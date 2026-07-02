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Okyanusun Dibinde Gizlenen 18 Trilyon Dolarlık Keşif Ülkeleri Birbirine Düşürdü

Okyanusun Dibinde Gizlenen 18 Trilyon Dolarlık Keşif Ülkeleri Birbirine Düşürdü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 19:50
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Hawaii ile Meksika arasında uzanan Clarion-Clipperton Bölgesi, okyanus tabanının 4 bin metre altında tespit edilen devasa maden rezervleriyle küresel gündemin merkezine yerleşti. Milyonlarca yıllık bir süreçte oluşan ve tahmini ekonomik değeri 18 trilyon dolara ulaşan bu yataklar, nikel, kobalt, manganez ve bakır gibi elektrikli araç bataryaları ile enerji depolama sistemlerinin üretiminde kritik öneme sahip dört stratejik metali barındırıyor. Yeşil enerji dönüşümünde hammadde bağımlılığını azaltmayı hedefleyen gelişmiş ülkeler ile madencilik sektörü, gözünü bu derinliklere çevirirken, bilim dünyası projelere sert tepki gösteriyor.

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Kaynak: https://spacedaily.com/k-apple-sized-...
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Uluslararası otoriteler bölgedeki keşif faaliyetlerini yakından takip ediyor ancak ticari işletme izni vermiyor.

Uluslararası otoriteler bölgedeki keşif faaliyetlerini yakından takip ediyor ancak ticari işletme izni vermiyor.

Söz konusu zengin mineral kaynaklarının hukuki statüsü ve yönetim süreçleri, Temmuz 2000'den bu yana Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi (ISA) tarafından yürütülüyor. ISA, günümüze kadar belirli devletlere ve küresel şirketlere arama faaliyetleri yürütmeleri amacıyla keşif sözleşmeleri sağlasa da bu belgeler ticari bir hak doğurmuyor. Karadaki maden yataklarına yönelik en güçlü alternatif konumundaki bölgede, geniş çaplı ticari madencilik faaliyetlerinin ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor.

Bilim insanları derin deniz madenciliğinin okyanus yaşamı üzerinde geri dönülemez tahribat yaratacağını savunuyor.

Bilim insanları derin deniz madenciliğinin okyanus yaşamı üzerinde geri dönülemez tahribat yaratacağını savunuyor.

Maden şirketleri özel robotik ekipmanlarla okyanus tabanından yüzeye metal toplamayı planlarken, uzmanlar bu operasyonların ağır çevresel maliyetleri olacağı yönünde uyarılarda bulunuyor. Araştırmalara göre, derin deniz operasyonları deniz tabanındaki hassas habitatları tamamen yok etme riski taşıyor. Kazı çalışmaları sırasında okyanus tabanından yükselecek devasa tortu bulutlarının kilometrelerce alana yayılarak deniz canlılarını boğacağı, mekanik gürültü ve titreşimin ise deniz memelilerinin yön bulma sistemlerini bozacağı öngörülüyor.

Stratejik hammadde arzı üzerinde yoğunlaşan jeopolitik rekabet küresel diplomasinin yeni cephesini oluşturuyor.

Stratejik hammadde arzı üzerinde yoğunlaşan jeopolitik rekabet küresel diplomasinin yeni cephesini oluşturuyor.

Clarion-Clipperton Bölgesi, ekolojik tartışmaların ötesinde, büyük güçlerin hammadde egemenliği kurma mücadelesine sahne oluyor. Madencilik konsorsiyumları ticari faaliyetlerin bir an önce başlaması adına uluslararası mekanizmalara baskı uygularken, çevre örgütleri okyanusların korunması için küresel bir moratoryum ilan edilmesini talep ediyor. Gelecek dönemde gerçekleştirilecek uluslararası müzakerelerin, bu kaynakların paylaşım modelini ve küresel ekonomideki yeni dengeleri şekillendirmesi bekleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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