizin çevre ve toplum üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını ortaya koyuyor

Bilim insanları, kırmızı gelgitin tek sorumlusunun somon atıkları olmadığını; El Niño etkisi, deniz sıcaklıklarındaki artış ve iklim koşullarının da bu süreçte önemli rol oynadığını belirtiyor. Bununla birlikte, 2026 yılında yayımlanan 'Chiloé Kırmızı Gelgit Krizinin Sosyal ve Çevresel Etkileri' başlıklı çalışma, olayın yerel ekonomi ve toplumsal yapı üzerinde derin izler bıraktığını gösteriyor. Günümüzde Şili'deki somon yetiştiriciliğinin çevresel etkileri ve yasal düzenlemeler yoğun şekilde tartışılıyor. Uzmanlar, benzer krizlerin tekrarlanmaması adına atık yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi ve denetimlerin sıkılaştırılması gerektiği yönünde uyarılarda bulunuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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