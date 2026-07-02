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Türkiye'ye Yarışmaya Gelen Öğrenciler Gümrüğe Takıldı: Atık Parçalarla Robot Yapmak Zorunda Kaldılar

Türkiye'ye Yarışmaya Gelen Öğrenciler Gümrüğe Takıldı: Atık Parçalarla Robot Yapmak Zorunda Kaldılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 18:00
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Türkiye’de düzenlenen uluslararası bir robotik yarışmasına katılmak için gelen Tayvanlı lise öğrencileri havalimanı gümrüğünde mevzuat engeline takıldı. Robot parçalarına el konulması nedeniyle yarışma öncesi büyük mağduriyet yaşayan gençlerin durumu, Tayvan medyasında ve sosyal mecralarında geniş yankı buldu. Yaşanan bu bürokratik aksaklık, Tayvanlı kullanıcılar arasında iki ülke arasındaki köklü dostluk ilişkileri hatırlatılarak üzüntüyle karşılandı.

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Öğrencilerin Ekipmanları Gümrüğe Takıldı

Öğrencilerin Ekipmanları Gümrüğe Takıldı

Uluslararası organizasyonlar için seyahat eden ekiplerin sıkça karşılaştığı gümrük ve mevzuat prosedürleri, bu kez Türkiye'ye gelen Tayvanlı öğrencileri zor durumda bıraktı. FIRST bünyesindeki robotik turnuvasına katılmak üzere ülkeye giriş yapan VIS Lisesi öğrencileri, beraberlerinde getirdikleri profesyonel robot parçalarını gümrükten geçiremedi. Yetkililerin, öğrencilerin bağlı olduğu kurulun bir anlaşmasının olmamasını gerekçe göstererek parçaları alıkoyması, turnuva öncesi teknik ekipmansız kalan öğrenciler için ciddi bir kriz yarattı.

Tayvan Kamuoyu Geçmişteki Dayanışmayı Hatırlattı

Tayvan Kamuoyu Geçmişteki Dayanışmayı Hatırlattı

Tüm aksiliklere rağmen turnuvadan çekilmeyen öğrenciler, diğer takımların kullanmadığı arta kalan parçaları toplayarak derme çatma malzemelerle yeni bir robot inşa etmek durumunda kaldı. Gençlerin bu zorunlu mücadelesi ve yaşadığı mağduriyet, Tayvan kamuoyunda hem şaşkınlık hem de sitemle karşılandı.

Tayvan sosyal medyasında gündem olan konuyla ilgili, kullanıcılar geçmişteki dayanışma günlerine atıfta bulundu. Tayvan'da yaşanan büyük deprem felaketinde yardıma ilk koşanların Türk arama kurtarma ekipleri olduğunu hatırlatan kullanıcılar, 'Biz Türkiye'yi çok seviyoruz, zor zamanlarımızda yanımızda olmuşlardı; gencecik öğrencilerin böylesine bürokratik bir engelle mağdur edilmesi bizi üzdü' yorumlarında bulunarak sitemlerini dile getirdiler. Yaşanan olay, uluslararası bilim ve eğitim organizasyonlarında gümrük prosedürlerinin daha esnek ve koordineli yürütülmesi gerektiği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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