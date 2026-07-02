Tonlarca Koyun Yününü Tarlalara Sermeye Başladılar: Tarımda Yeni Dönem Olacak

Yeni Güney Galler’de gerçekleştirilen saha denemelerinde, yün atıkları toprağın üzerine doğal bir örtü olarak serildi veya pelet haline getirilerek toprağa karıştırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, yün tabakasının güneş ve rüzgarın etkisini azaltarak suyun buharlaşmasını yüzde 35'e varan oranda düşürdüğü belirlendi. Kendi ağırlığının önemli bir bölümünü su olarak tutabilen yün lifleri, bitki köklerinin uzun süre nemli kalmasını sağlıyor. Bu nem artışı, toprağın biyolojik yapısına da olumlu yansıyor; araştırma verileri yün kullanımı sayesinde topraktaki mikroorganizma faaliyetinin yüzde 30 ila 50 arasında yükseldiğini gösteriyor.