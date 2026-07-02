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Bahçe Uzmanları Öneriyor: Ağacına Bugün Bunu Yapan Yarın İki Kat Fazla Meyve Alıyor

Bahçe Uzmanları Öneriyor: Ağacına Bugün Bunu Yapan Yarın İki Kat Fazla Meyve Alıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 23:21
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Kış aylarında gerçekleştirilen geleneksel budama faaliyetlerinin aksine, yaz döneminde yapılan budama uygulamaları meyve ağaçlarının aşırı büyümesini engelliyor ve bitki enerjisinin tamamen meyve üretimine aktarılmasını sağlıyor. Yılın bu döneminde doğru müdahalelerle budanan ağaçlarda hasat döneminin çok daha bereketli geçtiği gözleniyor. Uzmanlar, özellikle kurak yaz havasında yapılan işlemlerin ağaçtaki yaraların hızlı kapanmasına olanak tanıdığını ve hastalık riskini ciddi oranda düşürdüğünü vurguluyor.

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Kaynak: https://www.rhs.org.uk/fruit/apples/s...
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Armut ve Elma Ağaçlarında Güneş Işığı Verimliliği Doğrudan Etkiliyor

Armut ve Elma Ağaçlarında Güneş Işığı Verimliliği Doğrudan Etkiliyor

Armut ağaçlarında yaz budaması aşırı büyümeyi kontrol altında tutarken, meyve boyutunu ve kalitesini yükseltiyor. Yapraklı sürgünlerin yaz aylarında seyreltilmesi, armutların daha fazla güneş almasını sağlayarak meyvenin iriliğini, tatlılığını ve rengini doğrudan etkiliyor. Uzmanlar bu dönemde ağaç tacının en fazla yüzde 20’sinin kesilmesini öneriyor. Yetişkin elma ağaçlarında da yaz budaması sayesinde ana yapıdan enerji çalan gereksiz sürgünlerin büyümesi engelleniyor ve bu uygulama bir sonraki baharda çiçek ile meyve oluşumunu güçlü şekilde teşvik ediyor.

Erik, Kayısı ve Şeftali Ağaçlarında Hastalık Riski Yaz Budamasıyla Azalıyor

Erik, Kayısı ve Şeftali Ağaçlarında Hastalık Riski Yaz Budamasıyla Azalıyor

Erik ağaçlarında hasat bitiminin hemen ardından yapılacak hafif bakım budaması, dikine büyüyen sürgünleri temizleyerek enerjiyi meyveye yönlendiriyor ve üretimi artırıyor. Kayısı gibi sert çekirdekli meyveler kışın nemli havalarda budandığında mantar hastalıklarına karşı savunmasız kalırken, kurak yaz aylarında gerçekleştirilen budama enfeksiyon riskini tamamen azaltıyor. Şeftali ağaçlarında ise dikine büyüyen obur dalların kesilmesiyle boy kontrol altına alınıyor, güneş ışığının alt dallara ulaşması kolaylaşıyor ve iç içe geçen dalların temizlenmesi hastalıkları önlüyor.

Kiraz ve Nektarin Ağaçlarında Hasat Sonrası Bakım Büyük Önem Taşıyor

Kiraz ve Nektarin Ağaçlarında Hasat Sonrası Bakım Büyük Önem Taşıyor

Kiraz ağaçlarında bol meyve alımının sürekliliği için hasat bitiminde, yaz ortası veya sonuna doğru yapılan budama zorunlu bir kural niteliği taşıyor. Dikine sürgünlerin birkaç yaprak kalacak şekilde kesilmesi ve ağaç merkezinin havalandırılması kiraz kalitesini artırırken, işlem sonrası derinlemesine sulama ağacın strese girmesini engelliyor. Nektarin ağaçlarında da hasat sonu yapılan sık dal seyreltmesi, güneş ışığının meyve salkımlarına doğrudan ulaşmasını sağlayarak şeker oranını artırıyor, lezzeti iyileştiriyor ve aşırı uzamayı önleyerek hasadı kolaylaştırıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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