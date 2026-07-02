Bahçe Uzmanları Öneriyor: Ağacına Bugün Bunu Yapan Yarın İki Kat Fazla Meyve Alıyor
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Kaynak: https://www.rhs.org.uk/fruit/apples/s...
Kış aylarında gerçekleştirilen geleneksel budama faaliyetlerinin aksine, yaz döneminde yapılan budama uygulamaları meyve ağaçlarının aşırı büyümesini engelliyor ve bitki enerjisinin tamamen meyve üretimine aktarılmasını sağlıyor. Yılın bu döneminde doğru müdahalelerle budanan ağaçlarda hasat döneminin çok daha bereketli geçtiği gözleniyor. Uzmanlar, özellikle kurak yaz havasında yapılan işlemlerin ağaçtaki yaraların hızlı kapanmasına olanak tanıdığını ve hastalık riskini ciddi oranda düşürdüğünü vurguluyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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