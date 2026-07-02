Türkiye'ye Yarışmaya Gelen Öğrenciler Gümrüğe Takıldı: Atık Parçalarla Robot Yapmak Zorunda Kaldılar

Tüm aksiliklere rağmen turnuvadan çekilmeyen öğrenciler, diğer takımların kullanmadığı arta kalan parçaları toplayarak derme çatma malzemelerle yeni bir robot inşa etmek durumunda kaldı. Gençlerin bu zorunlu mücadelesi ve yaşadığı mağduriyet, Tayvan kamuoyunda hem şaşkınlık hem de sitemle karşılandı.

Tayvan sosyal medyasında gündem olan konuyla ilgili, kullanıcılar geçmişteki dayanışma günlerine atıfta bulundu. Tayvan'da yaşanan büyük deprem felaketinde yardıma ilk koşanların Türk arama kurtarma ekipleri olduğunu hatırlatan kullanıcılar, 'Biz Türkiye'yi çok seviyoruz, zor zamanlarımızda yanımızda olmuşlardı; gencecik öğrencilerin böylesine bürokratik bir engelle mağdur edilmesi bizi üzdü' yorumlarında bulunarak sitemlerini dile getirdiler. Yaşanan olay, uluslararası bilim ve eğitim organizasyonlarında gümrük prosedürlerinin daha esnek ve koordineli yürütülmesi gerektiği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.