Okyanusun Dibinde Gizlenen 18 Trilyon Dolarlık Keşif Ülkeleri Birbirine Düşürdü
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Kaynak: https://spacedaily.com/k-apple-sized-...
Hawaii ile Meksika arasında uzanan Clarion-Clipperton Bölgesi, okyanus tabanının 4 bin metre altında tespit edilen devasa maden rezervleriyle küresel gündemin merkezine yerleşti. Milyonlarca yıllık bir süreçte oluşan ve tahmini ekonomik değeri 18 trilyon dolara ulaşan bu yataklar, nikel, kobalt, manganez ve bakır gibi elektrikli araç bataryaları ile enerji depolama sistemlerinin üretiminde kritik öneme sahip dört stratejik metali barındırıyor. Yeşil enerji dönüşümünde hammadde bağımlılığını azaltmayı hedefleyen gelişmiş ülkeler ile madencilik sektörü, gözünü bu derinliklere çevirirken, bilim dünyası projelere sert tepki gösteriyor.
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Uluslararası otoriteler bölgedeki keşif faaliyetlerini yakından takip ediyor ancak ticari işletme izni vermiyor.
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Bilim insanları derin deniz madenciliğinin okyanus yaşamı üzerinde geri dönülemez tahribat yaratacağını savunuyor.
Stratejik hammadde arzı üzerinde yoğunlaşan jeopolitik rekabet küresel diplomasinin yeni cephesini oluşturuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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