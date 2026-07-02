Okyanusun Dibinde Gizlenen 18 Trilyon Dolarlık Keşif Ülkeleri Birbirine Düşürdü

Hawaii ile Meksika arasında uzanan Clarion-Clipperton Bölgesi, okyanus tabanının 4 bin metre altında tespit edilen devasa maden rezervleriyle küresel gündemin merkezine yerleşti. Milyonlarca yıllık bir süreçte oluşan ve tahmini ekonomik değeri 18 trilyon dolara ulaşan bu yataklar, nikel, kobalt, manganez ve bakır gibi elektrikli araç bataryaları ile enerji depolama sistemlerinin üretiminde kritik öneme sahip dört stratejik metali barındırıyor. Yeşil enerji dönüşümünde hammadde bağımlılığını azaltmayı hedefleyen gelişmiş ülkeler ile madencilik sektörü, gözünü bu derinliklere çevirirken, bilim dünyası projelere sert tepki gösteriyor.

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