Denize Döktükleri 4 bin 700 Ton Somon Felakete Yol Açtı: Ülke Hala Toparlanamadı
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Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31784...
Şili’nin Chiloé Adası açıklarında 2016 yılında meydana gelen çevre felaketi, aradan geçen yıllara rağmen bölgedeki ekolojik ve ekonomik dengeleri etkilemeye devam ediyor. Los Lagos Bölgesi’ndeki somon çiftliklerinde, zararlı mikroalgaların yayılması sonucu milyonlarca balık telef oldu. Karadaki bertaraf tesislerinin kapasite yetersizliği nedeniyle yetkililer, yaklaşık 4 bin 700 ton çürümüş somonun kıyıdan 75 deniz mili açıkta Büyük Okyanus’un derin sularına dökülmesine onay verdi. Bu karar, bölgede çok daha büyük bir çevre krizinin fitilini ateşledi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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