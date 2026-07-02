Türkiye'ye Yarışmaya Gelen Öğrenciler Gümrüğe Takıldı: Atık Parçalarla Robot Yapmak Zorunda Kaldılar
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Türkiye’de düzenlenen uluslararası bir robotik yarışmasına katılmak için gelen Tayvanlı lise öğrencileri havalimanı gümrüğünde mevzuat engeline takıldı. Robot parçalarına el konulması nedeniyle yarışma öncesi büyük mağduriyet yaşayan gençlerin durumu, Tayvan medyasında ve sosyal mecralarında geniş yankı buldu. Yaşanan bu bürokratik aksaklık, Tayvanlı kullanıcılar arasında iki ülke arasındaki köklü dostluk ilişkileri hatırlatılarak üzüntüyle karşılandı.
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Öğrencilerin Ekipmanları Gümrüğe Takıldı
Tayvan Kamuoyu Geçmişteki Dayanışmayı Hatırlattı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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