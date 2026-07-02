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Tonlarca Koyun Yününü Tarlalara Sermeye Başladılar: Tarımda Yeni Dönem Olacak

Tonlarca Koyun Yününü Tarlalara Sermeye Başladılar: Tarımda Yeni Dönem Olacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 21:35
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Küresel iklim krizinin etkilerini azaltmak amacıyla tarım sektöründe çevre dostu ve inovatif yöntemlerin arayışı sürüyor. Avustralya ve İtalya’da yürütülen bilimsel araştırmalar, tekstil sektöründe ticari değeri bulunmayan organik koyun yünü atıklarının tarım arazilerinde kritik bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. Bozulan toprakların üzerine serilen bu doğal lifler, su kaybını önleyerek tarımsal verimliliği artırma potansiyeli taşıyor.

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Kaynak: https://www.vozpopuli.com/indux/en/au...
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Yün Lifleri Toprağın Su Kaybını Önleyerek Mikrobiyal Canlılığı Destekliyor

Yün Lifleri Toprağın Su Kaybını Önleyerek Mikrobiyal Canlılığı Destekliyor

Yeni Güney Galler’de gerçekleştirilen saha denemelerinde, yün atıkları toprağın üzerine doğal bir örtü olarak serildi veya pelet haline getirilerek toprağa karıştırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, yün tabakasının güneş ve rüzgarın etkisini azaltarak suyun buharlaşmasını yüzde 35'e varan oranda düşürdüğü belirlendi. Kendi ağırlığının önemli bir bölümünü su olarak tutabilen yün lifleri, bitki köklerinin uzun süre nemli kalmasını sağlıyor. Bu nem artışı, toprağın biyolojik yapısına da olumlu yansıyor; araştırma verileri yün kullanımı sayesinde topraktaki mikroorganizma faaliyetinin yüzde 30 ila 50 arasında yükseldiğini gösteriyor.

Doğal Olarak Çözünen Yün Atıkları Toprağa Besin Maddesi Sağlıyor

Doğal Olarak Çözünen Yün Atıkları Toprağa Besin Maddesi Sağlıyor

İtalya Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) bünyesinde çalışan araştırmacılar, organik yün atıklarının toprağın su tutma kapasitesini artırmanın yanı sıra doğal bir gübre işlevi gördüğünü ifade ediyor. Toprakta zamanla çözünen yün yapısı; içeriğindeki azot, karbon ve kükürt gibi hayati besin maddelerini yavaşça toprağa bırakıyor. Bu süreç, kimyasal girdi kullanımına gerek kalmadan toprağın yapısının organik yollarla güçlenmesine imkan tanıyor.

Atıkların Tarıma Kazandırılması Ürün Verimliliğinde Artış Sağlıyor

Atıkların Tarıma Kazandırılması Ürün Verimliliğinde Artış Sağlıyor

Avustralya’da her yıl ticari değeri düşük olduğu için biriken büyük miktardaki koyun yünü, bu proje sayesinde atık olmaktan çıkıp ekonomik bir değere dönüşüyor. İlk saha sonuçlarına göre, yün uygulanan arazilerde ürün veriminin yüzde 12 ila 18 arasında arttığı kaydedildi. Bilim insanları, farklı iklim ve toprak koşullarında denemeleri sürdürürken, yöntemin yaygınlaşması halinde kuraklıkla mücadelede düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir alternatif oluşacağını öngörüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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