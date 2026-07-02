Bahçe Uzmanları Öneriyor: Ağacına Bugün Bunu Yapan Yarın İki Kat Fazla Meyve Alıyor

Armut ağaçlarında yaz budaması aşırı büyümeyi kontrol altında tutarken, meyve boyutunu ve kalitesini yükseltiyor. Yapraklı sürgünlerin yaz aylarında seyreltilmesi, armutların daha fazla güneş almasını sağlayarak meyvenin iriliğini, tatlılığını ve rengini doğrudan etkiliyor. Uzmanlar bu dönemde ağaç tacının en fazla yüzde 20’sinin kesilmesini öneriyor. Yetişkin elma ağaçlarında da yaz budaması sayesinde ana yapıdan enerji çalan gereksiz sürgünlerin büyümesi engelleniyor ve bu uygulama bir sonraki baharda çiçek ile meyve oluşumunu güçlü şekilde teşvik ediyor.